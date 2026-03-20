歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介
辦公室熱話
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Eunice Chow

　　2026年香港花卉展覽已經開幕！今屆花展大型園林造景以香港特色為主題，港式點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶融入花海之中，你更可到跑馬地主題園圃「拉頭馬」，或者手執龍珠於大坑舞火龍主題區互動打卡，還有淺水灣、廟街、許願樹、車公廟等特色園圃。大家除了與花海瘋狂打卡，花展新增微型藝術展及「小馬照相館」，遊人可與雪特蘭小馬合照留念，而中央草坪同時展出多組復活蛋及兔子造型裝置，玩到攰可於美食區補充體力。

 

Read More

6大賞花熱點2026︱維園花展＋上水塱原波斯菊花海＋機場杜鵑小徑＋宮粉羊蹄甲＋櫻花＋黃花風鈴木攻略

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

 

　　今年主題花是紫羅蘭，並以「花語尋『香』── 細味城市特色」為花展主題。紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，大家可於主題花立體花牆打卡，牆上五朵巨型紫羅蘭由三十多朵立體小花組成，配以逾六千株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。不過，一眾遊人的焦點還是立體紫羅蘭花牆前方，超過1.4萬株不同顏色鬱金香組成的花海。
 

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

今年主題花-紫羅蘭

 

　　花展大型園林造景設計花心思，均以香港特色為主題，將香港各區的特色景點和城市風貌呈現出來，而且有不少互動設計。最引起大家共鳴的打卡位有「港飲港食」園圃，港式地道美食如點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶，融入紫羅蘭主調的花海之中！

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

 「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油及奶茶等港式地道美食意念融入花海之中。

 

　　今年是馬年，大家可到跑馬地主題園圃「拉頭馬」，或者手執龍珠於大坑舞火龍主題花藝裝置互動。「港島花徑」則帶領遊人穿梭香港摩天輪、中銀大廈、淺水灣和；「九龍剪影匯繁花」呈現九龍城寨、彩虹邨、金魚街和廟街等，喚起港人集體回憶的九龍風貌。
 
 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

「港島花徑」有代表淺水灣的鴨仔花圃。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

市民更可與出賽的馬匹打卡合照。

 

　　位於糖街入口的大型展區「九龍剪影匯繁花」以獅子山為中心，並加入九龍知名地標如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街和雀仔街等，區區花圃有特色。「離島文化傳承之旅」長洲包山主題區最受歡迎，遊人可抱著平安包攬枕於迷你版包山前打卡，隔鄰則有大澳棚屋、昂平䌫車及中華白海豚影相位。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

 
 

　　位於興發街入口的「城鄉風情」主題區集合沙田、大埔及元朗屏山三地特色，把許願樹、車公廟，以及傳統盆菜與麻將牌局等圍村節慶元素融入園圃。另外，「山水三重奏」以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池，以及香港地質公園的六角岩柱，展示多元的自然風貌。
 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

代表圍村節慶元素的許願樹等融入園圃設計

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

車公廟主題園圃

 

　　場內亦設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景，此外發展局、建築署、土木工程拓展署、懲教署、渠務署、環境保護署、路政署、房屋署，以及香港海洋公園亦參與花展。大會亦將於3月21日下午二時三十分至五時邀請多個政府吉祥物到場與遊人互動合照。
 
 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港海洋公園於花展的特色裝置。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

稀有珍貴植物展覽

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

夜遊花展又有另一番面貌

 

地標微型藝術展

 

　　今年花展首度與快樂微型藝術會合作，於花見廊設置微型藝術展，大家可以仔細欣賞旺角花墟花店、長洲飄色巡遊、戲棚及廟街夜市等地標與日常風景的微縮影。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

 

　　大家除了與花海瘋狂打卡，今年花展新增親子活動「小馬照相館」，遊人可於3月21日及28日下午一時至五時在中央草坪舉行，與雪特蘭小馬合照留念。中央草坪同時展出多組色彩繽紛的復活蛋及兔子造型裝置，玩到攰可於草地區稍作休息。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

中央草坪復活蛋及兔子造型打卡位。

 

　　愛花之人亦可於花展內的零售攤位購買花卉、盆栽及園藝產品，蘭花最抵買 $20有一盆。花展設速食和飲品攤位，如果想有更多美食選擇可到鄰近中央草坪的熟食攤位區，有魚蛋燒賣、串燒、冰涷特飲，還可一嘗米芝蓮推介的人氣店暖心芝作的芝麻美食。

 

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

 

香港花卉展覽

日期︰2026年3月20日至29日

時間：9am-9pm

地點：銅鑼灣香港維多利亞公園

入場費︰全費$14、 優惠收費$7（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

•    60歲或以上長者免費參觀

•    殘疾人士及其照顧者免費參觀 （每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

•    30人或以上的團體可享優惠收費（須一同進場）

備註：康文署有權要求享有優惠收費或免費進場的人士出示以下相關證明文件，以供查核：

兒童或全日制學生：附相片之學生證或學生手冊

60歲或以上長者：香港身份證或由社會福利署簽發的長者咭

殘疾人士：由勞工及福利局簽發的｢殘疾人士登記證｣或社會福利署簽發的「傷殘津貼申請獲准通知書」及香港身份證

查詢： 2601 8260

https://www.hkflowershow.hk/tc/hkfs/2026/index.html

 

Tags:#銅鑼灣#紫羅蘭#免費入場#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#香港花展#維園#打卡熱點#香港好去處#美食情報
Add a comment ...Add a comment ...
香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券
更多玩樂假期文章
香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券

投票區

伊朗封鎖油道引發通脹威脅？
163
|
0

你是否擔心霍爾木茲海峽緊張局勢導致本港急劇通脹？

擔心
69%
不擔心
30%
無意見
1%
投票期：2026-03-16 ~ 2026-04-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處