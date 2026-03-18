GLOBAL Wednesday｜議息前夕港股悶蛋｜騰訊績前部署｜繼續直擊英偉達GTC大會
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
美聯儲即將公布議息結果，港股觀望氣氛濃厚，市場預測本次議息會議將維持利率不變，會後有什麼地方值得注意？不明朗因素消除，港股仍有力再上？騰訊績前走軟，現階段值得追入搏業績？
英偉達GTC大會日前開幕，CEO黃仁勳表示，到2027年底，其Blackwell和Rubin晶片將至少創造1萬億美元收入，並推出新一代的Vera Rubin 平台，GTC大會有什麼商機可以捕捉？
影片網址：https://www.youtube.com/live/OCmrVK9gMe8?si=dVdsHRyXIv4gLxt_
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