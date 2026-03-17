本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

伊朗戰事已經持續到第三周，美以聯軍非但對德黑蘭政權久攻不下，反而讓全球各地民眾每天都在手機上，不斷目睹伊朗導彈避開攔截，擊中目標後冒起一團團火光的短片。

特朗普攻伊行動應驗王世堅警語，本應是從從容容，卻變成連滾帶爬。（設計圖片）

特朗普和內塔尼亞胡這對戰爭拍檔，滿以為斬首精神領袖哈梅內伊，奪取伊朗石油資源「易過借火」，怎料引火燒身，進退不得。不由得令人想起台島政客王世堅那句政治警語：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬！」

內塔尼亞胡戰時神隱

內塔尼亞胡想重建猶太第三神殿，為「大以色列」復國，因而把伊朗神權政府視為實現理想的最後一道障礙。然而，在這決戰一役才打響不久，他就從公眾視線中消失。最初，坊間對內塔尼亞胡「神隱」並不在意，因為在戰時情況下，交戰國政要免不了要躲起來防止被斬首。

伊朗導彈及無人機突破美以防空系統，對以色列造成重創。（美聯社）

更何況，美以聯軍一起手就殺了哈梅內伊，內塔尼亞胡更該小心為上。但3月15日，他缺席了以色列安全簡報會。這個會議過去一向由他親自主持，現在卻換上了神情凝重的國防部長卡茨，進一步刺激了外界的猜測。

為了釋疑，以色列政府在社交平台密集式發放三段「內塔尼亞胡短片」，顯示他就最新局勢發表講話，在特拉維夫一家咖啡館，輕輕鬆鬆「歎咖啡」，並與公眾交談甚歡。然而，短片的內容和發放方式反而引來更多猜測和爭論。

一些網民指出，內塔尼亞胡講話的時候，他的手長出了六根手指，顯然是AI的「傑作」。另一些網民則指出，內塔尼亞胡買咖啡的時候，那杯滿滿的咖啡紋風不動，也有AI的痕跡。而且，他與公眾的交談也顯得過於輕鬆，與當前緊張的戰況嚴重「違和」。

不管指控是真是假，以色列政府在戰時接二連三發放短片來證明內塔尼亞胡「還沒有死」，本身就顯得不尋常。可圈可點的事實是，一向鷹派的內塔尼亞胡，在官方發放的短片中一改強悍作風，沒有對伊朗戰事展示其決策力，反而更像是個公關角色。

特朗普公開向北京求救

內塔尼亞胡的「反常低調」，更襯托出特朗普「偷雞不著蝕把米」，狼狽地想從這場泥漿戰中脫身。特朗普的算盤本來是先出狠手斬首哈梅內伊，德黑蘭政權應聲而倒，內塔尼亞胡實現復國大計，他則不僅透過女婿庫什納吸收龐大的猶太圈獻金，又可為美國石油財團拿下伊朗油田，透過其交易的藝術，順利贏得年底中期選舉。

但從戰況的發展來看來，特朗普交易要失算了。在內塔尼亞胡光顧咖啡店，與公眾言談甚歡的這段時間，他急得如熱鑊上的螞蟻，為了霍爾木茲海峽的解封問題急得團團轉。

伊朗政府密集發放內塔尼亞胡短片，證明他仍然在世。（互聯網）

就在美以攻擊伊朗之初，特朗普宣稱美國「贏硬」之時，美國主流媒體和輿論還在幸災樂禍等待德黑蘭政權崩潰，看看中國失去重要的石油生命線，還能硬得起來嗎？然而仗才打到第三周，特朗普卻已TACO（腳軟），公開向中國求救，要求北京參與對霍爾木茲的護航行動。

特朗普同時還要求北約、日本、韓國等盟國加入「護航聯盟」。由於北約主要成員國均沒有答應，他惱羞成怒警告若不合作「前景堪虞」。從周日（15日）起，美國戰爭部長赫格塞斯、國務卿魯比奧分別致電日本防衛相小泉進次郎、韓國外長趙顯，要求兩國參與護航。

據悉，派兵問題將成為日本首相高市早苗本周訪問白宮的重要議題。美以對伊朗不宣而戰之時，高市剛以壓倒性姿態贏得大選，正準備大刀闊斧推進其財政擴張政策。然而一場突如其來的中東戰火擾亂了日本能源供應，現在不僅要急轉變應對能源價格引發的通脹危機，還要準備為美國對伊朗的單方面行動提供人力、物力資源，高市看來也要跟著特朗普連滾帶爬了。

既不知己又不知彼

以美國和以色列的壓倒性優勢，為甚麼「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬？」去年6月，美國保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)，對共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)的一段採訪其實已經給出了答案。

眾所周知，克魯茲是美國共和黨內的親以色列「大佬」，一直主張動用美國軍事力量，協助內塔尼亞胡推翻德黑蘭政權。但在是次訪談中，他卻因為對伊朗國情知識貧乏，而被卡爾森問倒了。

例如，卡爾森問克魯茲知不知伊朗有多少人口？克魯茲最初支吾以對，但在名嘴追問下唯有承認並不清楚。卡爾森告訴他：「9000萬。」克魯茲惱羞成怒，辯稱自己「不會整天坐在那裏背誦人口表」。卡爾森接來說了句一針見血的話：「你是一位主張推翻伊朗政府的參議員，卻對這個國家一無所知！」。

如果美國的當政者既不屑於了解對手國家的國情，又無意和其他文明展開交流，卻沉迷於零和式的強權之爭，在既不知己，又不知彼的情況下，終究會在國際戰略上發生誤判，踢到鐵板。

特朗普認定伊朗無力封鎖霍爾木茲海峽（美聯社）

據美媒報道，在特朗普決定攻伊前，美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍曾提出保留意見，認為伊朗極可能封鎖霍爾木茲海峽。但特朗普和共和黨政要及金主間的各種利益交易，顯然壓倒了最高軍事長官的專業意見。他認定伊朗會在打擊下瞬間崩潰，根本沒有機會封鎖海峽。

因此，特朗普在拍板攻伊時，居然沒有為封鎖海峽制定預案。這種冒險行為導致他如今進退兩難——如不派出大規模地面部隊蕩平伊朗，將從此葬送美國的單邊強權地位；但若揮軍攻入伊朗，美國不就又一次在中東泥足深陷了？