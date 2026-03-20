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ETF與資產配置的改變
理財智慧
ETF

ETF與資產配置的改變

財智談
陳家揚
財智談

　　過去投資講選股，今天愈來愈多人只做一件事，就是買ETF。最近與幾位朋友聊天，有人已很久沒有再選股，只是定期買ETF。這個現象背後，其實反映一個更深層的轉變，投資的重心正由選擇走向配置。


　　如果從數據看，交易所買賣基金（Exchange Traded Fund，ETF）並非突然出現，而是在近年加速成為主流。全球ETF資產規模已達數十萬億美元，資金持續流入，並逐步取代部分傳統主動基金。當中追蹤美股大市的Vanguard S&P 500 ETF(US.VOO)，近年持續錄得資金流入，成為建立核心配置的重要工具。當愈來愈多資金以指數形式持有整體市場，投資重心自然由尋找個別機會，轉向整體資產安排。


　　ETF本質上是一種可像股票般買賣的基金，用來追蹤指數，一隻ETF往往已涵蓋一個市場或板塊，例如大型股票指數或科技行業。相比之下，傳統互惠基金或單位信託多以主動管理為主，投資者依賴基金經理選股，而ETF則以較低成本複製市場表現，同時具備流動性。


　　市場上的ETF亦涵蓋債券、黃金及能源等資產，令投資者可以直接將商品納入資產配置，而不必透過期貨或相關股票間接參與。以今年市場資金流向來看，美股大型指數ETF、短期債券ETF，以及黃金ETF均錄得較多資金流入，反映投資者一方面仍參與股市，同時亦開始配置防守性資產，而商品逐漸成為對沖通脹與市場波動的重要一環。

 

ETF與資產配置的改變ETF本質上是一種可像股票般買賣的基金，讓投資變得更容易（Shutterstock圖片）

 


　　不過，投資於ETF並不代表風險消失。當市場波動增加、估值出現調整時，ETF的優勢在於提供分散與紀律，投資者毋須頻繁判斷個別資產走勢。以美股近期回落為例，更重要的問題，其實不是是否持有VOO，而是整體配置是否合適。


　　以ETF作為配置工具，對於較低風險取向的投資者而言，本身已是一種風險管理，其核心不在預測市場，而在於透過配置降低波動，讓整體組合維持在可承受範圍之內。


　　ETF讓投資變得更容易，但同時亦把問題變得更根本。對一般投資者而言，關鍵從來不在於選擇甚麼工具，而在於整個資產組合應如何分配。當這個問題想清楚，工具自然變得簡單，而商品亦只是整體配置的一環。

Tags:#ETF#資產配置#投資策略#指數基金#風險管理#交易所買賣基金#Vanguard S&P 500 ETF#股票#債券#黃金#商品#通脹對沖#財智談#US.VOO
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