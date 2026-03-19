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職場求生術｜微技能成新貨幣，在AI洪流中企得穩
辦公室求生術

職場求生術｜微技能成新貨幣，在AI洪流中企得穩

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　現時好多大學生正面臨「畢業即失業」情況，學校所學到嘅技能已經無法追上AI進化速度。不論你所讀學科如何專業，可能你畢業前該技能已被AI取代。有研究指，每項專業技能都有其「技能半衰期」，而AI出現後，技能半衰期已經由10至15年，急劇縮短至2.5年甚至更短。意味著該技能喺巿場上嘅價值同競爭優勢，大約2.5年後就會減半，即技能不停地「貶值」。雖然學習技能看似漸漸失去其意義，令求職愈來愈困難，但其實另一邊廂新「職場貨幣」正慢慢崛起。

 

　　技能貶值並非叫大家放棄學習，而係更要接受「食老本」／靠單一技能唔能夠過世，如你缺乏適應力、創造力以及可轉移技能嘅能力的話，就真係好快喺職場上消失。所以近年企業聘請時較著重針對性嘅微技能／「微認證」，並視為可以取代傳統學位嘅新世代職場貨幣。現時近85%僱主已經採用技能評估制去聘請員工，慢慢放棄盲目依賴名牌大學或高GPA要求。好多如Google數據分析證書、AWS 雲端架構證書等愈來愈盛行，每分鐘就約有12人申請相關證書。呢類「微證書」只需3至6個月就能完成，課程不停更新並緊貼巿場需求，如發現技能同自己錯配，即時轉軚亦變得相對簡單。所有人都能為自己嘅工作或長遠發展作「技能堆疊」，組合出動態技能庫去配合不同時代／情況需要。

 

　　招聘以技能為本慢慢成主導，令技能成為新貨幣，其後就要建立你嘅Digital Portfolio（數碼作品集）去取代傳統CV。「曾任content marketing」、「AI specialist」等等，唔再能夠真實地反映你嘅能力，取而代之要用更實在嘅作品去說服僱主。其實Digital Portfolio 已經出現好耐，只係有AI協助下僱主更覺得係理所當然。如建立一個有一定followers嘅YouTube channel／IG 帳號，或寫AI 工具／app／website 等，僱主能一目了然了解你如何將技術或微認證轉換成實實在在嘅商業價值，實戰能力絕對勝過千字文嘅自我簡介。

 

　　其實唔單係求職者在變，企業同樣都在轉型中。雖然以上方向／策略令企業更精準更慳成本搵人才，但如能解鎖內部員工能力，就能100%地消除聘請新人所需時間同開支。例如企業會鼓勵或支援員工考取微認證、定期喺公司內聯網更新你嘅技能庫。當有需要時企業就能直接跨部門調配人手甚至晉升。善用內部資源，同時為員工提供機會，達至雙贏局面。

 

　　AI 顛覆行業已經係新常態。要喺洪流之中保值，AI 只係你嘅外在推進器，真正核心引擎係你嘅「適應力」。保持不斷學習嘅心態，先能夠喺職場上企得穩。

 

Tags:#AI #技能#職場#職場貨幣#微技能#微認證#數碼作品集#商業價值
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