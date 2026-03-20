歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi
美食情報

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty Wu

　　新一年的米芝蓮名單誕生了，美食家們都很期待吧！不過，對不起，名單沒有太大的驚喜！香港三星米芝蓮餐廳仍然是那7間，只有2間新登場的二星及2間新登場的一星餐廳，當中包括大家「一早都估到」會入圍的L'Atelier De Joël Robuchon，重開後即刻以米芝蓮二星華麗回歸！

 

　　米芝蓮指南昨日於澳門上葡京綜合度假發布《香港澳門米芝蓮指南2026》的摘星名單，今年共有9間米芝蓮三星餐廳、19間二星餐廳及70間一星餐廳。

 

　　香港的三星米芝蓮餐廳包括8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana，Amber、Caprice、富臨飯店、志魂、旅以及唐閣；澳門有兩間三星米芝蓮餐廳，分別為譽瓏軒以及天巢法國餐廳。

 

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

 

　　今年有2間新米芝蓮二星餐廳，包括知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic，今年晉升為米芝蓮二星；另一間是經裝修後重開的Atelier De Joël Robuchon。

 

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

經裝修後重開的Atelier De Joël Robuchon

 

　　《香港澳門米芝蓮指南2026》共收錄70間米芝蓮一星餐廳，當中包括57間香港餐廳及13間澳門餐廳。4間新米芝蓮一星餐廳，包括2間香港餐廳首次入選即獲頒一星的唐人館及Sushi Takeshi；2間澳門餐廳──當奥豐素1890及御花園則從入選餐廳名單晉升為米芝蓮一星。
裝修後重開的唐人館仍保留已故鄧永鏘爵士的設計，包括以人手刺繡的牆紙和古董燈飾，展現中西融合的美學風格。菜單在傳統粵菜中融入京、川等地風味，可從中品嘗主廚的創意與技藝。

 

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

唐人館行政總廚張嘉裕

 

　　Sushi Takeshi主廚曾於多間知名壽司店任職，具備精湛手藝，擅於根據海鮮的油脂比例選 配不同醋飯，以達致風味上的平衡。套餐精選十款壽司，所有食材均從日本空運直送，新鮮上乘。

 

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

Sushi Takeshi主廚Chef Kin

 

《香港澳門米芝蓮指南2026》名單

 

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

 

 

Tags:#美食情報#米芝蓮#香港米芝蓮#澳門米芝蓮#Robuchon#唐人館
Add a comment ...Add a comment ...
情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折
更多搵食地圖文章
情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
169
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
71%
不擔心
28%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處