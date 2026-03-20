OpenClaw引爆AI代理熱潮！NVIDIA推免費安全套件NemoClaw，搶佔代理型AI市場制高點！

踏入2026 年後，科技界的問候語從「你正使用哪個AI模型？」變成「你養龍蝦了嗎？」。以紅色龍蝦作為標誌的開源AI代理系統 OpenClaw，短短幾週內在全球引爆代理型AI（Agentic AI）熱潮。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在剛結束的GTC 2026大會上，更發表專為OpenClaw而設的開源軟件「NemoClaw」，整合安全保護機制，好讓企業能安心「養龍蝦」。NVIDIA免費提供NemoClaw給企業和開發者使用，究竟背後有甚麼商業算盤？

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NemoClaw填補OpenClaw漏洞

被稱為「龍蝦」的 OpenClaw 之所以在短時間內爆紅，原因在於它讓 AI 從「會回答問題」進化到「能直接執行任務」：從餐廳訂位、編排行程，到回覆客戶電郵、撰寫業務報告，它都可以為你一手包辦。這種改變讓不少用戶首次真正意識到，AI 不只是輔助者，而是能夠承接工作的數碼勞動力。可是，OpenClaw設計上卻存有保安漏洞，易被黑客入侵，因此一些大型企業已開始限制員工在工作環境中使用 OpenClaw，市場對 AI 代理的態度也由好奇迅速轉向審慎。

2026年3月16日，NVIDIA執行長黃仁勳在GPU Technology Conference（GTC）大會的主題演講上，宣布推出NemoClaw，正好補上企業在引進OpenClaw時最在意的安全性、可控性和可部署性。從技術定位來看，NemoClaw不是OpenClaw替代品，而是疊加在後者上的安全套件。假如OpenClaw是一隻帶刺的龍蝦，NemoClaw則是替它量身訂製的鐵籠，讓它在可控範圍內繼續發揮全力，而不至於四處衝撞搗亂。

黃仁勳表示，OpenClaw將會成為AI代理時代的作業系統，其重要性就像過去的Linux般，任何一家企家都必須思考如何部署與管理自己的AI代理。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

OpenShell沙盒隔離AI代理運行

NemoClaw主要由3大核心組件構成。第一個是OpenShell，屬於整套架構中最關鍵的安全執行環境。OpenShell將每一個AI代理（Claw）運行於獨立隔離的沙盒（Sandbox）中，並容許用戶設定控制規則，精確定義AI代理的權限：Claw能存取哪些檔案、能建立哪些網上連線、能呼叫哪些雲端服務，任何超出範圍的動作都會被系統直接攔截。

第二個是Privacy Router（私隱路由器）。這個組件解決了企業在使用雲端AI模型時最常見的數據主權困境：許多企業需要GPT或Claude等先進模型的高階推理能力，但卻不敢把內部機密數據送上雲端進行運算。私隱路由器的設計邏輯是，所有AI推論請求先經由OpenShell攔截，依照用戶定義的私隱規則決定路由方向——敏感數據在本機AI模型上處理，不涉及機密資料的推理任務則路由至雲端AI模型，而路由前更會先遮蔽敏感資訊。

第三個是Nemotron。這是輝達推出的開源大型語言模型系列，作為AI代理進行推理、分析與決策時的核心引擎。Nemotron運行於電腦內，也可以跟高階的雲端AI 模型搭配使用，兼顧靈活性與擴充性。

NemoClaw搭配輝達設備效能更佳

在NemoClaw部署上，NVIDIA刻意壓低其技術門檻：黃仁勳在GTC大會進行演示時，只需輸入一組指令，即可同時完成 OpenShell 與 Nemotron 的安裝。NemoClaw並非只適用於NVIDIA設備，任何運行AMD或Intel處理器的電腦也能使用，但搭配輝達旗下GeForce RTX系列、RTX PRO工作站、DGX Station或DGX Spark時，能獲得最佳效能。

OpenShell是負責管理OpenClaw代理的執行環境，提供隔離與沙盒機制，讓AI代理能在受控環境中運作。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

除NemoClaw外，輝達亦同步釋出名為 Agent Toolkit 的開發工具，協助開發者建立、測試與優化客製化 AI 代理。它與 NemoClaw 的共同點在於，依賴 OpenShell這個沙盒執行環境，藉由核心層級隔離與細緻權限管理，降低代理誤用系統資源或接觸敏感資料的風險。

