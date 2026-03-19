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《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出
娛樂新聞

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由影帝郭富城、梁家輝主演的電影《寒戰》系列，成為香港史上最賣座的警匪片之一，兩集累積票房突破億元。事隔多年，前傳《寒戰1994》於香港國際影視展（FILMART）正式宣布開拍，並舉行發佈會。電影中原本飾演李文彬的梁家輝，今次由劉俊謙演繹年輕版，兩代「李文彬」同場亮相，成為焦點。同時古天樂強勢加盟，角色造型一曝光便引起熱議。

 

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　　《寒戰》自2012年上映以來，已推出兩部作品，並在第32屆香港電影金像獎奪得最佳電影、最佳導演、最佳男主角等9項大獎。前傳系列包括《寒戰1994》及《寒戰1995》，其中《寒戰1994》將率先上映。

 

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

 

　　發佈會上，主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮齊齊亮相，梁家輝亦特別客串登場，與劉俊謙同台，成為全場焦點。電影公司同時公布12位主要角色，四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂坐鎮。故事將觀眾帶回1994年，香港回歸前夕，政、商、警、黑四方勢力劍拔弩張，掀起一場權謀博弈。古天樂刻意留鬍鬚，有戲迷笑言他神似曾俊華，亦有網民用AI惡搞，把他換上白色西裝，變成「KFC代言人」。戲中，他飾演香港第五屆特首葉舜廷。

 

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

 

　　吳彥祖睽違六年重返香港影壇，飾演冷血且野心勃勃的警務處行動副處長蔡元祺；劉俊謙則飾演熱血正義的O記署任總警司李文彬。兩位金馬影帝吳慷仁與謝君豪，化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子潘志昂及潘雋亨；王丹妮與廖子妤分別飾演黑道女王阮若蘭及潘氏家族核心成員潘怡心。此外，英美演員艾頓·基倫（Aidan Gillen，《權力遊戲》）及曉邦·納威利（Hugh Bonneville，《唐頓莊園》）亦加盟，飾演英方重臣。

 

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

 

　　《寒戰》故事結構縝密，角色關係錯綜複雜。前傳上映前，觀眾或需重溫過往兩部作品。故事講述2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向大律師簡奧偉（周潤發 飾）求助，揭開一份1994年的神秘檔案。

 

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

兩代蔡元祺。（劇照）

 

　　1994年，香港回歸前夕，政治部即將解散。一宗富商綁架案，令熱血正義的李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾）在警界掀起暗潮湧動的權力較量。首富潘氏父子（謝君豪、吳慷仁飾）、警隊、黑道及英方勢力全數捲入，彼此牽制，香港迎來新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風暴埋下伏筆。

 

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

 

        此外，香港國際影視展（FILMART）上亦有《臺灣星光發布會》，重點推介華語青少年毒品劇集《郵票與舒芙蕾》，電影從青少年吸毒切入展開故事，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並有張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。剛以《陽光女子合唱團》狂掃7億台幣票房、有強大市場號召力的陳意涵，此次以細膩演技挑戰青少年毒品劇集，以及憑電影《角頭——大橋頭》反派形象成功撕掉標籤、有更高辨識度的張懷秋，搭配林子閎，將透過本作展現轉型演技實力派，極具票房實力與海外喜愛的陣容，將強勁跨市場出征。

Tags:#娛樂新聞#電影推介#影視娛樂#郭富城#梁家輝#劉俊謙#王丹妮#謝君豪#古天樂#吳彥祖#寒戰II#寒戰1994
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