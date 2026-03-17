在地緣干擾影響與A股及港股相對處於安全的局勢下，短線大市會趨向震盪。在阿爺的寬鬆政策支持及資金持續入市下，中期向好之勢仍在。

權重科技股帶領大市持續回暖，小米(01810)大漲5.6%表現搶眼，美團(03690)漲超3%，京東(09618)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)均漲超1%；消息稱聯電、世界先進、台積電等芯片代工廠加價，半導體股拉升明顯，兆易創新(03986)飆漲超18%再度逼近歷史新高，據報已開發出7納米芯片製造技術，華虹半導體(01347)漲超7%；汽車股、鋰電池股、特斯拉(US.TSLA)概念股集體上漲，其中，鋰電龍頭寧德時代(03750)升近8%創歷史新高！比亞迪股份(01211)大漲7.8%；港口及海運股、生物醫藥股、AI應用概念股、餐飲股、銀行股紛紛上漲，其中，上調新模型API價格20%，智譜(02513)大漲超14%。

另一方面，摩通指金價短期承壓+央行購金放緩，黃金股領銜有色金屬股走低，赤峰黃金(06693)、山東黃金(01787)跌幅居前，業績轉虧，中升控股(00881)大跌15.4%領銜汽車經銷商股下挫，重型基建股、燃氣股、煤炭股、石油股普跌。

消息上，華爾街「大空頭」邁克爾．伯里在社交媒體公開發言稱，恒生科技指數被明顯低估，即使指數處於熊市，其成分企業的營收和利潤卻保持穩步增長。

市場對美股則未予厚望，機構近日大力沽空標普期貨（圖一）。高盛謂如石油供應續緊張，標普可自現水平跌19%至5400點（圖二）。

真如是，世界金融市場會怎樣了？投資者是否該作多些保險了。

上周四（12日）在市場仍認為石油價會大升時，筆者為文：「不買油氣買科技」。昨日（16日）科技股大升，油氣股回軟，算是兌現些了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）