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全民國家安全教育日2026︱八大紀律部隊、輔助部隊開放日 步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法
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全民國家安全教育日2026︱八大紀律部隊、輔助部隊開放日 步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

玩樂假期
玩樂假期

　　為響應4月15日「全民國家安全教育日」，保安局轄下八支紀律部隊和輔助部隊將於3月底至4月中旬不同的周末舉行開放日。市民即日起可於相關紀律部隊的網站登記索取免費門票入場參觀，開放日將舉辦升旗儀式、中式步操演示、救援示範、虛擬實境訓練系統示範及攤位遊戲等。

 

　　免費活動好去處推介！保安局轄下八支紀律部隊和輔助部隊，包括政府飛行服務隊啟德分部、香港懲教博物館及社區教育體驗館、民眾安全服務隊總部、金鐘夏慤花園的「提子公園」、消防及救護學院、入境事務學院、香港海關學院及醫療輔助隊總部，將於3月底至4月中旬不同的周末舉行開放日，加深市民對各部隊的認識，以及了解它們在維護國家安全方面的工作與成果。

 

全民國家安全教育日︱八大紀律部隊和輔助部隊開放日，步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

 

　　各部隊的開放日將舉辦不同精彩活動，包括升旗儀式、中式步操演示、救援示範、虛擬實境訓練系統示範、模擬飛行器體驗、槍械和器材展示、工作犬表演、攤位遊戲等。開放日詳情可留意相關部隊在網站的公布，以登記索取門票，成功申請者會收到有關部隊的通知。市民即日起可於相關紀律部隊的網站登記索取免費門票入場參觀，而警務處、民眾安全服務隊和醫療輔助隊開放日則無需門票參觀。

 

•    政府飛行服務隊

　　政府飛行服務隊啟德分部將於3月19日開放，市民需預先在網上登記。每人最多可索取三張入場門票。入場門票登記系統將於2026年3月17日上午9時正到3月18日晚上11時59分在政府飛行服務隊的網頁上開放。入場門票登記每名參加者需要一張入場門票進場（6歲以下的兒童不需門票）。12歲以下兒童須由年滿18歲持有效入場門票的成人陪同進場。門票數量有限，將通過電腦抽籤方式分配。每位成功獲取入場門票人士將於2026年3月24日或之前經電郵收到入場門票（二維碼）。

 

全民國家安全教育日︱八大紀律部隊和輔助部隊開放日，步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

 

開放日︰ 3月29日（日）

門票登記︰3 月17日及18日

門票登記系統  https://eform.cefs.gov.hk/form/gfs001/tc/

 

•    香港懲教博物館及社區教育體驗館

開放日︰ 4月11日（日）

門票登記︰3 月23日至30日

門票登記︰懲教署網站https://www.csd.gov.hk/tc_chi/home/home.html

 

•    民眾安全服務隊總部

民眾安全服務隊總部4 月11日舉行開放日，無需門票即可入場參與。

開放日︰ 4月11日（六）

參加方法︰無需門票

 

•    金鐘夏慤花園的「提子公園」

毗鄰灣仔警察總部、位於金鐘夏慤花園的「提子公園」於4 月12日舉行開放日，無需門票即可入場參與。

開放日︰ 4月12日（日）

參加方法︰無需門票

 

全民國家安全教育日︱八大紀律部隊和輔助部隊開放日，步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

全民國家安全教育日︱八大紀律部隊和輔助部隊開放日，步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

 

•    消防及救護學院

開放日︰ 4月12日（日）

門票登記：3月26日至29日

門票登記︰消防處網站https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fsd_info/news/

 

•    入境事務學院

開放日︰ 4月18日（六）

門票登記：3月23日至30日

門票登記︰入境事務處https://www.immd.gov.hk/hkt/index.html

全民國家安全教育日2026︱八大紀律部隊＋輔助部隊開放日步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

•    香港海關學院

開放日︰ 4月18日（六）

門票登記：3月30日至4月1日

門票登記︰香港海關 https://www.customs.gov.hk/tc/home/index.html

 

 

全民國家安全教育日︱八大紀律部隊和輔助部隊開放日，步操＋救援示範＋攤位遊戲＋索取門票方法

 

•    醫療輔助隊總部

醫療輔助隊總部於4月19日舉行開放日，無需門票即可入場參與。

開放日︰ 4月19日（日）

參加方法︰無需門票

　　

Tags:#全民國家安全教育日#開放日#免費入場#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#保安局
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