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曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業
美食情報

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:通思密

　　香港人大部分偏愛有湯的粉麵，除了港或的雲吞麵、魚蛋粉，還有日本的拉麵、越南的Pho、新加坡的叻沙，要數近年人氣急升，非泰國的船麵莫屬！除了在香港幫襯船麵專門店之外，不少香港遊客去泰國玩的時候都會去船麵名店朝聖，「通思密」（ThongSmith）絕對是其中一間。「通思密」早前開設香港官方IG，一眾fans已經非常雀躍，最近正式宣布，品牌首間海外分店將於3月18日（星期三）開業！

 

　　「通思密」（ThongSmith）首間店於2018年底開設於高級百貨公司Central Embassy，品牌名字意思為「金匠」，Thong於泰文為「金」的意思，而Smith則有「匠人」之意，兩字合併象徵品牌旨在將船麵做到極致昇華的願景，也表遠了對傳統泰式船麵的深厚感情。這款備受喜愛的泰國美食，起源於1950年代曼谷歷史悠久的水上人家，傳統是船家在長尾船上售賣的小碗船麵。通思密將之昇華至另一個層次，嚴選頂級食材，如澳洲和牛牛肉、鹿兒島黑豚肉、自家製肉丸等，並以份量十足的誠意獻上，同時絕不犧牲正宗風味。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

「通思密」（ThongSmith）以泰式船麵作主打，除了牛肉，亦可以選擇豬肉或雞肉，迎合不同客人的需求。

 

　　品牌的招牌湯底需細心熬煮8小時，加入南薑、八角、香茅及醃蒜頭等多款香料，香氣撲鼻。湯底配上富街頭風味的絲滑麵條及頂級配料，交織出芳香四溢的獨特滋味。香港店的船麵菜單與曼谷總店如出一轍，提供多款選擇，想追求傳統風味的食客，可選擇以豬紅熬製而成的醇厚湯底，其中最受歡迎的包括「通思密招牌和牛肉片船麵」（ThongSmith Signature Boat Noodles with Waguy Round），一碗有齊多種優質配料）包括澳洲和牛牛腿肉片、牛筋、金錢展及牛肉丸，配上香辣濃湯）令人回味；餐廳同時備有清湯及以豬肉或雞肉為主的船麵選項，迎合不同客人的需求。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

通思密招牌和牛肉片船麵 $148

由總廚Karn研發的湯底，配上肉味濃郁澳洲和牛，此招牌船麵有齊和和牛腿肉片、自家製的牛肉丸、牛筋及金錢展。湯底可選不辣，或1-3度辣。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

通思密牛肉丸安格斯牛肉拌麵 $148

船麵以外備有拌麵選擇，配搭安格斯牛肉及自家製的牛肉丸，拌入蒜油、黑醬油等調味，每一口層次豐富，另配豬骨熬製的清湯。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

通思密北海道豚肉船麵 $128

豚肉跟牛肉配以同樣製法的湯底，北海道豚肉味道亦是偏重肉味，與湯底平衡得恰到好處。配料除了豬肉眼片，另有豬肉丸及豬軟骨。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

雞絲拌麵 $98

為不吃牛的客人提供雞肉及豬骨湯底的選擇。雞肉以鹽水慢煮，拌入香辣粉及青檸等調味，另附上一碗以豬骨熬成的清湯，與蛋麵口感最為匹配。

 

　　為作品牌全球首間海外分店，香港店的菜牌更特別加入多款獨家菜式，當中最注目必定是特別為香港而設的「鑊氣炒粉麵飯」系列，「Karn大廚泰式炒飯」充滿家常風味，胡椒調味恰到好處，可自選雞肉或蝦肉；「通思密泰式炒金邊粉」特別以泰國東部方式炮製，在炒粉中加入烤辣椒膏，風味獨特。飯麵類之中的「青咖喱牛舌飯」，同樣是地道泰式風味。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

Karn大廚泰式炒飯 配雞肉$138／配蝦肉$148

這款炒飯是總廚Karn由小吃到大的味道，特別之處是加入胡椒，帶來輕輕的辛辣滋味。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

通思密泰式炒金邊粉 配雞肉$138／配蝦肉$148

選用泰國指定供應商直送香港的金邊粉，能達至總廚Karn要求的柔韌質感。以泰國東部的做法炮製，以蔗糖、羅望子及魚露炒製之餘，特別加入辣椒，帶來微辣滋味。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

泰式打拋牛肉碎牛筋(伴飯及煎蛋) $148

分別用上兩種九層塔去炒香牛肉及牛筋，並加入南薑、豆蔻及深山香料，牛筋則給多更煙韌彈牙的口感，另加一隻燶邊太陽蛋，吃時擠一點青檸汁提鮮，是十分地道的鑊氣風味。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

青咖喱牛舌飯 $148

為香港客人提供飯類選擇，也是泰國人常吃的「碟頭飯」。用上2小時燜煮原條牛舌，有入口即溶的口感。青咖喱辣度溫和，平衡牛舌豐腴質感。

 

　　至於小食類別，亦有香港獨家的款式，包括「Chalee大廚可叻燒雞肉」，以混合了椰子及香料的醬料醃製雞髀肉，烤香後掃上「Ko Lae」咖喱醬，帶有煙燻焦香，伴以青瓜沙律更加開胃。「泰風燒牛肉」將牛肉條拌入甜魚露和烤脆米，配以糯米飯同吃。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

Chalee大廚「可叻」燒雞肉 $68、泰風燒牛肉 $98

「可叻」是泰國南部的做法，以紅咖厘作基調，加入咖喱粉調成，以此咖喱醬將雞腿肉醃24小時上色及入味。燒牛肉用魚露及蔗糖將牛肉醃漬並風乾一日，然後撈上米粉碎再燒香，添加脆口感。

 

　　ThongSweet一向是通思密餐牌重要的一環，為客人帶來各式甜點。香港店備有泰國總店的懷舊泰式甜點，包括「斑爛椰子布丁」、「炸泰北香蕉乾」。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

斑爛椰子布丁 $18

是船麵店必備的甜點，泰國當地人習慣在吃船麵前先吃一個，以小碗盛著，分別有斑蘭及椰汁層次。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

炸泰北香蕉乾 $88

用總廚Karn於泰北搜羅的特別品種「茉莉香蕉」（Jasmine Banana），帶有蜜糖風味的香甜，炸後其香甜味更突出。

 

曼谷船麵天花板「通思密」登陸香港！首間海外分店 3.18灣仔春園街開業

蒸麵包伴暖吉士醬 $78

是泰國人喜愛的下午茶及宵夜甜點，將蒸至鬆軟的麵包，蘸點濃稠厚身的醬料，是令人欲罷不能的美味。暖吉士醬可選玟蘭或泰式奶茶兩種口味。

 

通思密 ThongSmith

地址：灣仔春園街38號Spring Garden地下

營業時間：11:30am–10pm（最後點餐時間為9:30pm）

IG：https://www.instagram.com/thongsmith.hk/

 

Tags:#美食情報#新餐廳#灣仔美食#泰國菜#過江龍#船麵#通思密
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