復活節好去處2026︱匹克球熱潮！荷里活廣場$50 慈善入門班，東港城粉紫色打卡球場＋公開賽＋工作坊 

今個復活節大家可全情投入匹克球運動世界！荷里活廣場將舉行 「全民匹克球周暨全港學界挑戰賽」，活動期間舉辦50場體驗班及刺激賽事，只需$50 慈善價即可入門體驗一小時，就算你搵唔到朋友打波，可以參加Mix & Match 時段為你配對。另外，東港城薰衣草紫色打卡匹克球場搶眼取勝，3 月底可欣賞PCL Asia區域聯賽匹克球比賽，向一眾高手偷師。商場亦舉行一系列自由打、體驗班及主題工作坊，全城匹克球狂熱！

全城熱話的匹克球（Pickleball）集網球、羽毛球和乒乓球趣味於一身，大人小朋友易於掌握，成為本地新興運動之一。4月3日至12日荷里活廣場將聯乘中國香港新興運動協會及Nesa Pickleball，於商場1樓明星廣場舉辦「全民匹克球周暨全港學界挑戰賽」。活動期間將以馬拉松式舉辦超過50場體驗班及刺激賽事。

荷里活廣場中庭將打造三個國際標準尺寸的匹克球場館。每個場館均配備專業球網及標準地線，活動設有多元化場次。

慈善價$50 專業教訓指導1小時

唔識打匹克球？想改進球技？只須以慈善價$50，就可獲得專業駐場教練因材施教。專業教練從零開始指導，詳細講解基本規則、握拍技巧及發球要領。即使毫無經驗，也能在一小時內迅速掌握基本技巧，親身感受匹克球的輕快節奏與獨特魅力。完成課程後，參加者更可即場與朋友或新相識的波友一同練習，享受對打的無窮樂趣。是次活動參加者只須以慈善價參與，所有收入將供中國香港新興運動協會推廣香港匹克球之用。

搵唔到人同你打匹克球？活動特設「匹克球Mix & Match」時段，只須選擇心儀時段，大會便為其自動為其配對，與其他匹克球愛好者切磋球技交流。大會更免費為團體機構提供免費1.5小時匹克球班，而荷里活廣場VIC會員亦可以10積分，免費參與1時的會員時段。

全港首個室內商場「學界匹克球賽」。賽事涵蓋廣泛的年齡層，設有小學組（小四至小六）、初中組（中一至中三）、高中組（中四至中六），以及新增的先進組（40-65歲），而在4月12日壓軸將會舉辦「明星邀請賽」，並特別邀得 謝東閔、蔡頌思 、陳安立 、陳庭欣、簡慕華 、李啟傑、吳雲甫 、鄧智堅及許俊豪出席參與。

匹克球回收點

荷里活廣場聯同社企 V Cycle 設立全港首個匹克球專屬回收點，活動期間將廢棄匹克球帶到現場回收，儲滿指定數量即可換領精美禮品或積分獎賞。現場更設有展示區，由 V Cycle 展示如何將廢棄塑料轉化為再生材料。

全民匹克球周暨全港學界挑戰賽

日期： 4 月 3 日至 4 月 12 日

時間： 10am – 10pm

地點： 荷里活廣場 1 樓明星廣場

匹克球慈善體驗班

時間： 1 小時

費用： $50 / 位

對象： 9 歲至 65 歲人士

匹克球 Mix & Match

時間： 1 小時

費用： $40 / 位

對象： 個人參與者，想找志同道合的朋友一起練習

查詢：6996 9521

東港城 薰衣草紫色匹克球場

除了鑽石山荷里活廣場，東港城亦以匹克球為主題於復活節舉行一系列活動，商場首度聯乘PCL Asia（亞洲匹克球冠軍聯賽）、雲彩行動及Ramsports，於一樓中庭打造成標準室內匹克球場，配備專業球網及比賽級劃線，舉行70場專業級匹克球亞洲大型公開賽事。

東港城期間限定的匹克球場以迷人的薰衣草紫色作主調，圍網外圍更掛滿匹克球主題燈牌，大家除可以觀賞賽事，更可參加一系列「Pickle Jam!」匹克球主題活動。The Point會員專享限定「PICKLE JAM! 自由打」時段，會員只需消費滿指定金額，即可換領30分鐘自由打球時段，與親朋好友一同落場揮拍。



3月14日至4月12日期間之指定周末及復活節期間，開辦「PICKLEBALL! 體驗班」。會員憑指定消費即可換領體驗班名額，享 30分鐘專業教練指導及 30分鐘自由練習時間。完成體驗班後，會員更可獲贈HK$50時裝及運動服飾電子劵一張！



即日起至4月19日，只要於東港城「Pickle Jam!匹克球場」內或大型佈置前打卡拍照後，上載至小紅書／facebook / Instagram，並標註 #PickleJam @東港城 East Point City即有賞。

The Point會員只須於活動期間消費滿指定金額，即可換領指定工作坊入場證，參加指定時段之匹克球主題工作坊，完成後更可獲得HK$50 時裝及運動服飾電子劵一張。

東港城PICKLE JAM!

日期：2026年3月11日至4月19日

時間：10am – 10pm

活動詳情：

https://bit.ly/3PoVNYW

地點：將軍澳坑口東港城1樓中庭

查詢：2628 7399

東港城x PCL Asia x雲彩行動 x Ramsports「2026香港匹克球慈善賽」賽事時間表

3月27日：PCL 青年組初賽

3月28至29日：PCL公開組初賽

4月18日：PCL青年組四強、決賽；PCL公開組八強、四強

4月19日：PCL公開組決賽暨頒獎禮

賽事地點：東港城１樓中庭

賽事時間表可查詢https://bit.ly/4riIVBb