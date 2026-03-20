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聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標
娛樂新聞

聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　今季歐聯八強終於誕生，形勢再次回到豪門主導的傳統：皇家馬德里兩回合總比數5比1淘汰曼城，巴黎聖日耳門以8比2踢走車路士，阿仙奴以3比1擊敗利華古遜，加上巴塞狂勝紐卡素，證明傳統豪門仍是歐聯8強常客，全因實力仍高一班。

 

　　淘汰賽愈深入，資源、經驗與關鍵球員的比賽處理能力，仍然是決定上限的核心因素；雖然曼城、車路士、熱刺和紐卡素出局，但利物浦與阿仙奴仍然留在八強，故若說英超整體失色可以成立，但若說已全面被拋離，則仍有保留。

 

　　以皇馬對曼城為例，歐聯老牌王者對近年英超霸主，兩回合落敗顯示曼城在高強度淘汰賽中，無論防線站位、轉守為攻速度，以至逆境下的比賽節奏，都未能跟上皇馬的成熟度。

 

聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標

聖日耳門主客兩回合合計入 8 球，尤其次回合作客史丹福橋球場，仍保持高效靠反擊並贏 3：0。需留意的是，車路士主場一向不容易踢，畢竟球場較窄，但聖日耳門不但入波，更令主隊一球不入，證明安歷基治下的聖日耳門確實有霸氣。

 

　　另一邊廂，聖日耳門兩回合以8比2淘汰車路士，亦突顯法甲冠軍級球隊在前場進攻和球員一對一的優勢。

 

　　換言之，偶爾出現一兩場爆冷，從來不足以推翻大局，因為聯賽可以靠輪換、深度和漫長賽程慢慢修正，歐聯淘汰賽卻是直接比較兩回合的抗壓、細節與球員質素；當比賽進入關鍵月份，皇馬、拜仁、巴塞這類長年在歐洲最高層生存的球隊，往往更懂得如何用最少失誤，換取最大的勝算。

 

　　八強對碰八強之中，最有分量的自然是皇家馬德里對拜仁慕尼黑，因為這既是冠軍級別的對碰，兩隊實力差異很小，更重要的，是兩隊臨場發揮，才是勝負關鍵。

 

聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標

根據歐足協的對賽統計，皇馬和拜仁在歐聯史上合共交手 26 場，皇馬取得 13 勝、11 負、4 和，合計入 45 球、失 42 球，8強隊賽勝負難分，而且打法風格各異，每次碰頭幾乎都成為經典。

 

　　另一場最佳戲碼是巴黎聖日耳門對利物浦，前者兩回合對車路士攻入8球，後者則從首回合0比1落後的局面中連入4球，反映兩隊都具備高速迫搶與快速轉換的能力；若論觀賞性，這組很可能是八強中節奏最快、攻守轉換最快的一組，亦會直接考驗利物浦能否以英超式高強度節奏，對抗聖日耳門更講求個人突破的打法。

 

　　至於巴塞隆拿對馬德里體育會，以及士砵亭對阿仙奴，牌面上可說是兩組相對較可控的match up，但不等於輕鬆：巴塞不用長途作客，面對同屬西甲的馬體會，熟悉對手既是優勢，也是風險，因為雙方對彼此節奏與弱點都看得很清；阿仙奴對士砵亭則在整體實力上佔先，但士砵亭能在次回合加時5比0大勝波杜基林特、以總比數5比3反勝，證明這支葡超球隊絕非陪跑角色，阿仙奴若有半點鬆懈，隨時可能有危機。

 

聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標

阿仙奴抽到葡超士砵亭，無論身價、對陣密度或歐戰經驗都屬於次一級，從競爭條件上看，槍手應該輕鬆過關。但再入4強是否好事？其實又多踢兩場，等於在聯賽爭標路上，休息時間更少。

 

　　歐聯不論強度和應變，都比一般聯賽要求更高，而踏入淘汰賽階段，更是容不下一個小失誤；強隊之所以是強隊，不止因為他們的實力，更重要是他們的臨場發揮，足以化腐朽為神奇。

 

本周焦點

 

　　聯賽盃決賽本週上演，冠軍誰屬固然重要，但更重要的，是聯賽爭標直路，榜首兩位的氣勢對決；這兩隊的正面交鋒，其心理質素的影響甚至不下於獎盃本身的價值。

 

　　若單看近況，阿仙奴的確比曼城更值得被看高一線：他們近5場錄得4勝1和，包括聯賽接連擊敗車路士、白禮頓與愛華頓，足總盃打敗曼斯菲聯，歐聯亦淘汰利華古遜，5戰只失1球；相反曼城近5場僅1勝2和2負，歐聯兩回合被皇馬全面壓制，聯賽又接連被諾定咸森林與韋斯咸逼和，整體防守穩定性明顯略遜一籌。

 

聯賽盃決賽︱阿仙奴近況氣勢佔優，曼城靠經驗運氣爭標

阿仙奴近5次對曼城2勝3和不敗，總入9球失4球，配合近5戰4勝1和，對賽上略為佔優。

 

　　不過，這場決賽之所以值得期待，正因為狀態優勢未必等同實力佔優：阿仙奴近5次對曼城取得2勝3和保持不敗，今年2月更曾主場5比1大勝對手，心理層面其實略佔上風；但曼城的大賽經驗、控制比賽節奏的能力，以及個別球員有能力一球定勝負，因此更合理的結論不是誰穩贏，而是兩隊實力接近、阿仙奴在氣勢上稍為領先。

 

　　但決賽畢竟不是聯賽，曼城就算近況反覆，仍有能力把比賽拖入比拼耐性和應變，因此這場波同樣考驗阿仙奴是否會參考皇馬，讓出進攻主導權，寧願與曼城鬥耐力。關鍵看點落在雙方必然會在決賽傾盡全力，既爭獎盃，也要為之後聯賽爭標建立心理優勢而努力。

 

　　最後，能否奪標，運氣也很重要。

 

Tags:#聯賽盃#阿仙奴#曼城#皇家馬德里#巴黎聖日耳門#車路士#歐聯
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