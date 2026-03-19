北上交通優惠︱八達通x跨境全日通港深跨境巴士平$13＋環島中港通$10優惠＋清明掃墓專線

北上交通著數優惠！無論你計畫北上長假期玩樂、周末快閃遊或內地清明掃墓，都要留意以下最新北上交通優惠。八達通 x 跨境全日通港深跨境巴士新推平日優惠，八達通支付車費平最多$13，周五Happy Friday去深圳搭車多個選擇！另外，環島中港通於北角上車點新增班次，更推出HK$10乘車優惠券，還有期間限定的清明掃墓專線，一車直達好方便！

八達通 x 跨境全日通港深跨境巴士優惠

周五放工上北上 Happy Friday搭車優惠！八達通 x 跨境全日通提供港深跨境巴士限定優惠，即日起至2026年4月30日，只需於平日日間優惠時段（06:01 – 23:29）登上往來香港市區及皇崗口岸跨境巴士，並以八達通支付車費，即可享灣仔線減$13，旺角線南下最高減$10折扣優惠 （標準票價：灣仔線$57、旺角線$45）。

跨境全日通提供灣仔及旺角往返皇崗口岸24小時跨境巴士服務，一車直達目的地，無論是平日北上或是周五自製快閃遊都係好慳錢好選擇！乘客必須使用八達通方可享有此優惠。

跨境全日通

http://www.acebus.com.hk

環島中港通$10乘車優惠券

直通巴士北上新優惠，環島中港通即日起於北角上車點新增16:20、16:50兩大班次，更推出HK$10乘車優惠券，近如深圳、廣州、佛山、遠至東莞等等超多城市都可以用，數量有限，先到先得！領取方式簡單，即日起至2026 年 4 月 30 日於環島中港通北角站點掃碼即可領取，優惠券使用日期由領券日起至 2026 年5月10日，都唔錯喎！

領取方式：於環島中港通北角站點掃碼即可領取

領券日期：即日起至2026 年 4 月 30 日

優惠券使用日期：領券日起至 2026 年 5 月 10 日

適用路線：優惠券只限上車點為北角的以下指定路線（聯營路線及豪華轎車不適用）

● 北角往返廣州（包含花都）

● 北角往返深圳（不含蓮塘口岸）

● 北角往返佛山

● 北角往返江門

● 北角往返雲浮

● 北角往返東莞

● 北角往返新興

● 北角往返肇慶、清遠

● 北角往返中山石岐、中山小欖

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清明跨境掃墓專線來回$120起

清明節將至，如需要前往深圳大鵬灣華僑墓園掃墓的朋友，可以考慮環島中港通掃墓專線，專線將於2026年3月7日至4月26日期間，逢星期六、日及公眾假期提供服務。專線由香港市區直達大鵬灣華僑墓園，免去轉車煩惱。

● 香港市區上車點：油塘大本型、觀塘凱匯、牛頭角福淘街、Airside、健明邨、新都城、黃大仙、柯士甸跨境巴士總站、太子 D 出口、荃灣德海街、九龍塘

● 香港市區落車點：黃大仙中心、九龍灣港鐵站、觀塘馬蹄徑、油塘大本型、九龍塘港鐵站、旺角朗豪坊、油麻地、佐敦、尖沙咀中港城、荃灣千色店、如心廣場

票價：來回$120起

詳情：https://www.tilchinalink.com/promotions.php?id=145