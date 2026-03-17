海灣戰事幾時停？無人相信特朗普

美國和以色列軍隊在2月28日向伊朗發動大規模轟炸，造成伊朗最高精神領袖哈梅內伊和幾十位政府及軍隊高層官員身亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即宣布，將擊沉美以兩國及其盟友通過霍爾木茲海峽的船隻。第二天便有三艘油輪在霍爾木茲海峽和阿曼灣區域被擊中，導致保險公司不敢再為通過霍爾木茲海峽的各類商船提供保險。

戰事發生後，伊朗封鎖霍爾木茲海峽航道，不少油輪及貨船停留在波斯灣內。（AP圖片）

為安全起見，船東只好命令那些已裝了油的超大型油輪停在波斯灣內等候指令，而更多的油輪則不敢駛入波斯灣。由於運輸中東石油和天然氣的大動脈被切斷，國際油價迅速突破每桶一百美元大關，石油進口國自然叫苦不迭。美國雖然自2020年起一直是石油和天然氣的淨出口國，但國際油價飆升仍對美國民眾的生活帶來嚴重負面影響。車用汽油價格上漲，靠卡車運輸的各種商品尤其是蔬菜水果和肉蛋奶等基本食品和生活用品跟著漲價，通脹甚至滯漲的陰影令聯儲局減息的前景轉淡，民眾對特朗普的支持度大幅下降，這對特朗普本人和面臨中期選舉的共和黨議員都構成極大壓力。

在過去半個多月裡，美國和以色列持續高強度轟炸伊朗首都德黑蘭，伊朗則不斷用導彈和無人機襲擊特拉維夫和耶路撒冷等以色列城市，並重創美國在海灣多個國家的軍事基地和其它設施，造成美軍傷亡增加、周邊多國經濟受損。美國和以色列靠巨大空中優勢取得了最初的軍事勝利，但卻難以保證石油運輸線的暢通。特朗普如今騎虎難下，公開請求美國的歐洲盟友以及澳洲、中國、日本、韓國派軍艦為商船護航，但未得到任何一國的明確支持。

決策過程異常，錯判伊朗國情

美國陷入目前的窘境，首先是因為特朗普在發起對伊朗的軍事打擊之前誤判了伊朗的國情。由於美軍年初順利突襲委內瑞拉，擄走該國總統馬杜羅夫婦，特朗普變得過於自信，忽視了一個重要事實：伊朗是比委內瑞拉強大許多倍的對手，其韌性遠高過委內瑞拉。他身邊的人只想奉承他，都說他喜歡聽的話，在各種場合讚美他，即使是一直堅持「美國優先」立場、反對美國軍事干預他國的副總統萬斯，也不得不公開支持特朗普的決定。昨天（16日）在白宮橢圓形辦公室的一個儀式上，萬斯站在特朗普身邊說，「現在我們有一位聰明的總統(a smart president)，而以往有過一些愚笨的總統(dumb presidents)，我相信特朗普總統能為美國人民把事情做好，確保不再重複以往的錯誤。」這就是公眾看到的白宮內的氛圍。

特朗普事先知道伊朗可能會封鎖霍爾木茲海峽，但他認為美國有能力處理這個問題，所以下令開戰。有些當事人可能是想保護自己的聲譽，避免日後被追責，於是向媒體提供了一些內幕。《華爾街日報》上周的一篇文章披露，參謀長聯席會議主席凱恩上將(Gen. Dan Caine)在開戰前的幾次簡報會上都提到，轟炸伊朗可能會導致伊朗在霍爾木茲海峽布雷，或者動用導彈和無人機來阻止油輪及貨船通過海峽。但高度自信的特朗普向他的團隊表示，美軍的轟炸會導致伊朗政權迅速垮台，令伊朗軍隊來不及封鎖海峽，即使伊朗封鎖海峽，美國也有辦法應對。

《華爾街日報》上周文章披露，參謀長聯席會議主席凱恩上將開戰前曾提醒，轟炸可能會導致伊朗阻止油輪及貨船通過霍爾木茲海峽。（AP圖片）

文章還披露，與歷屆政府在開戰前的準備不太一樣，白宮十分倚重特朗普身邊的「小圈子」，沒有廣泛諮詢不同意見，未像以往那樣召開機密會議，討論各種方案的利弊，讓持不同看法的外交官和情報分析專家都有機會提出各自的看法。特朗普只與萬斯、國務卿盧比奧、國防部長赫格塞斯等幾個人開會商量。特朗普認為，這樣的安排可以讓他對各種事態變化做出迅速反應，同時也有助於保密。一些負責處理中東事務的官員，事前完全不知情，事後才從社交媒體上得知戰事爆發，因此沒能提前通知在海灣國家的美國外交人員和其他美國公民提早撤離該地區。美國既沒與海灣國家事先溝通，也沒制定撤僑的應急方案，當伊朗以這些國家有美軍駐紮為理由，對當地的美軍基地和大城市輪番攻擊時，阿聯酋和卡塔爾的國際機場陷入癱瘓，大量常駐當地的美國人難以出走避難，打擊了當地的經濟和國際信譽，也對美國國內的民意產生了極大影響。

