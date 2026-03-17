歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從大過卦及兌卦看車公廟靈籤：香港經濟繁榮是實是虛？

闊少的二次元求婚:誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？
Sex & Love 我單身但我快樂

闊少的二次元求婚:誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？
深圳好去處|福田Starbucks變身夢幻粉紅玫瑰屋！復活假...
玩樂旅遊 玩樂假期

深圳好去處|福田Starbucks變身夢幻粉紅玫瑰屋！復活假...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
伊朗戰事已經持續到第三周，美以聯軍非但對德黑蘭政權久攻不下，反而讓全球各地民眾每天都在手機上，不斷目睹伊朗導彈避開攔截，擊中目標後冒起一團團火光的短片。
國際評論

本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

政經范局
范強
政經范局

　　伊朗戰事已經持續到第三周，美以聯軍非但對德黑蘭政權久攻不下，反而讓全球各地民眾每天都在手機上，不斷目睹伊朗導彈避開攔截，擊中目標後冒起一團團火光的短片。

 

本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

特朗普攻伊行動應驗王世堅警語，本應是從從容容，卻變成連滾帶爬。（設計圖片）

 

　　特朗普和內塔尼亞胡這對戰爭拍檔，滿以為斬首精神領袖哈梅內伊，奪取伊朗石油資源「易過借火」，怎料引火燒身，進退不得。不由得令人想起台島政客王世堅那句政治警語：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬！」

 

內塔尼亞胡戰時神隱

 

　　內塔尼亞胡想重建猶太第三神殿，為「大以色列」復國，因而把伊朗神權政府視為實現理想的最後一道障礙。然而，在這決戰一役才打響不久，他就從公眾視線中消失。最初，坊間對內塔尼亞胡「神隱」並不在意，因為在戰時情況下，交戰國政要免不了要躲起來防止被斬首。

 

本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

伊朗導彈及無人機突破美以防空系統，對以色列造成重創。（美聯社）

 

　　更何況，美以聯軍一起手就殺了哈梅內伊，內塔尼亞胡更該小心為上。但3月15日，他缺席了以色列安全簡報會。這個會議過去一向由他親自主持，現在卻換上了神情凝重的國防部長卡茨，進一步刺激了外界的猜測。

 

　　為了釋疑，以色列政府在社交平台密集式發放三段「內塔尼亞胡短片」，顯示他就最新局勢發表講話，在特拉維夫一家咖啡館，輕輕鬆鬆「歎咖啡」，並與公眾交談甚歡。然而，短片的內容和發放方式反而引來更多猜測和爭論。

 

　　一些網民指出，內塔尼亞胡講話的時候，他的手長出了六根手指，顯然是AI的「傑作」。另一些網民則指出，內塔尼亞胡買咖啡的時候，那杯滿滿的咖啡紋風不動，也有AI的痕跡。而且，他與公眾的交談也顯得過於輕鬆，與當前緊張的戰況嚴重「違和」。

 

　　不管指控是真是假，以色列政府在戰時接二連三發放短片來證明內塔尼亞胡「還沒有死」，本身就顯得不尋常。可圈可點的事實是，一向鷹派的內塔尼亞胡，在官方發放的短片中一改強悍作風，沒有對伊朗戰事展示其決策力，反而更像是個公關角色。

 

特朗普公開向北京求救

 

　　內塔尼亞胡的「反常低調」，更襯托出特朗普「偷雞不著蝕把米」，狼狽地想從這場泥漿戰中脫身。特朗普的算盤本來是先出狠手斬首哈梅內伊，德黑蘭政權應聲而倒，內塔尼亞胡實現復國大計，他則不僅透過女婿庫什納吸收龐大的猶太圈獻金，又可為美國石油財團拿下伊朗油田，透過其交易的藝術，順利贏得年底中期選舉。

 

　　但從戰況的發展來看來，特朗普交易要失算了。在內塔尼亞胡光顧咖啡店，與公眾言談甚歡的這段時間，他急得如熱鑊上的螞蟻，為了霍爾木茲海峽的解封問題急得團團轉。

 

本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

伊朗政府密集發放內塔尼亞胡短片，證明他仍然在世。（互聯網）

 

　　就在美以攻擊伊朗之初，特朗普宣稱美國「贏硬」之時，美國主流媒體和輿論還在幸災樂禍等待德黑蘭政權崩潰，看看中國失去重要的石油生命線，還能硬得起來嗎？然而仗才打到第三周，特朗普卻已TACO（腳軟），公開向中國求救，要求北京參與對霍爾木茲的護航行動。

 

　　特朗普同時還要求北約、日本、韓國等盟國加入「護航聯盟」。由於北約主要成員國均沒有答應，他惱羞成怒警告若不合作「前景堪虞」。從周日（15日）起，美國戰爭部長赫格塞斯、國務卿魯比奧分別致電日本防衛相小泉進次郎、韓國外長趙顯，要求兩國參與護航。

 

　　據悉，派兵問題將成為日本首相高市早苗本周訪問白宮的重要議題。美以對伊朗不宣而戰之時，高市剛以壓倒性姿態贏得大選，正準備大刀闊斧推進其財政擴張政策。然而一場突如其來的中東戰火擾亂了日本能源供應，現在不僅要急轉變應對能源價格引發的通脹危機，還要準備為美國對伊朗的單方面行動提供人力、物力資源，高市看來也要跟著特朗普連滾帶爬了。

 

既不知己又不知彼

 

　　以美國和以色列的壓倒性優勢，為甚麼「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬？」去年6月，美國保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)，對共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)的一段採訪其實已經給出了答案。

 

　　眾所周知，克魯茲是美國共和黨內的親以色列「大佬」，一直主張動用美國軍事力量，協助內塔尼亞胡推翻德黑蘭政權。但在是次訪談中，他卻因為對伊朗國情知識貧乏，而被卡爾森問倒了。

 

　　例如，卡爾森問克魯茲知不知伊朗有多少人口？克魯茲最初支吾以對，但在名嘴追問下唯有承認並不清楚。卡爾森告訴他：「9000萬。」克魯茲惱羞成怒，辯稱自己「不會整天坐在那裏背誦人口表」。卡爾森接來說了句一針見血的話：「你是一位主張推翻伊朗政府的參議員，卻對這個國家一無所知！」。

 

　　如果美國的當政者既不屑於了解對手國家的國情，又無意和其他文明展開交流，卻沉迷於零和式的強權之爭，在既不知己，又不知彼的情況下，終究會在國際戰略上發生誤判，踢到鐵板。

 

本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

特朗普認定伊朗無力封鎖霍爾木茲海峽（美聯社）

 

　　據美媒報道，在特朗普決定攻伊前，美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍曾提出保留意見，認為伊朗極可能封鎖霍爾木茲海峽。但特朗普和共和黨政要及金主間的各種利益交易，顯然壓倒了最高軍事長官的專業意見。他認定伊朗會在打擊下瞬間崩潰，根本沒有機會封鎖海峽。

 

　　因此，特朗普在拍板攻伊時，居然沒有為封鎖海峽制定預案。這種冒險行為導致他如今進退兩難——如不派出大規模地面部隊蕩平伊朗，將從此葬送美國的單邊強權地位；但若揮軍攻入伊朗，美國不就又一次在中東泥足深陷了？

Tags:#政經范局#班傑明·內塔尼亞胡#唐納德·川普#德黑蘭#以色列#伊朗#地緣政治#政治#石油供應#霍爾木茲海峽#大國博弈#中東戰火#中東局勢
Add a comment ...Add a comment ...
中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？
更多政經范局文章
中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
101
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
68%
不擔心
31%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處