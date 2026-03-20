香港花展2026｜維園巨型紫羅蘭打卡牆＋鬱金香花海＋點心/蛋撻主題園圃＋微型藝術展＋美食推介

2026年香港花卉展覽已經開幕！今屆花展大型園林造景以香港特色為主題，港式點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶融入花海之中，你更可到跑馬地主題園圃「拉頭馬」，或者手執龍珠於大坑舞火龍主題區互動打卡，還有淺水灣、廟街、許願樹、車公廟等特色園圃。大家除了與花海瘋狂打卡，花展新增微型藝術展及「小馬照相館」，遊人可與雪特蘭小馬合照留念，而中央草坪同時展出多組復活蛋及兔子造型裝置，玩到攰可於美食區補充體力。

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今年主題花是紫羅蘭，並以「花語尋『香』── 細味城市特色」為花展主題。紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，大家可於主題花立體花牆打卡，牆上五朵巨型紫羅蘭由三十多朵立體小花組成，配以逾六千株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。不過，一眾遊人的焦點還是立體紫羅蘭花牆前方，超過1.4萬株不同顏色鬱金香組成的花海。



今年主題花-紫羅蘭

花展大型園林造景設計花心思，均以香港特色為主題，將香港各區的特色景點和城市風貌呈現出來，而且有不少互動設計。最引起大家共鳴的打卡位有「港飲港食」園圃，港式地道美食如點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶，融入紫羅蘭主調的花海之中！

「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油及奶茶等港式地道美食意念融入花海之中。

今年是馬年，大家可到跑馬地主題園圃「拉頭馬」，或者手執龍珠於大坑舞火龍主題花藝裝置互動。「港島花徑」則帶領遊人穿梭香港摩天輪、中銀大廈、淺水灣和；「九龍剪影匯繁花」呈現九龍城寨、彩虹邨、金魚街和廟街等，喚起港人集體回憶的九龍風貌。





「港島花徑」有代表淺水灣的鴨仔花圃。

市民更可與出賽的馬匹打卡合照。

位於糖街入口的大型展區「九龍剪影匯繁花」以獅子山為中心，並加入九龍知名地標如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街和雀仔街等，區區花圃有特色。「離島文化傳承之旅」長洲包山主題區最受歡迎，遊人可抱著平安包攬枕於迷你版包山前打卡，隔鄰則有大澳棚屋、昂平䌫車及中華白海豚影相位。





位於興發街入口的「城鄉風情」主題區集合沙田、大埔及元朗屏山三地特色，把許願樹、車公廟，以及傳統盆菜與麻將牌局等圍村節慶元素融入園圃。另外，「山水三重奏」以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池，以及香港地質公園的六角岩柱，展示多元的自然風貌。



代表圍村節慶元素的許願樹等融入園圃設計

車公廟主題園圃

場內亦設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景，此外發展局、建築署、土木工程拓展署、懲教署、渠務署、環境保護署、路政署、房屋署，以及香港海洋公園亦參與花展。大會亦將於3月21日下午二時三十分至五時邀請多個政府吉祥物到場與遊人互動合照。





香港海洋公園於花展的特色裝置。

稀有珍貴植物展覽

夜遊花展又有另一番面貌

地標微型藝術展

今年花展首度與快樂微型藝術會合作，於花見廊設置微型藝術展，大家可以仔細欣賞旺角花墟花店、長洲飄色巡遊、戲棚及廟街夜市等地標與日常風景的微縮影。

大家除了與花海瘋狂打卡，今年花展新增親子活動「小馬照相館」，遊人可於3月21日及28日下午一時至五時在中央草坪舉行，與雪特蘭小馬合照留念。中央草坪同時展出多組色彩繽紛的復活蛋及兔子造型裝置，玩到攰可於草地區稍作休息。

中央草坪復活蛋及兔子造型打卡位。

愛花之人亦可於花展內的零售攤位購買花卉、盆栽及園藝產品，蘭花最抵買 $20有一盆。花展設速食和飲品攤位，如果想有更多美食選擇可到鄰近中央草坪的熟食攤位區，有魚蛋燒賣、串燒、冰涷特飲，還可一嘗米芝蓮推介的人氣店暖心芝作的芝麻美食。

香港花卉展覽

日期︰2026年3月20日至29日

時間：9am-9pm

地點：銅鑼灣香港維多利亞公園

入場費︰全費$14、 優惠收費$7（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

星期一至星期五期間之入場優惠

• 60歲或以上長者免費參觀

• 殘疾人士及其照顧者免費參觀 （每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠）

• 30人或以上的團體可享優惠收費（須一同進場）

備註：康文署有權要求享有優惠收費或免費進場的人士出示以下相關證明文件，以供查核：

兒童或全日制學生：附相片之學生證或學生手冊

60歲或以上長者：香港身份證或由社會福利署簽發的長者咭

殘疾人士：由勞工及福利局簽發的｢殘疾人士登記證｣或社會福利署簽發的「傷殘津貼申請獲准通知書」及香港身份證

查詢： 2601 8260

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