提到保密，看來白宮非常重視去年 「訊號門事件(Signalgate)」對特朗普政府和美國國際聲譽的打擊。因那次國家安全團隊集體洩密，總統國家安全顧問沃爾茲事後被炒魷魚，黯然離開白宮。但為避免洩密，就搞小圈子決策，收窄信息來源，實際上只會更易出現偏差，無異於因噎廢食，自廢武功。

《華爾街日報》的文章還提到，華盛頓一些特朗普的政治盟友對戰事進展持懷疑態度，於是協調行動，到特朗普常看的Fox News等電視台去評論時局，目的是給特朗普提個醒，防止美國更深地捲入。他們希望自己的觀點能被特朗普看到，因為特朗普喜歡看電視。

伊朗封鎖海峽，白宮無力反制

因為事前準備不充分，在伊朗宣布封鎖霍爾木茲海峽之後，美國沒能做出反制，至今無法破解伊朗的「一劍封喉」。這難免讓人想起去年的「關稅戰」，最初時特朗普肆意對各國徵稅，好像無往而不勝，但在中國打出「稀土牌」之後，華盛頓就失去了「關稅戰」的主動權，急忙拉攏澳洲、日本等國組織「稀土聯盟」，但遠水難解近渴，特朗普不得不降低對華關稅，來換取中國繼續對美出口稀土產品。

當下，特朗普寧可食言也不敢冒險派美軍去霍爾木茲海峽護航，因為美國主流民意反對他挑起這場戰爭。如果在伊朗仍有攻擊能力的情況下調派軍艦去護航，只會令美艦與油輪、商船一起成為伊朗武器的移動標靶，最終導致更多美軍官兵傷亡。目前已公開報導的美軍死亡人數是13人，受傷則有大約200人。

如果海峽不能完全解封，戰事不停止，特朗普在國內會更不得人心，因為美國在為這場戰爭耗費巨額經費，每天幾十億美元不止。他在2024年競選總統時做出的一系列保證，如縮小政府財政赤字、不再派美軍去國外搞政權更替或國家建設，如今全都落空。他的選民「基本盤」非常不滿，這會影響年底的國會中期選舉。

至於這場戰事如何結束，有可能最終只取決於特朗普的一個念頭。作為總統，特朗普每天都接收經過嚴格篩選的重要情報，但他生活在一個非常特別的「信息繭房」中，他的決策很多時候「並不靠譜」，今天一個說法，明天又會有另一個說法，怎能讓人相信？

盟友拒趟渾水，美國顏面盡失

對於發動眼下這場戰爭，美國最初的說辭是，伊朗很快就擁有製造核武器的能力，因此必須消滅其核燃料及導彈發射系統，以保證美國及其盟國的安全。在美以第一輪轟炸結束，確認清除了哈梅內伊和伊朗領導層之後，特朗普把開戰目標定為改變伊朗政權的性質，公開呼籲伊朗民眾推翻現政府，不提核燃料和導彈威脅。如今伊朗做出終極反擊，封鎖了霍爾木茲海峽，特朗普不再說美國完全可以應付，而是要求盟國出手相助，顯得很無奈。但盟友並不給面子，法國、德國立即表示，不會派軍艦去波斯灣護航，英國稱可能會派飛機去協助掃除伊朗佈置的魚雷。日本和韓國則沒有積極的回應。

特朗普前兩天還曾暗示，如果中國不幫助美國打通運油通道，他可能會推遲訪問中國。北京深知這是他的施壓話術，因此完全不予理睬。昨天在巴黎舉行的中美高層第六次經貿磋商結束後，美國財長貝森特立即「降調」，強調若特朗普本月底的訪華行程有所推遲，僅僅是因為需要總統留在白宮，處理伊朗戰爭的問題，與霍爾木茲海峽無關。特朗普也在白宮表示，因為伊朗戰爭，他需要留在美國，所以與中方商量將他的訪問推遲一個月。

伊朗政權未如特朗普預期般垮台，更做出絕地反擊，特朗普不再提美國可完全應付，而無奈要求盟國相助。（Shutterstock圖片）

事實勝於雄辯。特朗普昨天在白宮說，伊朗現在是紙老虎，因為美軍已經消除了伊朗的軍事力量，並在霍爾木茲海峽擊毀了30艘伊朗布雷艦。他說，（伊朗）兩周前還不是紙老虎，現在是紙老虎。

究竟誰是紙老虎？每個人可能都會有自己的結論，大家心知肚明。