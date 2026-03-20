安聯神州A股基金更可靠
上日和大家再較量過四隻A股基金的表現（2025年初首次和大家較量過，所以今次是再較量），包括摩根中國先驅A股基金、安聯神州A股基金、聯博中國A股基金及華夏新視野中國A股基金。
今日會詳細分析該四隻基金的特點和投資策略。正如上日所言，如果論規模和歷史，應以安聯神州A股基金較突出，但去年初我在本欄首次評論這幾隻A股基金時，我是稍稍傾向摩根中國先驅A股基金的，主要因為它的長期回報較穩定。當時該基金的年度化回報率達到7.2%，而安聯神州A股基金就只有3.4%，即前者比後者高約3.8個百分點。
不過，去年安聯神州A股基金的表現相當亮麗，共升了近42%，拋離摩根中國先驅A股基金7個百分點有多，令到年度化的回報率提升至7.5%，和摩根的9.8%只差2.3個百分點。為了方便讀者作比較，我在今日的文章中再刊出該表。
其實，這兩隻基金的十大持股非常接近，當中有八隻是相同的，分別只是比重（見另一附表）。我估計，當中的一個原因可能是由於安聯神州A股基金的第一大持股紫金礦業(02899)去年的表現十分突出，股價升了1.5倍，令到基金的整體表現優於對手所致。
如果去年基金有增持資源和資訊科技這兩個板塊的股份，表現會很亮麗。(Shutterstock)
某程度來說，去年只要增持資源和資訊科技這兩個板塊的基金，表現都會不錯。我估計，今年如果要基金跑贏大市，可能要再增持資訊科技的股票了，因為AI熱潮席捲全球，這類股票大受追捧。
今年以來，表現最突出的，就是這類以AI大模型為主題的股票，但這些股票大多都是新成立，傳統基金是不會買的。
不過，我留意到，華夏新視野中國A股基金的行業分布，大幅增持信息技術的板塊，佔比高達七成七，比指標的兩成六高出很多，明顯是想透過這類股份去提升基金的表現。
今年1月，該基金透過大幅增持資訊科技的股票，令到該基金的表現繼續跑贏大市和其他同類基金（1月升了14.5%）。不過，值得指出的是，該基金沒有列出十大持股，只提供行業分布給投資者參考。
正如上日所言，該基金的規模是四者之中最細，只有972萬美元，但比起前年底的600萬美元，已經大幅上升了六成左右。
而該基金也是去年四隻A股基金中表現最好的一隻，全年升了五成二。不過，該基金的表現有點飄忽，2024年當其他基金都扭轉前幾年的跌勢回升時，它仍然錄得顯著跌幅。
我認為，該基金的投機味道較濃，只適合較短線的持有。如果想作為幾年左右的中長線投資，大家適宜揀摩根或安聯的A股基金。
至於聯博的A股基金，則較看重資源和工業類的股票，最大的兩項持股就是紫金礦業和寧德時代(03750)，其餘就是金融和資訊科技股，內需股也佔一定比重，但去年的表現仍是四者之中最低，只有兩成半升幅。
因此，綜合來說，今年我會建議大家留意安聯神州A股基金，它有機會進一步收窄和摩根中國先驅A股基金的年度化表現呢！
四大A股基金累積表現比較
|基金名稱
|1年
|3年
|5年
|成立至今累積
|成立至今年度化
|安聯神州A股基金
|+47.5%
|+13.5%
|-24.5%
|+290%
|+7.5%
|摩根中國先驅A股基金
|+39.8%
|+1.4%
|-28.4%
|+523.9%
|+9.8%
|聯博中國A股基金
|+31.6%
|+35.8%
|+18.7%
|+67.4%
|+3.5%
|華夏新視野中國A股基金
|+74.7%
|沒提供
|沒提供
|+76.0%
|+5.2%
*累積表現以截至2026年1月31日止的數據為準
兩大A股基金十大持股比較
|安聯神州A股基金
|摩根中國先驅A股基金
|股票名稱
|持股比重
|股票名稱
|持股比重
|紫金礦業
|6.0%
|寧德時代
|6.6%
|中國平安
|4.9%
|中國平安
|5.0%
|寧德時代
|4.7%
|貴州茅台
|4.8%
|中際旭創
|4.1%
|招商銀行
|4.6%
|招商銀行
|3.7%
|思源電氣
|3.0%
|中信證券
|3.4%
|紫金礦業
|2.9%
|瀾起科技
|2.8%
|北方華創
|2.8%
|思源電氣
|2.8%
|滬士電子
|2.6%
|北方華創
|2.6%
|中信證券
|2.4%
|貴州茅台
|2.5%
|富士康工業
|2.2%
*以兩基金截至2026年1月31止數據為準
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