溫傑星期四｜通脹風險上行儲局難減息｜騰訊績後急瀉跌過龍？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

聯儲會如預期維持利率不變，但點陣圖釋放偏鷹信號，認為2026年會下調利率和降息超過一次的人數雙雙減少，此外還上調對通膨和經濟增速的預期中值，美聯儲現在面臨的情況如何？年內減息機會有多大？

騰訊(00700)公布2025年第四季業績，收入1943.71億元人民幣，按年增13%，略好過預期的1940.7億元人民幣；經調整純利646.94億元人民幣，按年增17%，貼近預期的649.3億元人民幣；公司建議派末期息5.3港元，按年增17.8%，績後曾跌逾6%，騰訊業績哪裏有瑕疵？

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