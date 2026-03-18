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又要留心油價了
股市動向

又要留心油價了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　日前謂要棄油從科技，但在今周稍後，又要留心油價了，除非霍爾木茲海峽封閉能解。

 

　　盤面上，大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)漲0.4%，騰訊(00700)跌1.5%，京東(09618)漲0.5%，小米(01810)漲0.5%，網易(09999)跌0.1%，美團(03690)漲2.2%，快手(01024)跌0.3%，嗶哩嗶哩(09626)漲1%。

 

　　中資券商股領漲，中信證券(06030)、廣發證券(01776)雙雙漲超過3%；內房股走強，旭輝控股集團(00884)漲超過5%，龍湖集團(00960)漲超過4%；體育用品概念股活躍，李寧(02331)漲超過3%；除此以外，影視、零售、新能源車企、互聯網醫療、內銀等概念走強。

 

科技股升勢可能暫告段落

 

　　光通訊概念回調，長飛光纖光纜(06869)跌超過12%；芯片股走弱，兆易創新(03986)跌超過6%，瀾起科技(06809)跌超過5%；電池、電力設備、商業航天、煤炭等概念日內低迷。螞蟻集團的要約收購獲批准，耀才證券金融(01428)漲約47%；英偉達（US.NVDA）GTC引爆「Token第一股」迅策(03317)，日內收漲逾36%。

 

　　這個科技股的升勢可能要暫告段落，主要是地緣政治仍緊。

 

　　智通財經獲悉，全球最大規模的獨立能源研究與情報機構之一Rystad Energy近日公布的一份研究報告顯示，包括原油、天然氣資源供應在內的中東整體油氣資源產量一度驟降約1200萬桶油當量/日，並且最壞情況下可能相較美國/以色列與伊朗開戰之前的產量水平出現驚人的急劇下滑約70%。

 

　　自伊朗軍方實際上徹底關閉霍爾木茲海峽以來，中東地區最高損失超過1200萬桶油當量/日的創紀錄產量，相當於全球液體類型原油燃料需求的約7%，真正已經下線的原油產量供應則大約是700萬桶/日；Rystad Energy周一（16日）在一份研究報告中表示，在最壞情形下，該地區石油與天然氣整體產量最低可能降至僅僅600萬桶/日，意味著可能將較戰前水平下降70%。

 

　　Rystad Energy長期以來以深度的能源市場洞察著稱，覆蓋石油、天然氣、可再生能源、電力、氫能、電池儲能等多個領域，客戶主要包括能源企業、金融機構、政府機構和投資方。

 

　　不過今時霍爾木茲海峽是不會全線被封的，因為伊朗是要搞分化，「嚴待美以寬待其他」，所以印度的油輪可以通過，故油的供應量不會少70%那麼多，但就算是減少30%，歐美國家釋放戰略石油儲備，可暫緩油價上升的壓力，如霍爾木茲海峽的封鎖再持續多四星期，油價壓力又會再現。　

 

又要留心油價了

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又要留心油價了

又要留心油價了

又要留心油價了

又要留心油價了

　
　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#港股#科技股#油價
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