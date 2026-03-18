75歲後六條長壽準則

上日的文章談到，我收到朋友發來的一篇短文，標題是《懸車之年》，意思就是退休。而該文章的重點，其實是要我們即使退休，也不能停下來，必須繼續動。

文章出街後，我又收到另一位朋友發來的《75歲後的六條長壽準則》，其實，這和之前的文章是有異曲同工之妙。朋友也和我討論了一會，我想和大家分享一下。

「這六條準則就是走得動、睡得香、吃得下、有興趣、情緒穩和能自理！」朋友告訴我。

「有沒有具體說明？」我問。

「有的！所謂走得動，是指整體上步速不慢，腿和腳都有力，走起路來大致平穩！」朋友解釋說。

「這一點我現在還可以，但再過幾年，就不知道是否還可以了！」我半開玩笑地說。

年過七十的長者，擁有健康體魄才可過歡愉生活。(Shutterstock)

「你現在有，將來也可以有，但要看你是否有恒常運動了！如果有，即使到了75歲，也是可以維持到的！至於睡得香，就是指入睡快、醒得少，即使醒了也容易再入睡。那麼，你每天的精神就會很好！」朋友續說。

「這一點真的有點難，今時今日我已經不能保證每晚都能睡得香，有時入睡慢，有時醒了再難入睡！那麼，我可能不會太長壽？」我告訴朋友說。

「這個都可能與先天有關，有些人天生容易入睡，幾乎未經歷過何謂失眠，但有些人就是容易醒，但第一點和第二點是有些關連的，因為只要你每天恒常運動，人累了就容易入睡。我認為，最重要是有規律，不要一天是9點上床，另一天就12點才上床！」朋友給我建議。

「吃得下有甚麼說明？」

「這個主要是指胃口好、能咀嚼，更重要是排便暢快！」

「這一點我較有信心，在我這生人之中，除了一次因為膽囊發炎而真的試過沒胃口外，其餘日子真的絕少沒胃口。至於去廁所，暫時仍很痛快兼暢快，因為我除了運動外，也吃很多蔬果。」我說。

「那不錯呢！至於有興趣，當然是指有長期的愛好，而且喜愛學習新技能。」

「我在這方面也應該及格的，我的長期愛好就是運動，也愛看運動比賽，電影我也喜歡。至於今時今日的資訊科技熱潮，我也跟得很貼，因為這實在是提升了我們的生活質素呢！」我告訴朋友。

「至於情緒穩，就是指不生氣，凡事看得開，心態寬。」

「這一點就要看甚麼事情了，但整體上，我的情緒都算平穩，但有時候看到一些不平事，很難避免不發怒呢！」我續說。

「明白！盡量學習吧！最後一點是自理能力，主要強調自己的事自己做，不要倚賴人，這樣才會活得有尊嚴。」

「這一點絕對同意！其實，這些所謂準則，很多都應該在年輕時去培養和鍛煉的，這根本就是一種生活態度，從你年輕時一直伸延到晚年。」

「完全同意！」

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