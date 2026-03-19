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生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析
風水玄學

生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　外遊。

 

　　在這有點夢幻的日子，特地為你速遞生肖冷知識、玄學人文風景和面相的異國風情。

 

　　我在雲牽霧繞、湮雨濛濛中，登上越南峴港的巴拿山，那裹本是法國人的避暑山莊，後來由越南「海歸」打造成薈萃歐越文化的樂園。我在一條走廊看見十二生肖的銅像。有趣的是越南人踢走了兔、引進了貓。有一說是卯（兔）的發音與貓相近；另一說法是，由於越南是農業社會，農民對於能幹實事、會捉老鼠的貓特別喜愛。

 

　　為甚麼中國沒有接受貓呢？我猜是貓與虎皆屬貓科動物，一山不能藏二虎，有真老虎，何必假借呢？

 

　　見識完法國莊園的生肖變奏，便去欣賞會安古城的「貼地」風水。這古城是15至19世紀海上絲綢之路的重鎮，屬世界文化遺產，現在是旅遊熱點，城中有一間目前仍數代同堂的舊宅，讓你穿越到古色古的時空。我發覺屋內的神位擺法有異於傳統，中國的神位是朝外的，讓祖先收看開揚風景，但這裹是朝內的，直接「照住」要保佑的後代子孫，可謂面對「受眾」，非常實際！

 

生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析

面朝屋內的祖先神位

 

　　由昏暗的舊宅，走到燈火通明的河畔。

 

　　城內的秋盆河古時見證了絲路的繁榮昌盛，現在是放蓮花燈的浪漫水鄕。雖然沒有朱自清筆下秦淮河那「槳聲燈影」的迷離淒美，但這裹燈籠映水、人聲鼎沸，可謂是一度興高采烈、民族共樂的風景線——有越南少女的窈窕半姿、韓國美妝明艷，還有洋妞的坦胸露腰。紅男綠女，攬腰抱肩，熱情調笑，忘形嬉戲。

 

生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析

峴港秋盆河的浪漫水鄉

 

生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析

華燈映水、人聲鼎沸的風景線 

 

生肖風水趣談｜越南12生肖為何沒有兔？會安祖先神位大不同＋霧水情緣面相解析

 

　　說到洋妞，想起在巴拿山纜車中的片段，在這號稱全世界最長的20分鐘纜車旅程內，車中一位豪放女勾勒了自己的前半生和當下的「艷遇」。她說自己來自夏威夷，是馬戲團的舞者，她不斷炫耀自己的秒速徒手爬樹絕活，旁邊那高大帥兼帶點傻態的英國小伙子正痴痴地凝望著她，雖然她看來可以做他的母親，但兩人態度親暱，還是昨晚才遇上的，她的相，可以用乾、瘦、尖來概括，她的面龐輪廓多稜角，眼神張揚，肆無忌憚，鼻子小、鼻頭尖、鼻孔露，表示一種好奇而孩子氣的性格，她從去年五月開始流浪地球，奇女子志氣遠大，聲稱要找個有錢人豪養她，誰料在這南方的海隅巧遇「小鮮肉」，本來今天要走的他特地為她留下來，共慶她明日的生辰。

 

　　流水的域、流水的緣……

Tags:#生肖#玄學風水#面相
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