伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

油價飛升，霍爾木茲海峽被伊朗封鎖，以色列及美國在中東的軍事基地被伊朗的無人機及導彈炸得滿目瘡痍，美國軍艦退避三舍，不敢攖伊導彈之鋒，卻叫別國派艦到霍爾木茲海峽向前衝，這些國家都不願參戰，顧左右而言他。

中東的美國盟國在2月28日美以動武之前，已顯出不再信任美國的「保護」，土耳其及沙特阿拉伯寧信巴基斯坦的核子傘，要與她結盟。這些現象都顯示，伊朗前最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)被美以暗算後，整個國家有如脫胎換骨，5000年文明古國的精氣神一下子回來，變得十分強大，拿捏著世界經濟的能源命脈，對美開出的停火條件十分強硬，包括要以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)受審、美國軍事基地從中東全部撤走、所有對伊的制裁要廢除等。在電視所見，美國總統特朗普(Donald Trump)面色蠟黃，眉頭緊鎖，與幾周前自吹贏麻了的時候，判若兩人，誰勝誰敗，一目了然。如此以弱勝強的歷史事件有極豐富的信息值得我們仔細領會。

特朗普近日面色蠟黃，眉頭緊鎖，與幾周前自吹自擂時判若兩人。(AP)

1953年美國扶植了巴列維(Reza Pahlavi)坐上伊朗王位，美伊關係甚好。但巴列維獨裁，1979年被人民推翻，伊朗轉為神權掌政，與美關係轉惡，1995年起美對伊開始實施禁運，伊朗經濟損失以千億美元計。面對美國及以色列的威脅，伊朗開始秘密發展核武，但哈梅內伊等領袖，因核武不合伊斯蘭教義，對是否搞核武十分猶豫。2015年7月時任美國總統奧巴馬(Barack Obama)連同聯合國安理會的五常國加上德國，終與伊朗簽下一個簡稱為JCPOA（聯合全面行動計劃）的協議，伊朗不發展核武，已經煉製的濃度尚不足成武器的鈾235會被稀釋，並定期給聯合國檢查監督，伊朗則可取回被制裁所失去的過千億美元資產。

美斬首愚蠢，滅伊管治權威更難

不過，2018年7月特朗普認為這條約太軟弱，退出協議，伊朗惟有收回可製核武的鈾，將其藏於深山九地之下，美以找不到也炸不到。去年6月特朗普派軍機轟炸伊朗，自稱已完全摧毀伊朗的濃縮鈾，現在又說要打殘伊朗，以免其擁有核武，前言不對後語，語無倫次。

2月28日美以與伊朗正在談判，且有進展，哈梅內伊亦在家中現身，美以得到情報，立刻派機去炸死這位伊朗最高領袖。這個斬首行動戰術上完美，但戰略上其實犯上極愚蠢錯誤。美國芝加哥大學政治學教授佩普(Robert Pape)用了20年時間研究美國對伊的戰爭，他又曾多次充當白宮顧問，並著有大量稱為「戰爭升級陷阱(Escalation Trap)」的系列文章，是美伊關係的最權威專家。他做過多次模擬推演，今天的發展，早亦在他預計之內。

美伊關係最權威專家佩普認為，斬首不會滅掉敵國的管治權威。(AP)

據佩普的理論及判斷，美國政策圈中一直有一種想法，便是把敵國的首領幹掉是最划算的戰爭方法。首領被幹掉後，據這些人的假設，整個國家都會崩塌，政權於是可以更迭到美國所控制的傀儡手中。

佩普根據自一次大戰以來的案例，認為這只會事與願違，斬首不會滅掉敵國的管治權威，只會把權力重新轉移，而且會轉移至對施行斬首國更具敵意、更加強硬的新領導人身上。被斬首的會變為烈士，接任者被期望的首要任務便是復仇，誰人採納溫和路線會被視為賣國賊。此種情況屢見不爽，在伊朗更是如此，再加上美以壓迫了伊朗近半世紀，又殺害了百多名女學生，伊朗本來人數甚少的親美派都不敢造次了。

伊打持久戰，美經不起戰爭損失

伊朗對斬首行動的反應非常快，反映他們早已有計劃部署。他們的戰略重點有幾項：第一，以己之長，攻敵之短，用廉價的無人機及不一定高級的導彈把美以昂貴的攔截彈消耗掉；第二，集中火力攻擊美以及其駐軍之地的雷達及相關設施，美軍基地的損失據說只有珍珠港一役可比擬；第三，伊朗表明，只要有美軍基地，她都可以打，容許美國駐軍的國家若不把美國弄走，便會遭到魚池之災；第四，伊朗控制了霍爾木茲海峽，直接或間接幫助了美軍的國家，其船隻不准通過，掛著中國旗的當然可暢行無阻，若油輪所載石油是用人民幣作交易的，一樣可通行，此舉極有殺傷力，大大損害美元霸權，對人民幣成為國際交易貨幣有益處。

伊朗用廉價的無人機消耗美以昂貴的攔截彈 (AP)

美國處於很糟糕的位置。過去一年，特朗普對其他國家提出所謂的「對等關稅」，視別國為其隨意可凌辱的對象，又說要加拿大成為其第51個州及吞併格陵蘭，綁架了委內瑞拉總統及伊朗被斬首後，表明會接著對付古巴甚至墨西哥。美國的軍事史顯示，她有一弱點，便是縱使她每次戰役都可取勝，但卻會輸掉整場戰爭，原因是她經受不起長期戰爭帶來的經濟與人命損失。伊朗顯然已洞悉美國這個弱點，打算用低成本策略與其打持久戰。

油價飆損經濟，共和黨中選恐大敗

美國已深陷進退兩難的泥沼。她不夠兵力以陸軍攻入伊境，不可能改變到伊朗政權。攻佔海岸的一些伊朗領地無補於事，油船仍會受到伊朗的無人機及導彈威脅。油價持續上升，對美經濟破壞很大。今年的中期選舉，共和黨恐要大敗，可能不少人要跳船反特朗普才能得票。美以本想在伊搞政權更迭，但現在看來，伊朗能左右到美國選情，她把美國政權更迭掉的機會更大。特朗普最理性策略是止蝕，立刻退兵和談，但他不會。

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【知識庫】共和黨中選倘敗，美股如何走？

－若共和黨今年中期選舉大敗，美股短期可能下跌或波動加劇。

－共和黨倘失去國會控制權，市場會擔心財政政策推行受阻與政府停擺風險。

－美股中期走向則取決於政策落地，若民主黨掌控更多議席，可能推動更積極財政支出，部分板塊如再生能源、醫療、基建可能受惠。

－民主黨可能加強環保及金融監管，能源及金融等傳統「共和黨友好」板塊將承壓。

－若削減軍費或轉變外交路線，軍工股可能失去政策支持。

（本文原載於3月20日《香港經濟日報》）