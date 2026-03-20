歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
OpenClaw引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！
數碼創科

OpenClaw引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

智城物語
方展策
智城物語

　　踏入2026 年後，科技界的問候語從「你正使用哪個AI模型？」變成「你養龍蝦了嗎？」。以紅色龍蝦作為標誌的開源AI代理系統 OpenClaw，短短幾週內在全球引爆代理型AI（Agentic AI）熱潮。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在剛結束的GTC 2026大會上，更發表專為OpenClaw而設的開源軟件「NemoClaw」，整合安全保護機制，好讓企業能安心「養龍蝦」。NVIDIA免費提供NemoClaw給企業和開發者使用，究竟背後有甚麼商業算盤？

 

Read More

AI 代理新時代降臨？OpenClaw 讓 AI模型從「會說話」進化成「會做事」！顛覆全球AI產業遊戲規則！

AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？

 

NemoClaw填補OpenClaw漏洞

 

　　被稱為「龍蝦」的 OpenClaw 之所以在短時間內爆紅，原因在於它讓 AI 從「會回答問題」進化到「能直接執行任務」：從餐廳訂位、編排行程，到回覆客戶電郵、撰寫業務報告，它都可以為你一手包辦。這種改變讓不少用戶首次真正意識到，AI 不只是輔助者，而是能夠承接工作的數碼勞動力。可是，OpenClaw設計上卻存有保安漏洞，易被黑客入侵，因此一些大型企業已開始限制員工在工作環境中使用 OpenClaw，市場對 AI 代理的態度也由好奇迅速轉向審慎。

 

　　2026年3月16日，NVIDIA執行長黃仁勳在GPU Technology Conference（GTC）大會的主題演講上，宣布推出NemoClaw，正好補上企業在引進OpenClaw時最在意的安全性、可控性和可部署性。從技術定位來看，NemoClaw不是OpenClaw替代品，而是疊加在後者上的安全套件。假如OpenClaw是一隻帶刺的龍蝦，NemoClaw則是替它量身訂製的鐵籠，讓它在可控範圍內繼續發揮全力，而不至於四處衝撞搗亂。

 

OpenClaw 引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件 NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

黃仁勳表示，OpenClaw將會成為AI代理時代的作業系統，其重要性就像過去的Linux般，任何一家企家都必須思考如何部署與管理自己的AI代理。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

 

OpenShell沙盒隔離AI代理運行

 

　　NemoClaw主要由3大核心組件構成。第一個是OpenShell，屬於整套架構中最關鍵的安全執行環境。OpenShell將每一個AI代理（Claw）運行於獨立隔離的沙盒（Sandbox）中，並容許用戶設定控制規則，精確定義AI代理的權限：Claw能存取哪些檔案、能建立哪些網上連線、能呼叫哪些雲端服務，任何超出範圍的動作都會被系統直接攔截。

 

　　第二個是Privacy Router（私隱路由器）。這個組件解決了企業在使用雲端AI模型時最常見的數據主權困境：許多企業需要GPT或Claude等先進模型的高階推理能力，但卻不敢把內部機密數據送上雲端進行運算。私隱路由器的設計邏輯是，所有AI推論請求先經由OpenShell攔截，依照用戶定義的私隱規則決定路由方向——敏感數據在本機AI模型上處理，不涉及機密資料的推理任務則路由至雲端AI模型，而路由前更會先遮蔽敏感資訊。

 

　　第三個是Nemotron。這是輝達推出的開源大型語言模型系列，作為AI代理進行推理、分析與決策時的核心引擎。Nemotron運行於電腦內，也可以跟高階的雲端AI 模型搭配使用，兼顧靈活性與擴充性。

 

NemoClaw搭配輝達設備效能更佳

 

　　在NemoClaw部署上，NVIDIA刻意壓低其技術門檻：黃仁勳在GTC大會進行演示時，只需輸入一組指令，即可同時完成 OpenShell 與 Nemotron 的安裝。NemoClaw並非只適用於NVIDIA設備，任何運行AMD或Intel處理器的電腦也能使用，但搭配輝達旗下GeForce RTX系列、RTX PRO工作站、DGX Station或DGX Spark時，能獲得最佳效能。

 

OpenClaw 引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件 NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

OpenShell是負責管理OpenClaw代理的執行環境，提供隔離與沙盒機制，讓AI代理能在受控環境中運作。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

 

　　除NemoClaw外，輝達亦同步釋出名為 Agent Toolkit 的開發工具，協助開發者建立、測試與優化客製化 AI 代理。它與 NemoClaw 的共同點在於，依賴 OpenShell這個沙盒執行環境，藉由核心層級隔離與細緻權限管理，降低代理誤用系統資源或接觸敏感資料的風險。

