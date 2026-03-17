香港藝術三月2026︱中環海濱Art Central 3.25開幕＋藝術工作坊＋預售門票優惠＋美食攻略

香港藝術三月盛事一浪接一浪！Art Central（藝術中環）將於3月25日至29日回歸中環海濱，今年雲集117間畫廊及逾500位來自香港、亞洲與全球的藝術家，同場更有不同類型的藝術展示、文化活動和觀展互動體驗。尚未買門票的朋友，即睇四大焦點預告、預售門票優惠及美食攻略！



第十一屆藝術中環展會將於 3 月 25 日重返中環海濱，今年以「遇見藝術．擁抱精彩」點題，展會呈獻來自香港、亞洲及世界各地最具前瞻性的畫廊，以及知名至中生代藝術家豐富多彩的作品和節目。一連五天有不同的表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目，絕對是藝術愛好者一年一度期待的日子。

焦點一︰大型水墨裝置

藝術中環首席合作伙伴大華銀行，將展出由該行委約香港藝術家凌佩詩創作、全新的大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026）。此裝置結合凌佩詩多年來對細胞圖像的視覺研究，以及近年於劍橋大學進行的相關科學研究成果，構築成一座沉浸式的雕塑花園。作品由多組手工製作的紙雕塑與流動影像組成，展現其對水墨、紙材及場域建構的成熟掌握。



大華銀行呈獻由香港藝術家凌佩詩創作的全新委約大型水墨裝置《白鏡——內觀之境》（2026）。凌佩詩。圖片由大華銀行提供。



《白鏡——內觀之境》透過將微觀的生物景觀放大並轉化為可供觀者行走與感知的裝置環境，引導觀者反思身體、心靈與外在現實之間的相互連結。

焦點二︰免費水墨藝術工作坊

展會期間舉辦一系列「大華銀行水墨藝術工作坊」。工作坊由多位香港藝術家帶領，引領參加者探索水墨藝術不斷演變的創作語言。工作坊需預先登記，詳情及登記請瀏覽：www.uobartacademy.com.hk/ws2026

焦點三︰澳門當代藝術新浪潮

金沙中國首度亮相香港藝術月，藉着金沙藝廊（Sands Gallery）向國際舞台推介三位澳門當代青年藝術家藝術家李英維、梁子毛及廖克敏，展現澳門藝術新浪潮。

金沙中國首度亮相藝術中環，聚焦展示澳門當代藝術家之作品。

焦點四︰印尼當代藝術多面睇

可能大家對印尼當代藝術相當陌生，不過今次藝術中環正是好機會令你初探當地藝術文化特色。藝術中環與印尼文化藝術國家人才管理計劃印尼文化藝術國家人才管理計劃（MTN Seni Budaya）合作呈獻「Rising Currents」策展項目，匯聚八間領先印尼畫廊，包括：EDSU house、Galeri Ruang Dini、ISA Art Gallery、Puri Art Gallery、RUCI Art Space、SAL PROJECT、SEWU SATU 及 V&V。

Irene Febry, Bhumi Series (Taman – Garden), 2025. Mixed Media, various dimensions. Photo by F Dharmadi. Courtesy of the artist and Puri Art Gallery.

期間限定酒吧＋美食

行到攰，藝術中環場內都有佳餚美酒供應讓你稍稍休息，Black Sheep帶來全新Eat Central，一次品味旗下五間最受歡迎的餐廳。陣容包括：口利福的粵式經典名菜、Artemis & Apollo 的溫馨希臘酒館料理、Jean-Pierre 的法式美饌、FALCONE 的新拿坡里佳餚與特色飲品，以及深受港人喜愛的意式雪糕 Messina。

Jean-Pierre法式美饌

意式雪糕 Messina

Soho House Hong Kong期間限定酒吧推出精選雞尾酒單，包括經典的 Picante 及為慶祝 Soho House Tokyo 開幕而全新推出的 Highball Fifty，並提供多款 House 招牌特飲。Kronenbourg 1664則打造沉浸式酒廊，而喜歡品嘗咖啡的朋友，可以到illycaffè空間慢慢歎同時欣賞John Armleder 創作的 illy Art Collection 系列。

illycaffè空間展出illy Art Collection 系列。

預售門票優惠

藝術中環預售門票將於3月24日香港時間晚上 11:59 結束，預先購買可享高達港幣140元優惠，門票可透過以下平台購票︰城市售票網、Klook 客路、Trip.com、攜程旅行網。除了成人、小童及學生 / 優惠門票，另有中環之夜 、彈性日期門票及家庭套票選擇。由即日起購買彈性日期門票，於結帳時輸入優惠碼「anytime」即可節省港幣30元。優惠有效至3月24日晚上 11:59。

• 成人門票︰平日門票預售門票價格港幣225元（正價港幣270元）、周末門票預售門票價格港幣280元（正價港幣350元）

門票適用於3月25日至29日展會的公衆參觀入場時段（僅限於預先選定的日期）。

• 小童門票平日或周末門票港幣70元（4歲以下可由成人帶同免費入場）

15歲以下小童或學生必須有成人陪同。門票適用於3月25日至29日展會的公衆參觀入場時段（僅限於預先選定的日期）。此票適用於年齡為5至11歲的小童

• 學生 / 優惠門票︰平日門票預售門票價格港幣150元（正價港幣200元）、周末門票預售門票價格港幣225元（正價港幣250元）

門票適用於3月25日至29日展會的公衆參觀入場時段（僅限於預先選定的日期）。此票適用於年滿65歲或以上的長者、學生、殘疾人士及其他優惠卡持有人。每位持有殘疾人士優惠卡的訪客可攜同一位陪同者免費入場。

藝術中環

展會日期及開放時間︰3月25日至3 月29日

公眾參觀︰3 月24日12nn -5pm、中環之夜5pm-9pm；3月26日至28日12nn-7pm；3月29日11am -5pm

地點︰香港中環海濱，龍和道9號

門票：www.artcentralhongkong.com