歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」...
推介度：
04/05/2026
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
霍爾木茲海峽的石油運輸流量出現了斷崖式暴跌，從戰前的每日1930萬桶，跌到70萬桶，一場能源危機正在醞釀中。阿曼現貨石油價格已經暴漲至每桶157美元，不過WTI期貨油價卻停留在每桶95美元。太平洋兩岸的油價差距創下歷史紀錄。
理財智慧
股市動向

伊朗戰事的衝擊被低估

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　霍爾木茲海峽的石油運輸流量出現了斷崖式暴跌，從戰前的每日1930萬桶，跌到70萬桶，一場能源危機正在醞釀中。阿曼現貨石油價格已經暴漲至每桶157美元，不過WTI期貨油價卻停留在每桶95美元。太平洋兩岸的油價差距創下歷史紀錄。

 

　　筆者對此的解讀是，WTI事關美國的汽油價格、美國人的錢袋以及選票，特朗普政府在盡最大努力維持油價穩定，美國石油儲備被釋放出來維持美西石油市場秩序。不僅如此，市場每隔兩個小時，就會有大單出場平抑上漲中的油價，這個過程中並沒有特別消息出現，下單頻率很規則，美國財政部可能成為WTI市場最大的做市商。

 

　　亞洲原油市場則一片狼藉，各國紛紛搶入不受戰事衝擊的原油合約。波斯灣原油的主要市場在亞洲，中國、日本、韓國、印度的依賴度尤其高。幾乎所有國家都拒絕了特朗普派遣軍艦至霍爾木茲海峽護航的呼籲，美國海軍自顧不暇，特朗普就以不給亞洲國家「免費午飯」作為懲罰。

 

　　期貨與現貨價格差異如此大，同時反映出市場對戰事時間的判斷。以目前的期貨定價看，資金似乎認為美伊戰事在一個月內結束，中長端原油期貨價格之後回歸60至70美元水平。市場的判斷未必正確，美國發動空襲第一天時，市場曾經定價戰爭在一至兩個星期內結束。

 

　　看來市場目前預期美國海軍陸戰隊在完成兵力及裝備運輸後，特朗普可能發動快速、有限度的地面戰爭，清除霍爾木茲海峽東岸伊朗的軍事設施，重新打通油輪的海路通道。

 

伊朗戰事的衝擊被低估

霍爾木茲海峽被伊朗封鎖，能源危機正在醞釀中。(Shutterstock)

 

　　筆者認為，有限地面攻擊未必能夠重啟霍爾木茲海峽航運。伊朗主要軍事設施早已被摧毀，可供地面部隊攻擊的目標十分有限。幾千名海軍陸戰隊分布在800公里海岸線上，完成護航任務的可能性不大。伊朗靠的是低成本無人機和水雷的游擊戰，重點攻擊的效率不高。至於全面出兵，美軍必須徵召軍人入伍，耗時費力。

 

　　1960年以來，美國一共發動過37場戰爭，僅作空中攻擊的成功率大約為三分之二，地面「外科手術」式清除的成功率為三分之一，全面出兵的成功率為零。越南戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭，最終都以災難性結果收場。筆者擔心，市場對未來戰局走勢的評估，依然過度樂觀。

 

　　油價高企，對全球經濟的衝擊已經開始浮現。各國汽油、天然氣和電力價格開始上漲，並在向各種生活成本蔓延。「生活成本危機」已經成為嚴重社會問題和消費掣肘，這次勢必進一步惡化，高收入家庭與中低收入家庭之間的K型分化更是雪上加霜，並可能在接下來的選舉中催生極端選民情緒。

 

　　通貨膨脹壓力再度升溫。根據亞特蘭大聯儲的調查，預計聯邦基金利率上升的概率超過25%，在本周期首次超過降息的概率。全世界的央行均面臨經濟衰退和通貨膨脹風險同時出現的兩難處境。這種預期也反映在各國國債收益率上，資金成本掉頭上升，企業投資自然裹足不前。

 

　　除此之外，筆者更擔心兩點：供應鏈和華爾街。東南亞不少國家已經面臨能源短缺、電力不足的局面，不少廠家開始放慢生產。韓國和台灣的晶片生產耗電巨大，但是天然氣儲備嚴重不足。原油供應受阻，不久就會在化工原材料的生產中浮現出來，並蔓延到幾乎所有產業。筆者認為，一場供應鏈危機正在發酵中。

 

　　在金融領域，油價飆升正在製造出金融市場的極端環境，資金流向、槓桿比率等均可能受到影響，其中擁擠交易、式微產品所受到的衝擊會更大。筆者擔心AI概念股，畢竟過去熱度極高而勢頭已經趨軟。私募信貸尤其需要關注，該類產品一方面遭受軟件產業、數據中心潛在壞帳的威脅，另一方面則大量贖回，負面消息不斷。

 

　　伊朗戰事何去何從，關係到全球經濟、通脹、產業鏈以及金融市場，更可能結束過去25年的單極霸權時代、超過50年的石油美元時代。

Tags:#陶冬天下#中東戰火#中東局勢#伊朗#霍爾木茲海峽#能源危機#通脹#油價
Add a comment ...Add a comment ...
釋出石油儲備根本救不了油價
更多陶冬天下文章
釋出石油儲備根本救不了油價

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
104
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
69%
不擔心
30%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處