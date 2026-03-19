深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

不少香港人都喜歡上深圳「揾食」，就連「Man姐」佘詩曼都不例外！早前她於IG罕有地上載了多張食相，張張都拿著食物，不是心心眼，就是一臉滿足的樣子，更表示「排隊都值！呢餐超滿足」。有眼利網民留言指這間是深圳福田的人氣日本餐廳「一樂の食堂」，fans可以跟Man姐揾食了！

「一樂の食堂」在深圳及廣州都有分店，網民認出佘詩曼幫襯的是位於福田的店舖。餐廳主打創意日本料理，招牌菜是大大件又足料的TACO，有多款口味，包括三文魚、鵝肝、牛油果，以及Man姐點的照燒鰻魚。

巨型照燒鰻魚TACO。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

很少見到Man姐望著食物「心心眼」！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

除了鰻魚，還有不同口味的TACO。（圖片來源：小紅書＠一只周周）

福田的「一樂の食堂」非常受當地人及香港人歡迎，網民指經常都要等位。佘詩曼表示：「排隊都值！呢餐超滿足。我哋得兩條友仔都叫咗咁多嘢，因為真係樣樣都想試，用半小時等候，換一刻味覺感動。」除了TACO，她亦點了「奶油咖喱烏冬」及「漢堡肉起司飯」，兩款都是打卡美食。

「奶油咖喱烏冬」的頂層口感及味道似「奶蓋」，跟咖喱烏冬非常match！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

「漢堡肉起司飯」，厚厚的漢堡扒加上芝士、紫菜及蛋黃，非常邪惡！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

一樂の食堂（卓悦中心店）

地址：深圳福華路OneAvenue卓悦中心東區B1層B1102