 

黃仁勳：每家公司都要有OpenClaw

 

　　「當今世上每家公司都要制定自己的OpenClaw策略，即是代理系統（Agentic System）策略，這就是新類型電腦。」黃仁勳在GTC 開幕演講如此宣告。隨後，他在接受《CNBC》專訪時，更將OpenClaw稱為「下一個ChatGPT」。黃仁勳如此高舉OpenClaw，背後的商業邏輯值得深入探究。

 

　　黃仁勳把OpenClaw與Linux、HTTP並列，定位為AI代理時代的「作業系統」。這個類比的深意在於：就像30年前企業不能沒有Linux策略、20年前不能沒有Web策略，如今企業必須開始思考如何在自身工作流程中部署和管理AI代理。OpenClaw是目前市場上覆蓋範圍最廣、開發者社群最活躍的AI代理平台，如NVIDIA錯過這個機會，便可能會在新一輪技術浪潮中落後。

 

OpenClaw 引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件 NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

黃仁勳把新推出的Vera CPU描述為「專為代理型AI而設計」的新型處理器，反映NVIDIA已把下一波運算需求鎖定在AI代理推理與任務執行場景。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

 

　　長久以來，人們都是透過圖形介面（GUI）操作電腦。但隨著 AI 代理興起，用戶只需定下工作目標，剩下的搜尋、分析、決策、軟件工具調用，全由AI代理自動完成；以後人們無需再直接操作電腦，而是指揮一個會操作電腦的AI代理。這意味著GUI、App架構、甚至應用軟件本身都可能被重新定義。如此一來，誰能在 OpenClaw 這類代理平台的演進中掌握主導權，誰就更有機會在下一代人機互動模式中取得話語權，而 NVIDIA 顯然不想缺席。

 

AI代理市場規模將達358億美元

 

　　倘若日後每個用戶、每家企業都會使用AI代理，背後就是持續且高頻的GPU推理需求。輝達企業級生成式 AI 軟件副總裁凱莉·弗里斯基（Kari Briski）在 GTC 2026 會前媒體簡報上直言，AI代理正在成為「新的應用層」，並帶來「指數級的運算力需求增長」。從這個角度看，「每家公司都要制定自己的OpenClaw策略」，也等同於「每家公司都需要AI運算力」，而NVIDIA正穩居在這條產業鏈的最上游位置。

 

　　市場研究機構Precedence Research預估，全球AI代理市場規模將從2024年的54.3億美元（約423.54億港元），成長至2029年的358億美元（約2,792.4億港元），5年間暴增逾6倍，將是近年擴張速度最快的科技產業之一。另一市調機構Gartner 預計，到 2026 年底約4成企業應用軟件將內建任務型 AI 代理，顯示 AI 正由輔助工具進一步走向可執行工作的軟件層。

 

OpenClaw 引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件 NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

黃仁勳在GTC 2026大會上即場示範，只要輸入兩行指令，就能在OpenClaw系統上會自動安裝NemoClaw，為系統加入安全防護機制。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

 

NVIDIA拉攏夥伴壯大AI 代理生態

 

　　為壯大其 AI 代理生態，輝達已展開大規模夥伴布局，希望把 Agent Toolkit 深度整合到各家企業的核心平台與應用之中。從目前公開名單來看，早期合作對象涵蓋 Adobe、Red Hat、Box、Cadence 等重量級科技公司；另一方面，AI開發工具初創LangChain 也正與輝達合作，準備把 Agent Toolkit納入自家 Deep Agent 函式庫，預料會進一步推高企業與開發者對AI代理的採用意願。

 

　　對輝達而言，NemoClaw的策略意義遠不止於一款軟件產品。它在架構上要求「始終連線的運算力」（Dedicated Computing）來支撐AI代理持續運行，這把NVIDIA DGX Spark、DGX Station和RTX PRO工作站從「GPU加速器」的定位，直接升格為「AI代理的個人運算力中心」。硬件合作夥伴Dell已成為首家預裝NemoClaw與OpenShell的設備廠商，HP 與 Lenovo 亦已表明跟進支援相關技術。運算力銷售從賣晶片進化到賣AI代理基礎設備，這才是黃仁勳把OpenClaw稱為「新類型電腦」的真正商業底牌！

 

Tags:#數碼創科#OpenClaw#AI代理#Nvidia#NemoClaw#黃仁勳
Add a comment ...Add a comment ...
AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？
更多智城物語文章
AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
227
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
3%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
13%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
2%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處