藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展

香港人普遍都會兼職打幾份工，藝人亦不例外。從前不少藝人靠做直播帶貨賺錢，但隨着競爭愈來愈激烈，有人便憑藉名氣與努力經營副業，令財富增值。近年不少藝人選擇投資開店，甚至發展到內地巿場，生意種類亦五花八門。當中有一段時間淡出幕前的麥家琪，近日被發現於肇慶開設食店，她事事親力親為，每天清晨起身備貨，真正做到「力不到不為財」。

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1. 麥家琪：雲吞麵店

50歲的麥家琪（現名：麥方喬）1993年參加港姐入行，2006年與律師王國豪結婚後淡出娛樂圈，婚後育有兩子一女，專心相夫教子。直至子女長大，她才間中復出幕前曾為HOY TV拍攝劇集《我愛九龍城》。

近年她將重心轉移至內地，曾短暫做KOL。近日有網民發現她在廣東肇慶廣寧縣一間雲吞麵店工作，身穿員工制服落手落腳抹枱打掃，甚至處理廚餘。其實她正是店舖老闆娘，難怪如此落力。她笑言既然要做就做到足，笑言要做「第一個上班、最後一個下班的員工」。她透露每天凌晨5時便開始工作，主力負責樓面及洗碗。她選擇開雲吞麵店，全因自己喜歡吃，有次更一口氣吃掉三碗，跟著由丈夫投資支持她開店，正式成為老闆娘。

2. 馬貫東：寵物美容店

馬貫東一向愛護動物，自己養有一隻貓是忠心的「貓奴」。近年娛樂圈陷入寒冬，他把握沒有拍劇的時間學習寵物美容。踏入2026年，他於珠海開設寵物美容學校「珠海中寵培訓」，提供美容師、訓犬師及護理員等國家認可課程，規模不小，更計劃陸續在其他地區開分店，擴展生意版圖。

馬貫東入行20年，人緣甚佳。當初學習寵物美容時已獲不少藝人支持，包括佘詩曼、向海嵐、周嘉洛、郭晉安、陳煒及江美儀等，紛紛帶寵物去光顧，生意不俗。

3. 向海嵐：珠寶與健康食品生意

香港小姐出身的向海嵐（Anne）於2008年淡出娛樂圈，曾在內地任職OL。2018年，她與拍檔投資七位數字開設珠寶店，雖然疫情期間經歷一日僅得一單生意的苦況，但仍能屹立不倒，近年更拓展至內地市場。她早前參與國際珠寶展，親力親為每日到攤位打點。她甚有生意頭腦，曾推出以緬甸翡翠打造、結合傳統與時尚系列的飾物，。

同時，她亦投資健康食品生意，起因是一次代言工作，她試用產品後覺得效果不錯，亦看好保健品市場，故決定入股。她兼顧範圍甚廣，甚至參與廣告拍攝及產品包裝。

4. 萬綺雯：民宿投資

萬綺雯近年與丈夫陳十三移居內地，在浙江莫干山皋塢村投資開設民宿。事緣她早年曾為該民宿代言，之後對此生意產生興趣便入股成為老闆娘。民宿建築融合現代與復古工業風，環境清幽，設有露天泳池及竹林滑梯，吸引不少遊客入住。

2021年開始做民宿生意，成績不錯，相隔兩年萬綺雯在社交平台公布喜訊宣布民宿開分店，並選址南京，當日她更親自做模特兒為民宣拍攝宣傳照片，大騷42吋長腿。