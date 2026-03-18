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串流平台混戰｜劉青雲陶大宇再合作，IU新夢幻CP，Rain首演反派
娛樂新聞

串流平台混戰｜劉青雲陶大宇再合作，IU新夢幻CP，Rain首演反派

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　串流平台大混戰！內地優酷平台將於年底播映華語版《夜班經理》，匯聚中、港、台三地影星，包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤及陶大宇。劉青雲與陶大宇同樣出身TVB，繼《大時代》相隔35年後再度合作頓成話題焦點。至於Disney+則在4月推出由「國民女友」IU及近年被封為「初戀男神」的邊佑錫主演的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》，二人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後，相隔9年再度合體。Netflix方面則有Rain鄭智薰首次挑戰反派角色的《獵犬2》。劇集題材多元，難怪電視台逐漸被取代。

 

Read more：Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂

 

華語版《夜班經理》香港老戲骨鬥演技

 

　　華語版《夜班經理》改編自同名經典影集，由曾拍攝《手捲煙》、《那年盛夏我們綻放如花》的陳健朗執導。演員陣容強大，有彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤領銜主演，最新公布更有資深演員陶大宇加盟，飾演全新原創角色江來發。他與劉青雲同為1983年無綫藝員訓練班，今次二人繼《大時代》後再度合作，「老戲骨」聯手勾起港劇觀眾的青春回憶。此外，劇中還有新生代演員參與，包括馬來西亞演員李銘忠、香港人氣演員歐鎮灝及香港藝人盧慧敏，並有吳耀漢之子吳嘉龍特別出演。

 

串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

　串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

 

　　全劇共12集，分別在香港、澳門、曼谷、布吉等地取景，橫跨亞洲的諜戰驚悚故事。故事講述曼谷一間酒店的夜班經理陳通（彭于晏飾），表面溫文爾雅，背後卻隱藏黑暗過往。當商業大佬郭禮儒（劉青雲飾）涉嫌非法軍火交易的證據曝光，陳通受廉政公署調查員霍敏兒（李若彤飾）招募，潛入郭禮儒的商業帝國企圖取得核心罪證。在此過程中，他與郭禮儒女友張雪（梁洛施飾）的關係日漸複雜，令臥底行動陷入危機，劇集將於年底在優酷平台播出。

 

Disney+「國民女友」IU譜出21世紀夢幻CP

 

　　「國民女友」IU與人氣急升的「初戀男神」邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》將於4月10日於Disney+上架，成為年度最矚目的夢幻CP作品。兩人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後再度合作，譜出現代版皇室愛情故事。

 

串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

 

　　劇集以虛構的「21世紀君主立憲制大韓民國」為背景，將王室與財閥融合。王室次子李完（邊佑錫飾）因權力鬥爭，與韓國最大財閥次女成熙周（IU飾）展開一場「各取所需」的契約婚姻。二人卻在患難中見真情，逐漸萌生愛意，在皇室枷鎖與家族壓力下，愛情顯得格外珍貴。

 

Rain首演反派成 Netflix期待劇集

 

　　Netflix的《獵犬2》改編自韓國同名網絡漫畫，講述兩名青年捲入高利貸世界，與龐大惡勢力展開殊死搏鬥。第二季中，主角挑戰全球「非法拳擊聯盟」，展開新一輪激戰。

 

串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

 

　　兩立強手建優(禹棹煥 飾)與偶真(李相二 飾)面對Rain鄭智薰飾演的反派「白正」引誘加入黑暗聯盟。Rain首次挑戰大反派，宣傳片中主角們歷經慘烈血戰，傷痕纍纍仍展現悲壯感。

 

朱智勛、河智苑政治婚姻 Viu上架

 

串流平台混戰│劉青雲、陶大宇繼《大時代》後再合作，國民女友」IU有新夢幻CP、Rain首演反派拳頭夠硬

 

　　此外，《權慾之巔 Climax》已於Viu上架，由朱智勛、河智苑領銜主演，搭配Nana、吳正世、車珠英等主演。劇集以韓國財閥界與娛樂圈為背景，講述檢察官方泰燮（朱智勛飾）與女明星秋尚雅（河智苑飾）政治婚姻下的權力鬥爭。二人表面相愛扶持，實則互相利用，甚至互相踐踏。隨着殺人疑案與娛樂圈黑暗秘辛浮現，連同財閥繼承戰爆發，所有角色展開一場你死我活的生存戰局。

Tags:#影視娛樂#娛樂新聞#陶大宇#朱智勛#河智苑#禹棹煥#李相二#劇集精選#Netflix#Disney+#Viu#RAIN鄭智薰#IU
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