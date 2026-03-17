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保險業警示｜豆漿機創業故事拆解3大隱形陷阱
辦公室求生術

保險業警示｜豆漿機創業故事拆解3大隱形陷阱

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

　　九陽的故事，不是一個失敗的故事。

 

　　一位中學老師，用25萬元人民幣和一個樸素的想法，創辦了一家公司。把浸泡、研磨、過濾、加熱四道工序整合進一台小家電，讓原本需要大半天的豆漿，變成十五分鐘完成的事。2008年單年銷量突破一千萬台，佔市場份額八成以上，同年A股上市，市值躋身全國家電企業前四。

 

　　這是一個貨真價實的創業奇蹟，背後有真實的技術積累、真實的市場洞察、真實的執行力。

 

　　我們今天拆解這個故事，不是為了批評九陽，而是因為它的歷程裏，藏着幾個在任何行業都可能出現的隱形陷阱。而這幾個陷阱，在我們壽險業務的日常工作中，其實每天都在上演。

 

第一個陷阱：把外來的順風，當成自己的實力

 

　　豆漿機的最大爆發，發生在2008年。那一年三聚氰胺事件引爆全民食品安全恐慌，消費者開始渴望「自製、自己把關」的飲食，九陽的賣點——「親手做的才放心」——被外部危機推到了最前面，一年銷量直接突破千萬台。

 

　　這個順風，是真實的。但順風本身，並不等於業務的根基。

 

　　對業務員而言，這個場景是否似曾相識？

 

　　每隔幾年，市場上總會出現一波政策紅利或社會熱話——政府推退稅年金，一時間人人在談；某一類危疾保障突然成為焦點，業績就跟著衝上來。這些機遇當然值得把握，但問題在於：當熱潮退去之後，業務的根基還在嗎？

 

　　靠外來需求推動生意，本質上是在借別人的風飛。風在的時候，感覺甚麼都順；風停了，才發現自己的翅膀從來沒有練好。

 

　　真正能長期經營的業務員，不是在風口上最響亮的那一個，而是在任何市場環境下，都能持續與客戶產生連結的那一個。

 

第二個陷阱：身份標籤是利器，也可能是枷鎖

 

　　九陽把「豆漿機」三個字刻入了品牌的最深處。這在品類爭奪戰中是巨大優勢——消費者想到豆漿機，就想到九陽——但當市場格局改變，這個等號也讓品牌轉型的代價變得極高。

 

　　我們行業裏，這個故事幾乎每隔幾年都在重演。

 

　　有些前輩入行時，以「健康管理專家」或「保障格價專員」自居，頭幾年確實做得有聲有色，客戶信任度高，轉介紹也多。但當他們希望拓展資產管理業務，開始接觸更大規模的財富規劃案件時，卻發現現有的人脈圈對他們的形象已有固定認知，提升自己的市場及成交額極度困難——不是因為能力不足，而是因為過去建立的標籤，在客戶心中設定了一個「這個人適合處理甚麼事」的邊界。

 

　　身份標籤是一把雙刃劍。它能讓你在某個場景中快速建立信任，但如果過早、過深地把自己定義為「某一種產品的專家」，轉型時就需要重新教育整個人脈圈，成本遠比想像中高。

 

　　更好的做法，是從一開始就把自己定位在一個更有彈性的位置上：你不只是賣某一種產品的人，你是幫助客戶在人生不同階段做出更好財務決策的人。這個身份，隨着客戶的人生走，而不是隨着某一類產品的市場周期走。

 

第三個陷阱：在最好的時候，忘記問「然後呢？」

 

　　九陽並非沒有轉型的資源與意願，但在最強大的那幾年，市場太順，沒有太大壓力去回答一個根本性的問題：如果豆漿機的需求有一天放緩，我的客戶還有甚麼理由繼續留在我這裏？

 

　　這個問題，在壽險業務中的形式是：我現有的客戶，除了已有的保單之外，還有哪些人生課題是我可以陪伴他們解決的？他們的父母、子女、事業、資產——這些維度，我有沒有在順境中就開始耕耘？

 

　　居安思危不是悲觀，而是在生意最好的時候，用多出來的資源和信任去構建下一個層次的關係。九陽的故事告訴我們，沒有差異化的品類優勢，在競爭者湧入之後會迅速攤薄；但客戶與你之間建立的深層信任，卻是競爭者無法複製的資產。

 

　　機遇來時，要做生意；機遇在時，更要築根基。

 

給自己的一個問題

 

　　讀完這三個陷阱，不妨靜下來問自己：

 

　　我的業務，現在靠的是甚麼在運轉？是市場的順風，是某個身份標籤帶來的流量，還是真正紮根在客戶生命中的長期關係？
這不是一個有標準答案的問題，但它值得每一個希望長期經營的業務員，認真思考一次。

 

　　下一篇，我們會看一個截然不同的故事——一家從吸塵器做起、卻在幾十年間把同一個核心能力延伸到風扇、吹風機、商業空間，乃至農業生產的公司。它的名字叫Dyson，而它的故事，會給我們一個關於「如何轉型而不失去自己」的清晰示範。

Tags:#銷售策略#九陽#豆漿機#業務員#壽險#保險#實力#身份標籤#客戶
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