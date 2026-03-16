開倉優惠︱雅芳婷床品低至1折＋床單$99＋坐墊$39；眼鏡88名牌眼鏡$100起＋配件最平$5

開倉速報！今個星期新界西區有兩大開倉熱點，包括即日起至4月初，荃灣舉行的雅芳婷年度開倉，全場低至1 折，包括床單只售$99、坐墊$39，每日更有不同精選優惠。除此之外，眼鏡88名牌眼鏡開倉於葵興設清貨優惠，逾40個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡低至$100起，精選眼鏡配件及精品最平$5起，切勿錯過掃筍貨的機會！

雅芳婷年度開倉又來了！全場低至 1折起，抵買之選包括抗病毒珍珠枕$150/2個、 抗病毒坐墊只需$39，辦公室及家居啱用。換季必備的自潔免洗四季套被四折$632起，全棉床單套裝$99起，全棉精裝睡之錦囊包床笠連枕袋、連心扣用被袋$299起，好抵買！另外，場內設每日精選優惠，數量有限，售完即止！

開倉購物可以現金、VISA、Mastercard、銀聯卡、八達通、AlipayHK及WeChat Pay付款， 不接受AE 及EPS付款。凡惠顧滿$5000或以上可享免費送貨服務一次。床品訂單金額未滿$5000 需收取$150運費 。購買床褥及床墊 48"或以下每件收取 $150運費 ; 48"以上每件收取$200運費。

雅芳婷年度開倉

日期： 2026年3月13 – 22日 (床品)、3月27 – 4月7日 (床褥及Finlayson床品)

時間：星期一至日 10am-7pm

地址：荃灣楊屋道88號Plaza 88 地下18號舖 (荃新天地2期旁)

詳情：https://bit.ly/4sr9u83

眼鏡88 名牌眼鏡低至$100

眼鏡88即日起於新葵興廣場進行開倉清貨優惠，逾40個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Burberry、Christian Dior、CHARMANT Z、COACH、Emporio Armani、FENDI、GUCCI、HAMAMOTO、MONOQOOL、MUST by Grafix、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、PRADA、Ray-Ban、Reykjavik Eyes、SAINT LAURENT、Silhouette、STEADY、Valentino、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過800款，優惠價低至$100起。優惠產品每周補貨，售完即止。

活動期間驚喜優惠包括名牌太陽眼鏡 $100起、名牌鏡架 $200起、 鏡片 $200，精選眼鏡配件及精品低至$5起。即日起領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份https://bit.ly/4lio7bE (數量有限，換完即止)。鏡片以鏡片券方式出售，已包含於全線眼鏡88的驗眼服務。

● 名牌太陽眼鏡 $100起

● 名牌鏡架 $200起

● 鏡片 $200

● 鏡架 + 鏡片組合 $300起

● 精選眼鏡配件及精品，低至$5起

眼鏡88 葵興開倉清貨

日期：即日起至另行通知

時間：星期一至五10am – 7pm、星期六至日9:30am –7pm

地址：葵涌興芳路166-174號新葵興廣場2樓39號舖 (港鐵葵興站A或E出口)