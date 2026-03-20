香港澳門米芝蓮2026｜Robuchon重開即摘二星！2間香港餐廳新獲二星：唐人館、Sushi Takeshi

新一年的米芝蓮名單誕生了，美食家們都很期待吧！不過，對不起，名單沒有太大的驚喜！香港三星米芝蓮餐廳仍然是那7間，只有2間新登場的二星及2間新登場的一星餐廳，當中包括大家「一早都估到」會入圍的L'Atelier De Joël Robuchon，重開後即刻以米芝蓮二星華麗回歸！

米芝蓮指南昨日於澳門上葡京綜合度假發布《香港澳門米芝蓮指南2026》的摘星名單，今年共有9間米芝蓮三星餐廳、19間二星餐廳及70間一星餐廳。

香港的三星米芝蓮餐廳包括8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana，Amber、Caprice、富臨飯店、志魂、旅以及唐閣；澳門有兩間三星米芝蓮餐廳，分別為譽瓏軒以及天巢法國餐廳。

今年有2間新米芝蓮二星餐廳，包括知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic，今年晉升為米芝蓮二星；另一間是經裝修後重開的Atelier De Joël Robuchon。

經裝修後重開的Atelier De Joël Robuchon

《香港澳門米芝蓮指南2026》共收錄70間米芝蓮一星餐廳，當中包括57間香港餐廳及13間澳門餐廳。4間新米芝蓮一星餐廳，包括2間香港餐廳首次入選即獲頒一星的唐人館及Sushi Takeshi；2間澳門餐廳──當奥豐素1890及御花園則從入選餐廳名單晉升為米芝蓮一星。

裝修後重開的唐人館仍保留已故鄧永鏘爵士的設計，包括以人手刺繡的牆紙和古董燈飾，展現中西融合的美學風格。菜單在傳統粵菜中融入京、川等地風味，可從中品嘗主廚的創意與技藝。

唐人館行政總廚張嘉裕

Sushi Takeshi主廚曾於多間知名壽司店任職，具備精湛手藝，擅於根據海鮮的油脂比例選 配不同醋飯，以達致風味上的平衡。套餐精選十款壽司，所有食材均從日本空運直送，新鮮上乘。

Sushi Takeshi主廚Chef Kin

《香港澳門米芝蓮指南2026》名單