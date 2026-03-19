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加不了也減不了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美聯儲局昨晚（18日）議息，在今早（19日）凌晨公布結果，據CME美聯儲局觀察，今次美聯儲局加息的概率為1.1%，維持利率不變的概率為98.9%。今時至2027年12月8日的美息預期見表一。

 

　　美聯儲局主席鮑威爾幾乎肯定會在當地時間周三宣布，央行連續第二次會議將關鍵利率維持在約3.5至3.75厘不變。但美聯儲局還將發布季度經濟預測，可能把今年減息一次的預期下調至零。這一調整看似細微，實則是歷經18個月減息政策反覆後的重大轉向。

 

減息政策或轉向

 

　　無論美聯儲局作何決定，當前都是決策者發布經濟預測的艱難時刻。特朗普政府2月28日發動的伊朗戰爭已導致汽油價格暴漲，未來至少一兩個月通脹將被推高。美聯儲局周三發布的通脹預測，將不得不高於去年12月的預期--當時官員預計今年年底通脹將降至2.6%。

 

　　許多經濟學家預計，即使到2026年底，美聯儲局對通脹的預測仍可能高達3%。通脹如此大幅上行，與進一步減息的政策方向難以兼容。

 

　　與此同時，汽油價格急升若幅度足夠、持續時間夠長，可能拖累經濟--消費者更多支出被加油站消耗，可用於其他商品和服務的資金減少。這可能導致今年晚些時候失業率上升。

 

　　通脹走高與失業率上升這兩種結果，通常會將美聯儲局政策推向相反方向。央行維持或上調利率以抑制通脹，減息則是為刺激支出與就業。物價上漲與失業率上升並存，對央行而言基本是最糟糕的局面。

 

　　此外，本周會議將是鮑威爾擔任主席的倒數第二場會議。他的任期將於5月15日結束，特朗普總統已提名前美聯儲局高級官員沃什接任。但沃什的提名在參議院受阻，原因是關鍵共和黨參議員反對司法部就鮑威爾有關大樓翻修的證詞展開調查。

 

加不了也減不了

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#利率#美國聯邦儲備局#傑羅姆·鮑威爾#通脹#經濟預測#特朗普政府#伊朗戰爭#汽油價格#失業率#經濟政策#中央銀行業
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