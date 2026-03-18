英國春天的另一面：移民後才遇上的花粉症

每年春天，英國的公園和街道都變得特別迷人。長時間灰暗的冬天過後，陽光重新出現，樹木開始長出嫩綠的新葉，草地也慢慢變得翠綠。很多人會趁著天氣回暖，到公園散步、跑步，或在戶外咖啡店坐上一會兒，享受久違的春日氣息。

不過，對朋友 C 來說，春天卻有另一番感受。

朋友 C 來英國生活已經五年多。第一、二年時，她對英國春天的印象還算不錯，甚至覺得這裏比香港更有「季節感」。直到某一年 3 月，她忽然發現自己每天早上起床都不停打噴嚏，鼻子發癢，眼睛又紅又水。起初她以為只是普通感冒，但症狀卻持續好幾星期。每逢天氣晴朗、風大的日子，打噴嚏和流眼淚更是停不下來。

後來她才知道，原來自己患上了「花粉症」（Hay Fever）。

對很多在香港長大的人來說，「花粉症」是一個相當陌生的概念。香港雖然也有花草樹木，但城市密集、綠地較少，加上氣候和植物種類不同，花粉濃度遠不及英國。朋友 C 在香港生活了二十多年，從未因為花粉出現鼻敏感，但來到英國幾年後，身體似乎慢慢對這裏的自然環境產生了反應。

在英國，花粉症非常普遍。每到春天和夏天，很多人都會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞和眼睛痕癢等症狀。天氣預報甚至會報告「花粉指數」（pollen count），提醒容易過敏的人當天花粉濃度高不高。對不少英國人來說，春天除了意味著陽光與綠意，也意味著紙巾和抗敏藥成為日常必備。

朋友 C 現在已經學會如何應付這個「季節性麻煩」。每到春天，她都會預先準備抗敏藥，例如 Loratadine 或 Cetirizine，有時還會留意每天的花粉指數，避免在花粉濃度特別高的日子長時間逗留在戶外。

她半開玩笑地說，移民英國後要適應的事情很多，沒想到幾年下來，連身體也好像慢慢「英國化」，開始對這裏的春天產生反應。

朋友 C 仍然喜歡英國的春天，每當陽光燦爛、花草盛開的日子，她都會默默準備好紙巾。春天的美好總是伴隨著「花粉症」的小麻煩。