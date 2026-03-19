西九家FUN藝術節2026︱巨型貓咪打卡超可愛！美食市集＋貓主題商品攻略

巨型貓咪空降西九！今年西九家FUN藝術節帶來了一家三口可愛巨型貓咪，看著牠們懶洋洋躺於海景草坪已經好治癒，你更可與貓貓近距離互動，感受發出呼嚕聲兼打卡。同場的藝術節市集集合有不同人氣美食店及寵物美食選擇，帶同毛孩一齊享用特色美食，以及選購貓主題紀念商品，絕對是今個復活節好去處。

超可愛！無論你是否貓奴，一見到西九可愛巨型貓咪裝置都會覺得好治癒，一家三口巨型貓咪依偎在維港旁、躺在綠油油的草地上。裝置特別之處是你可以跟它近距離互動、輕輕觸碰、溫柔擁抱，貓貓打盹時的尾巴會悠然擺動，當你輕撫更可以感受到那低沉的呼嚕聲與怦怦的心跳，給你滿滿的情緒價值！

《夢遊喵境》原為曼徹斯特博物館的委託作品，今次首度於英國以外展出，並帶同兩位新家庭成員在「西九家FUN藝術節」的戶外場地與大家見面。作品由來自英國的Air Giants團隊創作，他們專門製作柔軟而龐大的互動裝置，將想像世界中的奇妙生物帶到日常生活。除了藝術公園之外，在ELEMENTS圓方也會有迷你版的貓咪打卡位。

西九家FUN藝術節2026：Air Giants《夢遊喵境》

日期︰2026年3月19日至4月7日

開放及亮燈時間：星期一至五2pm-8pm、星期六、日及公眾假期12nn-8pm

場地︰西九藝術公園海濱東草坪

免費入場

美食及貓主題商品推介

跟巨型貓咪打卡後，記得行多幾步去西九家FUN藝術節市集吧！市集集合有不同人氣美食店及寵物美食選擇，更可購買西九及復活節限定產品。鮮果撻・朱古力專門店Atfoodfactory帶來韓國大熱的杜拜朱古力綿花糖，加入自家製香濃開心果醬混入香口酥皮絲，粒粒開心果增添層次口感，每日新鮮限量製作。本地麻糬．大福專門店catchi.hk售賣多款經典手工麻糬、大福及特色包餡麻糬。

Atfoodfactory帶來韓國大熱的杜拜朱古力綿花糖





沙冰涷飲及雪糕透心涼！Yonna Yonna Gelato首次參加西九市集，任你揀多款以新鮮日本水果製作的沖繩手工雪糕，包括冲繩今歸仁西瓜、橘子香草馬斯卡彭、沖繩芒果及南出先生士多啤梨等口味。你亦可即場購買水果沙冰，全港首個水果冰沙自動售賣機blendbar選用優質水果，並採用IQF（急速冷凍技術）保存，調配出富含營養的水果沙冰。Bowlbie則呈獻招牌黑色熱狗及水牛城雞翼等多款創意美食。

Fluffie Land毛孩茶餐廳提供新鮮寵物食品、寵物營養補充品及香港特色寵物美食，並與本地插畫家合作以精選手繪風格推出各式玩具。

海景草地慢歎啤酒的確Chill，本地手工啤酒品牌麥子啤酒帶來多款招牌手工精釀，以及西九市集限定的透心涼刨冰，支持本地手工啤酒的朋友不可錯過！法國菜PAPAMIA x Fable呈獻法式與意大利風味融合美食，包括多款手工捲捲意粉，搭配精選紅白葡萄酒及熱紅酒。

本地手工啤酒品牌麥子啤酒及法國菜的PAPAMIA x Fable登陸西九市集

西九演藝推出一系列以西九家FUN藝術節的藝術裝置《夢遊喵境》為靈感設計的貓主題紀念商品，包括貼紙、徽章及手提袋等主題精品。

西九家FUN藝術節市集

日期及時間︰2026年3月18至20日、3月27日2pm-9pm

2026年3月21至22日、3月28至29日、4月3至7日12nn-9pm

場地︰藝術公園海濱東草坪

西九家FUN藝術節 當然不止以上介紹，3 月 28 日至 4 月 12 日，藝術節有一系列超精彩的合家歡演出，包括音樂、舞蹈、劇場等多元節目，例如來自英國的精彩舞劇《老虎來了》，香港小交響樂團古典音樂表演、木偶劇團表演等。

大會提供套票優惠，部分節目設家庭套票，於同一交易內購買標準門票及優惠票可享優惠 ，而西九家FUN藝術節套票，可於同一交易內購買多場精選「西九家FUN藝術節2026」表演節目之正價門票，兩場演出九折、三場或以上演出八五折，優惠套票數量有限，售完即止。以上優惠不能同時使用，或與其他優惠同時使用。

西九家FUN藝術節

日期︰2026年3月19日至4月12日

地點︰藝術公園、自由空間及戲曲中心 Art Park, Freespace and Xiqu Centre

https://www.westk.hk/tc/event/funfest