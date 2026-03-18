2025年「網上購物騙案」5大貨品排行榜：演唱會門票排第一，騙款超過$4,600萬！

自啟德主場館於於去年3月啟用之後，愈來愈多大型演唱會在香港舉行，包括Coldplay、周杰倫及BLACKPINK等，但涉及演唱會門票的網購騙案數字亦同步增加。根據警方的資料，「2025年網上購物騙案排行榜」首位便是演唱會門票，共接獲2,805宗，騙款超過$4,600萬港元！

上年（2025年），警方共接獲12,505宗網上購物騙案，比2024年升8.2%（+946宗），當中涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2,805宗，按年升61.8%（+1,071宗），高踞貨品排行榜首。緊隨其後網購騙案貨品為電子產品（例如智能電話）、服飾、美容產品、飲品食品、嬰幼兒用品及玩具。

2025年網購騙案5大貨品排行榜

1. 演唱會門票（共2,805宗／逾$4,600萬港元）

2. 電子產品（共1,518宗／逾$3,600萬港元）

3. 服飾及美容產品（共1,332宗／逾$5,600萬港元）

4. 飲品食品（共1,015宗／逾$1,400萬港元）

5. 嬰幼兒用品及玩具（共979宗／逾 $2,900萬港元）

提防網購網購陷阱小貼士：

透過官方渠道聯繫客戶服務

查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假

盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險

無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

小心考慮過數至私人戶口

切勿點擊不明或可疑連結

不向任何人透露密碼或驗證碼

在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

有任何懷疑，應立即終止交易

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（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）