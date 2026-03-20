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張國榮紀念活動｜《英雄本色》40周年4K修復版登場，MCL送珍藏紀念品
娛樂新聞

張國榮紀念活動｜《英雄本色》40周年4K修復版登場，MCL送珍藏紀念品

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　張國榮地位，無人可代替！張國榮逝世至今將滿22年，仍有無數人懷念他。他曾主演的部分經典電影已推出4K修復版，MCL院線特別策劃「第70個春夏秋冬──張國榮紀念選映」，由4月起在戲院播放多套張國榮經典作品，打頭陣的是上映40周年的《英雄本色》4K修復版。

 

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　　各地歌迷亦以不同方式紀念張國榮，而今年9月正值是張國榮70歲冥壽，MCL院線將由4月至9月特別放映多部哥哥參演的經典電影。

 

　　早前，MCL院線宣布K11 Art House將上映《霸王別姬》，近日再公布由4月起率先放映《英雄本色》40周年修復版。其後還會陸續上映多部經典，包括《烈火青春》4K修復版、《緣份》、《為你鍾情》、《倩女幽魂》、《胭脂扣》4K修復版、《縱橫四海》4K修復版、《白髮魔女傳》4K修復版、《夜半歌聲》4K修復版、《金枝玉葉2》、《星月童話》、《鎗王》等。

 

張國榮紀念活動│《英雄本色》40周年4K修復版重現氣勢，MCL睇戲送精美珍藏紀念品

 

　　由4月至6月的場次，已於3月13日（五）中午12時起接受預售；至於7月至9月的場次，稍後將公布開售時間。為配合活動，MCL亦推出限定特典，必定成為歌迷收藏之選：

 

1.    【第70個春夏秋冬──張國榮紀念選映】特製紀念珍藏卡

○    共12款燙金印製主題
○    集齊所有珍藏卡，卡背面可拼成紀念主題A3海報
○    4月1日起，憑任何場次戲票一張，即可於K11 Art House票房換領相應電影的珍藏卡一張
○    限量印刷，先到先得，換完即止

 

2.    【英雄本色】40周年紀念放映特製A3海報

●    燙銀印製主題
●    4月1日起，憑任何《英雄本色》場次戲票一張，即可於K11 Art House票房換領特製A3海報一張
●    限量印刷，先到先得，換完即止

　

　　此外，MCL將在社交平台啟動「與哥哥共渡第70個春夏秋冬」活動，邀請各地榮迷投稿，分享珍藏回憶與照片。經同意的投稿照片將於特別放映場次展出，詳情稍後公布。

 

張國榮紀念活動│《英雄本色》40周年4K修復版重現氣勢，MCL睇戲送精美珍藏紀念品

 

4月-6月電影預售場次如下：

《英雄本色》4K修復版：
4月11日(六) 12:40  K11 Art House 
5月2日(六) 12:40  K11 Art House 

《倩女幽魂》：
5月9日(六) 12:40 K11 Art House 

《白髮魔女傳》 4K修復版：
 5月23日(六) 12:40 K11 Art House

《⁠夜半歌聲》4K修復版： 
5月30日(六) 12:40 K11 Art House

《鎗王》：
6月7日(日) 12:40 K11 Art House 

《⁠金枝玉葉2》： 
6月13日(六) 12:30 K11 Art House 

《⁠緣份》：
 6月20日(六) 12:40 K11 Art House 

以上詳情，可以參閱MCL院線網站及社交平台。

Tags:#張國榮#英雄本色#霸王別姬#烈火青春#緣份#為你鍾情#倩女幽魂#胭脂扣#白髮魔女傳#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
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