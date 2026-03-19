6大賞花熱點2026︱維園花展＋上水塱原波斯菊花海＋機場杜鵑小徑＋宮粉羊蹄甲＋櫻花＋黃花風鈴木攻略

春日萬物生長，又到賞花季節！今個星期五（3 月20日）維園花展開鑼，主題花圃打卡位富本地特色之餘，更新增小馬照相館，大家可與雪特蘭小馬合照留念。要全情投入花花世界，一定不可錯過塱原自然生態公園波斯菊花海，橙黃、粉紅色花田各有美態，還有機場杜鵑小徑，以及市區宮粉羊蹄甲、櫻花、黃花風鈴木同樣綻放中，即為你整合6大賞花熱點懶人包。

Check point 1 維園花展主題花紫羅蘭

維園花展3 月20日開鑼啦！一眾愛花之人今個周末好去處，今年的主題花是紫羅蘭，會場中軸線設有多個大型園林造景，花圃打卡位富本地特色，「港飲港食」園圃有蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶主題裝置，融入以紫羅蘭為主調的花海之中，還有把許願樹、車公廟、傳統盆菜與麻將牌局等元素融入園圃，打卡打不停！

花展首度與快樂微型藝術會合作，於花見廊設置微型藝術展。

今年花展新增「小馬照相館」，將於3月21日及28日1pm-5pm在中央草坪舉行，讓遊人與雪特蘭小馬合照留念。大會亦將於3月21日2pm -5pm邀請多個政府吉祥物到場與遊人互動合照。復活節將近，場內中央草坪展出多組色彩繽紛的復活蛋及兔子造型裝置打卡熱點。你亦可於場內購買花卉和園藝產品，以及於速食和飲品攤位醫肚。

香港花卉展覽2026

日期：2026年3月20日至29日

時間：9am-9pm

地點：銅鑼灣香港維多利亞公園

入場費：全費 14元、優惠收費7元

註︰星期一至星期五期間之入場優惠︰60歲或以上長者免費參觀、殘疾人士及其照顧者免費參觀

（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

網頁www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2026/index.html

Check point 2 塱原自然生態公園波斯菊花`海

近日網絡熱話——塱原自然生態公園波斯菊花海！見到相真係有一刻以為去咗台灣，估不到香港都有咁靚的花田，而且免費入場任你打卡！塱原自然生態公園早於2月於稻米田入面種植大波斯菊，既有欣賞價值，又可以成為綠肥改善土質，令之後種植的植物生長得更好。溫馨提示，大家觀賞時不要踩入花田，以免破壞植物及影響泥土難以再種植物，好好保護環境。

塱原自然生態公園（圖片來源︰Sammi Sin@香港行山風景攝影會 攝於3 月12日）

塱原自然生態公園（圖片來源︰Sammi Sin@香港行山風景攝影會 攝於3 月12日）

（圖片來源︰Tony Image＠ 香港JAVA NEO關注組 ）

除此之外，塱原自然生態公園將會舉辦訪客區精華遊+押花玻璃碗工作坊。參加者會於訪客區走一圈，認識公園的生境及濕地保育工作，觀察植物及野生動物，然後再到塱原自然生態中心製作押花玻璃碗。



塱原自然生態公園將於4 月舉辦訪客區精華遊+押花玻璃碗工作坊。

塱原自然生態公園

地點︰上水塱原

全日免費開放

https://www.lvnp.gov.hk/tc/index.html

Check point 3 機場杜鵑小徑登場

之前東涌機場有櫻花園、黃花風鈴徑等賞花熱點，最新焦點是機場杜鵑小徑！杜鵑顏色艷麗，常在三至五月間盛開，今個周末起至下星期，機場杜鵑小徑紫紅、粉紅、純白色的杜鵑花將盛放，層層交織成花海，將機場古物園變成優雅春日花園。大家不妨到此一遊散步、野餐、賞花打卡放空，感受春天氣色！

地址：https://maps.app.goo.gl/teU93e4SzyAXvwdS8

前往方法：

• 乘搭前往機場方向 E 線巴士，喺國泰城或國泰城（東）站落車，然後向香港國際機場古物園方向，沿東岸路及駿群路前行。

• 或者乘搭 S1 線 S 巴士，由東涌港鐵站或機場出發，喺飛機燃料庫站落車。

另外，根據康文署賞花情報最新公佈，荔枝角公園、維多利亞公園、香港動植物公園、沙田公園及大埔海濱公園都有杜鵑花花蹤。

瑪利諾書院杜鵑花滿開（圖片來源︰Raymond Wai Man Lam @香港風景攝影會）



荔枝角公園園內種植了多種杜鵑花，紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑及白杜鵑等已盛開。

香港動植物公園園內設有杜鵑園，佔地約1400平方米，共種植了十多種杜鵑花，現已六成開花。

Check point 4 三月宮粉羊蹄甲盛放

三月是宮粉羊蹄甲盛放花期，花開紫紅色或淡紫紅色，綻放時將樹冠染成粉紅色，氣氛浪漫。此時此刻，沙田公園種有約30棵宮粉羊蹄甲已綻放八成，大家要把握機會拍照留念。另外，櫻桃街公園公園七人足球場外種有約80棵宮粉羊蹄甲，香港單車館公園亦有但數目不多，好處是大家可於草地野餐時賞花。





沙田公園種有約30棵宮粉羊蹄甲，在藍天白雲下更是耀眼迷人。

Check point 5 櫻花花期尚未完場

春日粉紅色花海，怎可少了櫻花的份兒，3月中可以去哪裏賞花呢？大埔海濱公園廣植合共90棵品種不一的櫻花，品種繁多。沙田石門安景街公園亦是賞櫻熱點，園內沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括染井吉野櫻、香水吉野櫻、河津櫻、枝垂櫻 、福爾摩沙櫻及江戶彼岸櫻等品種。



大埔海濱公園櫻花已綻放8成。

石門安景街公園櫻花期尚未完結，3 月19日上載相片所見綻放約四成。

Check point 6 黃花風鈴木

早前錯失欣賞黃花風鈴木的朋友，可以去天水圍公園一睹10棵黃鐘木美景，把握黃花風鈴木花期只有約一兩周的機會，最新情報花約已開四成。