黃仁勳：每家公司都要有OpenClaw

「當今世上每家公司都要制定自己的OpenClaw策略，即是代理系統（Agentic System）策略，這就是新類型電腦。」黃仁勳在GTC 開幕演講如此宣告。隨後，他在接受《CNBC》專訪時，更將OpenClaw稱為「下一個ChatGPT」。黃仁勳如此高舉OpenClaw，背後的商業邏輯值得深入探究。

黃仁勳把OpenClaw與Linux、HTTP並列，定位為AI代理時代的「作業系統」。這個類比的深意在於：就像30年前企業不能沒有Linux策略、20年前不能沒有Web策略，如今企業必須開始思考如何在自身工作流程中部署和管理AI代理。OpenClaw是目前市場上覆蓋範圍最廣、開發者社群最活躍的AI代理平台，如NVIDIA錯過這個機會，便可能會在新一輪技術浪潮中落後。

黃仁勳把新推出的Vera CPU描述為「專為代理型AI而設計」的新型處理器，反映NVIDIA已把下一波運算需求鎖定在AI代理推理與任務執行場景。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

長久以來，人們都是透過圖形介面（GUI）操作電腦。但隨著 AI 代理興起，用戶只需定下工作目標，剩下的搜尋、分析、決策、軟件工具調用，全由AI代理自動完成；以後人們無需再直接操作電腦，而是指揮一個會操作電腦的AI代理。這意味著GUI、App架構、甚至應用軟件本身都可能被重新定義。如此一來，誰能在 OpenClaw 這類代理平台的演進中掌握主導權，誰就更有機會在下一代人機互動模式中取得話語權，而 NVIDIA 顯然不想缺席。

AI代理市場規模將達358億美元

倘若日後每個用戶、每家企業都會使用AI代理，背後就是持續且高頻的GPU推理需求。輝達企業級生成式 AI 軟件副總裁凱莉·弗里斯基（Kari Briski）在 GTC 2026 會前媒體簡報上直言，AI代理正在成為「新的應用層」，並帶來「指數級的運算力需求增長」。從這個角度看，「每家公司都要制定自己的OpenClaw策略」，也等同於「每家公司都需要AI運算力」，而NVIDIA正穩居在這條產業鏈的最上游位置。

市場研究機構Precedence Research預估，全球AI代理市場規模將從2024年的54.3億美元（約423.54億港元），成長至2029年的358億美元（約2,792.4億港元），5年間暴增逾6倍，將是近年擴張速度最快的科技產業之一。另一市調機構Gartner 預計，到 2026 年底約4成企業應用軟件將內建任務型 AI 代理，顯示 AI 正由輔助工具進一步走向可執行工作的軟件層。

黃仁勳在GTC 2026大會上即場示範，只要輸入兩行指令，就能在OpenClaw系統上會自動安裝NemoClaw，為系統加入安全防護機制。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

NVIDIA拉攏夥伴壯大AI 代理生態

為壯大其 AI 代理生態，輝達已展開大規模夥伴布局，希望把 Agent Toolkit 深度整合到各家企業的核心平台與應用之中。從目前公開名單來看，早期合作對象涵蓋 Adobe、Red Hat、Box、Cadence 等重量級科技公司；另一方面，AI開發工具初創LangChain 也正與輝達合作，準備把 Agent Toolkit納入自家 Deep Agent 函式庫，預料會進一步推高企業與開發者對AI代理的採用意願。

對輝達而言，NemoClaw的策略意義遠不止於一款軟件產品。它在架構上要求「始終連線的運算力」（Dedicated Computing）來支撐AI代理持續運行，這把NVIDIA DGX Spark、DGX Station和RTX PRO工作站從「GPU加速器」的定位，直接升格為「AI代理的個人運算力中心」。硬件合作夥伴Dell已成為首家預裝NemoClaw與OpenShell的設備廠商，HP 與 Lenovo 亦已表明跟進支援相關技術。運算力銷售從賣晶片進化到賣AI代理基礎設備，這才是黃仁勳把OpenClaw稱為「新類型電腦」的真正商業底牌！