職場必學英語｜拆解7個最易誤會的商業地道用語

你有過類似經驗嗎：會議進行期間，外籍同事提出 "Let's park this for now"，你或許能從上下文猜測其含義，卻不確定如何在適當場合使用類似表達；又或者收到客戶來信提及 "We need to get the ball rolling on this project"，你理解對方希望推進項目，但若要在回信中自然運用這類用語，又擔心用得不恰當。

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掌握商業英語中的地道用語（Business Idioms），能夠幫助你更準確理解對方的弦外之音，同時也能讓您的表達更貼近國際商業慣例。本文將介紹一系列的職場中最常見、最實用的商業用語，涵蓋「商務會議篇」、「Projects與業務推進」、「客戶與合作關係」等場景，讓你能即學即用，在日常工作中展現更專業的溝通能力，let’s go!

第一部分：商務會議篇

在商務會議中，有效管理討論節奏和方向是展現專業能力的關鍵。以下用語能幫助你更從容地參與各類會議討論。

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1. Park this for now (暫緩討論)

● Meaning： 將某個議題暫時擱置，留待日後合適時間再討論。這是一個非常有禮貌且專業的表達方式，用於當某個討論偏離會議主線，或當所需資料尚未完備時。

● 應用場景： 會議進行中，與會者就某個細節問題爭論不休，影響議程進度。

● Example： "This is an important point regarding the marketing strategy, but we need to stay on schedule. Let's park this for now and revisit it after we've reviewed the budget figures."

「有關市場策略的這一點確實重要，但我們需要控制會議進度。我們先暫緩討論此議題，待審閱預算數字後再重新探討。」

2. Circle back (後續跟進)

● Meaning： 表示稍後再回到某個話題，或日後再次跟進某事。這個用語在現代商業溝通中非常普及，既可用於會議場合，也常見於電郵往來。

● 應用場景： 對方提出一個問題，你需要時間收集資料才能回應。

● Example： "I don't have the latest sales data at my fingertips right now. Let me pull together the numbers and I'll circle back with you before the end of the week."

「我目前手邊沒有最新的銷售數據。待我整理好相關數字後，會在本周結束前再與你跟進。」

3. Read the room (掌握氣氛)

● Meaning： 觀察和理解在場人士的情緒、反應和態度，從而調整自己的溝通方式。這是一個非常實用的用語，尤其適用於需要說服他人或處理敏感議題的場合。

● 應用場景： 在提案過程中，發現與會者對某個建議反應冷淡。

● Example： "I suggested extending the project timeline, but I could tell from their body language that they weren't convinced. I need to read the room better before pushing the idea further."

「我提出了延長項目時間的建議，但從他們的身體語言可見，他們並未被說服。在進一步推動這個想法前，我需要更準確地掌握現場氣氛。」

第二部分：Projects與業務推進

在推動projects或業務發展時，清晰表達意圖和進度至關重要。以下用語能幫助你更專業地描述工作進程。

4. Get the ball rolling (啟動項目)

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● Meaning： 開始進行某項工作或活動，強調採取行動、推動進程的意思。這個用語帶有積極主動的意味，適合用於項目啟動階段。

● 應用場景： 項目籌備工作已完成，需要正式開始執行。

● Example： "Now that all stakeholders have signed off on the proposal, it's time to get the ball rolling. I'll schedule a kick-off meeting for early next week."

「既然所有持份者都已確認通過方案，現在是時候啟動項目了。我會安排下周初召開項目啟動會議。」

5. Touch base (簡短溝通)

● Meaning： 與某人進行簡短聯繫，以更新進度、交換資訊或確認情況。這個用語適用於各種正式或非正式的溝通場合。

● 應用場景： 與合作夥伴一段時間沒有聯繫，希望了解對方近況。

● Example： "It's been a while since our last conversation about the partnership. I'd like to touch base next week to see if there are any updates on your end."

「自上回討論合作事宜後已有一段時間。我希望下周能與你簡短溝通，了解貴方是否有任何最新進展。」

6. On the same page (達成共識)

● Meaning： 確保各方對某個問題的理解一致，或持有相同看法。這個用語常用於會議總結或重要決策前的最後確認。

● 應用場景： 討論結束前，確認所有與會者對決策的理解一致。

● Example： "Before we conclude this meeting, let's confirm we're all on the same page. The key deliverables for Phase One are the market analysis report and the initial prototype, due by the end of next month."

「在結束會議前，讓我們確認大家理解一致。第一階段的關鍵成果是市場分析報告和初步原型，兩者均須在下月底前完成。」

第三部分：客戶與合作關係

與客戶或business partners往來時，用詞得體與否往往影響雙方關係的長遠發展。以下用語能幫助您更圓融地處理各類商務溝通。

7. Move the goalposts (更改約定)

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● Meaning： 在事情進行過程中，不合理地改變原本設定的規則、要求或目標。這個用語帶有負面含義，用於描述對方令合作變得困難的行為。

● 應用場景： 客戶在項目進行期間多次提出合約範圍以外的新要求。

● Example： "When we signed the contract, the specifications were clearly defined. However, the client keeps moving the goalposts by requesting additional features that weren't part of the original agreement."

「簽訂合約時，各項規格已有明確界定。然而，客戶不斷更改要求，提出多項原本協議中不包含的額外功能。」

商業英語中的地道用語，並非單純的修辭點綴，而是現代職場溝通的重要組成部分。準確理解和使用這些用語，能夠幫助你更透徹地把握對方的真實意圖，同時也能讓你的表達更貼近國際商業慣例，展現專業形象。需要強調的是，學習這些用語的最終目的，並非鼓勵在工作中刻意堆砌修辭，而是為了更準確、更有效地傳達訊息。正如我們在日常工作中會根據場合選擇使用粵語或書面語一樣，掌握這些商業用語，等於為自己的溝通工具箱增添了更多選擇。