歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬
玩樂旅遊熱話
旅遊世界
大灣區旅遊

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　不少香港人都喜歡上深圳「揾食」，就連「Man姐」佘詩曼都不例外！早前她於IG罕有地上載了多張食相，張張都拿著食物，不是心心眼，就是一臉滿足的樣子，更表示「排隊都值！呢餐超滿足」。有眼利網民留言指這間是深圳福田的人氣日本餐廳「一樂の食堂」，fans可以跟Man姐揾食了！

 

　　「一樂の食堂」在深圳及廣州都有分店，網民認出佘詩曼幫襯的是位於福田的店舖。餐廳主打創意日本料理，招牌菜是大大件又足料的TACO，有多款口味，包括三文魚、鵝肝、牛油果，以及Man姐點的照燒鰻魚。

 

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

巨型照燒鰻魚TACO。（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

 

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

很少見到Man姐望著食物「心心眼」！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

 

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

除了鰻魚，還有不同口味的TACO。（圖片來源：小紅書＠一只周周）

 

　　福田的「一樂の食堂」非常受當地人及香港人歡迎，網民指經常都要等位。佘詩曼表示：「排隊都值！呢餐超滿足。我哋得兩條友仔都叫咗咁多嘢，因為真係樣樣都想試，用半小時等候，換一刻味覺感動。」除了TACO，她亦點了「奶油咖喱烏冬」及「漢堡肉起司飯」，兩款都是打卡美食。

 

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

「奶油咖喱烏冬」的頂層口感及味道似「奶蓋」，跟咖喱烏冬非常match！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

 

深圳美食｜佘詩曼大推福田超人氣日本餐廳：「排隊都值！」必食招牌鰻魚TACO、奶油咖喱烏冬

「漢堡肉起司飯」，厚厚的漢堡扒加上芝士、紫菜及蛋黃，非常邪惡！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）

 

一樂の食堂（卓悦中心店）

地址：深圳福華路OneAvenue卓悦中心東區B1層B1102

 

Tags:#深圳#福田#佘詩曼#一樂の食堂#玩樂旅遊熱話#大灣區旅遊#旅遊世界#北上消費#打卡#一樂食堂#深圳日本菜#深圳美食
Add a comment ...Add a comment ...
香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券
更多玩樂假期文章
香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
130
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
71%
不擔心
28%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處