Huawei新品香港登場｜Mate 80 Pro、Watch GT Runner 2最受注目

Huawei一口氣在港發表首季新品，涵蓋手機、穿戴、平板及耳機，當中以Mate 80 Pro、WATCH GT Runner 2、MatePad Mini及FreeBuds Pro 5最受注目，另外亦帶來MatePad 11.5 S (2026) 和Band 11系列，進一步完善品牌全場景產品布局。

Mate旗艦系列回歸

Mate 80 Pro作為Mate系列回歸香港市場的重點旗艦，延續標誌性雙星環設計，設有晨曦金、雲杉綠及曜石黑配色。手機提供16GB + 512GB版本，配備6.75吋OLED HUAWEI X-True全面屏，支援最高3,000 nit峰值亮度及1-120Hz LTPO自適應刷新率，並用上第二代昆侖玻璃，兼備IP68及IP69防護。新機搭載第二代紅楓原色影像系統，設有5,000萬像素主鏡、4,800萬像素微距長焦及4,000萬像素超廣角鏡頭，再加入AI消除、AI最佳表情及AI構圖等功能，拍攝彈性相當高。配合5,750mAh電池、100W有線及80W無線快充，整體規格相當完整。

Mate 80 Pro定價$7,888，即日接受預訂，4月9日正式發售。購買港澳原廠行貨即送FreeClip藍牙耳機（價值$1,399），以及價值$1,099的升級尊享保養服務；若經Huawei香港網上商店預訂，於預訂期內領取早鳥優惠券，更可額外享HK$400優惠。

Mate 80 Pro 的熒幕頂部整合了3D ToF 傳感器和前置鏡頭，支援人臉解鎖與 AI 手勢識別功能。

機身延續標誌性雙星環設計，並搭載第二代紅楓原色影像系統。

智能馬拉松模式專為跑手而設

Watch GT Runner 2以專業跑步市場為目標，配備3,000nit峰值亮度熒幕，非侵入式乳酸閾值演算法、跑步功率指標，以及全球首創智能馬拉松模式，從備賽、比賽到賽後分析都可一站式管理。新錶重量約34.5克，厚度約10.7毫米，配合鈦合金機身及昆侖玻璃，兼顧輕巧與耐用。手錶加入3D懸浮天線架構及GNSS-free定位技術，戶外跑步續航最長達32小時，日常使用可達14天。備有疾影黑、破曉橙及馳光藍三色。

Watch GT Runner 2定價$2,688，即日接受預訂，4月9日正式發售。購買港澳原廠行貨送三個月Huawei Health+會員體驗（價值$59），以及Huawei智能體脂磅（價值$199）。

Watch GT Runner 2錶殼、錶圈、錶冠及按鈕均採用輕質堅韌的鈦合金材質。

手錶支援 Huawei TruSense系統，結合NPU 和演算法實現全方位生命體徵監測。

主打掌心流動創作

MatePad Mini以「一手掌握」作定位，機身僅8.8吋、厚5.1毫米、重約255克，配備PaperMatte雲晰柔光屏，支援120Hz刷新率及P3廣色域，閱讀、書寫與繪畫體驗都比一般細平板更突出。產品支援Huawei M-Pencil Pro，可配合Huawei Notes及GoPaint使用，明顯主攻流動記事與創作市場。定價及推出日期待定。

MatePad mini機身迷你便攜，可一手掌握。

機身採用鎂鋁合金一體成型中框搭配玻璃纖維材質。

新版柔光屏平板

MatePad 11.5 S (2026) 則更偏向學習與生產力應用，配備11.5吋PaperMatte柔光屏、144Hz刷新率、2.8K解像度及3:2比例熒幕，並內置WPS Office、智慧多窗及8,800mAh電池。MatePad 11.5 S (2026) 定價$3,588，可以優惠價$299換購價值$499的 Huawei M-Pencil（第 3 代），或以 $399換購價值$699的Huawei M-Pencil Pro。

主攻高音質與降噪

FreeBuds Pro 5主打高階真無線耳機市場，最大賣點是雙擎AI感知降噪及雙驅動聲學系統，支援2.3 Mbps無損傳輸，並可覆蓋10Hz至48kHz頻段。耳機亦內置四種專屬音效模式、無限空間音頻及頭部追蹤技術，配合全新星環設計、最長38小時續航及IP57防塵抗水，屬於旗艦級配置。FreeBuds Pro 5定價$1,488，即日接受預訂，4月9日正式發售。購買原廠行貨送耳機收納包（價值$99），以及首年一次耳機丟失無憂服務（價值$199），可享五折優惠購買原裝單隻耳機。

輕薄日用運動手環

Band 11系列走輕薄日用路線，備有不同配色及材質錶帶。產品採用8.99毫米超薄機身及1.62吋AMOLED熒幕，而Band 11 Pro更加入2,000nit高亮度熒幕、獨立GNSS定位及最長14天續航，針對重視輕巧與基本運動健康記錄的用家。Band 11標準款定價$288，金屬款定價$368；Band 11 Pro氟橡膠錶帶款定價$488，雙色尼龍編織錶帶款定價$588。

21.jpg – Huawei在發佈會上表示，旗下穿戴裝置即將支援 AlipayHK，日後用戶可直接透過手錶開啟付款二維碼完成支付，毋須再取出手機。首階段會由新登場的Watch GT Runner 2 及 Band 11 系列率先支援，其餘型號則預計稍後透過軟件更新陸續加入。