奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后

第98屆奧斯卡金像獎（2026）圓滿落幕，《一戰再戰》（One Battle After Another）成為大贏家，奪得最佳影片、最佳導演在內的6大獎項；《罪人們》（Sinners）則以4獎緊追。影帝由米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）奪得，影后則由Jessie Buckley抱走。至於縱橫荷里活多年的影帝級演員辛潘（Sean Penn）奪得最佳男配角，卻缺席頒獎禮未有親自領獎。

米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）憑《罪人們》成影帝。

年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於香港時間今早（16日）在洛杉磯舉行，今屆大會共頒發24項大獎，並首度新增「最佳選角」獎。新鮮出爐影帝米高·B·佐敦主演的《罪人們》（Sinners）與《一戰再戰》、《哈姆尼特》（Hamnet）等成為今屆大熱，最後《一戰再戰》勇奪6獎成為大贏家，《罪人們》則奪得4獎。

出爐影后Jessie Buckley。

《罪人們》攝影指導 Autumn Durald Arkapaw 贏得最佳攝影獎，成為奧斯卡歷來首位獲此殊榮的女性攝影師。歷屆頒獎禮曾有4名女性攝影師獲提名，Autumn Durald Arkapaw 則是首位獲獎者。她在致辭時邀請在場所有女性起立，共享榮耀。

辛潘憑《一戰再戰》奪得最佳男配角。

影帝級男星辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》奪得最佳男配角，他卻缺席頒獎禮，獎項由上屆最佳男配角得主Kieran Culkin代領。他笑言：「辛潘今晚冇法嚟到，或者佢唔想嚟。」辛潘曾經憑《神秘河》（Mystic River）與《米爾克》（Milk）兩度奪得奧斯卡影帝。

《Kpop 獵魔女團》成焦電影頒獎禮焦點。

今屆展現多元化與新舊交替的現象，亞洲作品《Kpop 獵魔女團》在舞台上大放異彩，勇奪最佳動畫長片，並憑電影歌曲《Golden》奪得最佳原創歌曲。《Kpop 獵魔女團》過去亦在第83屆金球獎奪得最佳動畫長片，《Golden》獲最佳原創歌曲；同時在第68屆格林美獎獲頒最佳影視歌曲獎，成為首支獲得格林美肯定的K-Pop音樂，寫下歷史性一刻。這部Netflix原創動畫電影累計觀看次數突破3.25億次，超越《紅色通緝令》，成為Netflix原創電影觀看次數最高的紀錄保持者。

奧斯卡盛況。

米高·B·佐敦得獎後情緒激動，與里安納度擁抱。

第98屆奧斯卡金像獎（2026）得獎名單：

最佳電影：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳女主角：Jessie Buckley《哈姆尼特》（Hamnet）

最佳男主角：米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）《罪人們》（Sinners）

最佳導演：Paul Thomas Anderson《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原創歌曲：《Golden》《Kpop獵魔女團》

最佳國際電影：《情感的價值》（The Sentimental Value）

最佳攝影：《罪人們》（Sinners）

最佳剪接：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳聲效：《F1》

最佳原創音樂：《罪人們》（Sinners）

最佳紀錄長片：《Mr Nobody Against Putin》

最佳紀錄短片獎：《All the Empty Rooms》

最佳視覺效果：《阿凡達3》

最佳美術指導：《科學怪人》

最佳原創劇本：《罪人們》（Sinners）

最佳改編劇本：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳男配角：辛潘 （Sean Penn）《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳實景短片：《The Singers》及《Two People Exchanging Saliva》

最佳選角：Cassandra Kulukundis《一戰再戰》（One Battle After Another）（今年新增獎項）

最佳化妝與髮型設計：《科學怪人》

最佳服裝設計：《科學怪人》

最佳動畫短片：《The Girl Who Cried Pearls》

最佳動畫長片：《Kpop獵魔女團》