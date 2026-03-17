KK星期二｜悟空降世CEO掛帥阿里睇高一線？ | 英偉達GTC大會淘金

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

英偉達GTC大會開幕，CEO黃仁勳表示，到2027年底，其Blackwell和Rubin晶片將至少創造1萬億美元收入，黃仁勛在GTC大會還發表了哪些言論？對AI發展有甚麼啟示？

阿里巴巴今日發布企業級Agent平台「悟空」，擬接入淘寶支付寶阿里雲等業務，此前成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，由CEO吳泳銘直接負責，阿里巴巴在AI Agent上動作頻頻，股價可睇高一線？

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