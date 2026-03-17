歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展
娛樂新聞

藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　香港人普遍都會兼職打幾份工，藝人亦不例外。從前不少藝人靠做直播帶貨賺錢，但隨着競爭愈來愈激烈，有人便憑藉名氣與努力經營副業，令財富增值。近年不少藝人選擇投資開店，甚至發展到內地巿場，生意種類亦五花八門。當中有一段時間淡出幕前的麥家琪，近日被發現於肇慶開設食店，她事事親力親為，每天清晨起身備貨，真正做到「力不到不為財」。

 

Read more：55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大

 

1. 麥家琪：雲吞麵店

 

　　50歲的麥家琪（現名：麥方喬）1993年參加港姐入行，2006年與律師王國豪結婚後淡出娛樂圈，婚後育有兩子一女，專心相夫教子。直至子女長大，她才間中復出幕前曾為HOY TV拍攝劇集《我愛九龍城》。

 

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

 

　　近年她將重心轉移至內地，曾短暫做KOL。近日有網民發現她在廣東肇慶廣寧縣一間雲吞麵店工作，身穿員工制服落手落腳抹枱打掃，甚至處理廚餘。其實她正是店舖老闆娘，難怪如此落力。她笑言既然要做就做到足，笑言要做「第一個上班、最後一個下班的員工」。她透露每天凌晨5時便開始工作，主力負責樓面及洗碗。她選擇開雲吞麵店，全因自己喜歡吃，有次更一口氣吃掉三碗，跟著由丈夫投資支持她開店，正式成為老闆娘。

 

2. 馬貫東：寵物美容店

 

　　馬貫東一向愛護動物，自己養有一隻貓是忠心的「貓奴」。近年娛樂圈陷入寒冬，他把握沒有拍劇的時間學習寵物美容。踏入2026年，他於珠海開設寵物美容學校「珠海中寵培訓」，提供美容師、訓犬師及護理員等國家認可課程，規模不小，更計劃陸續在其他地區開分店，擴展生意版圖。

 

 

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

 

　　馬貫東入行20年，人緣甚佳。當初學習寵物美容時已獲不少藝人支持，包括佘詩曼、向海嵐、周嘉洛、郭晉安、陳煒及江美儀等，紛紛帶寵物去光顧，生意不俗。

 

3. 向海嵐：珠寶與健康食品生意

 

　　香港小姐出身的向海嵐（Anne）於2008年淡出娛樂圈，曾在內地任職OL。2018年，她與拍檔投資七位數字開設珠寶店，雖然疫情期間經歷一日僅得一單生意的苦況，但仍能屹立不倒，近年更拓展至內地市場。她早前參與國際珠寶展，親力親為每日到攤位打點。她甚有生意頭腦，曾推出以緬甸翡翠打造、結合傳統與時尚系列的飾物，。

 

 

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

 

　　同時，她亦投資健康食品生意，起因是一次代言工作，她試用產品後覺得效果不錯，亦看好保健品市場，故決定入股。她兼顧範圍甚廣，甚至參與廣告拍攝及產品包裝。

 

4. 萬綺雯：民宿投資

 

　　萬綺雯近年與丈夫陳十三移居內地，在浙江莫干山皋塢村投資開設民宿。事緣她早年曾為該民宿代言，之後對此生意產生興趣便入股成為老闆娘。民宿建築融合現代與復古工業風，環境清幽，設有露天泳池及竹林滑梯，吸引不少遊客入住。

 

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

藝人副業│麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海開寵物美容學校，向海嵐珠寶生意參展

  

　　2021年開始做民宿生意，成績不錯，相隔兩年萬綺雯在社交平台公布喜訊宣布民宿開分店，並選址南京，當日她更親自做模特兒為民宣拍攝宣傳照片，大騷42吋長腿。

 

Tags:#麥家琪#馬貫東#向海嵐#萬綺雯#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后
更多娛樂文章
奧斯卡2026得獎名單｜里安納度《一戰再戰》奪6獎成大贏家，米高·B·佐敦封帝、《哈姆尼特》Jessie Buckley封后

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
107
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
70%
不擔心
29%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處