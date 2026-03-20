上海新雅蒙娜麗莎理髮店 │ 老闆手執剪刀逾60年，不捨收凳關燈繼續留守

上海理髮店的賣點非由上海人營運，而是執重細節，確保顧客滿意的服務。上海理髮店曾經在1960年代象徵潮流，惟到1990年代漸成明日黃花。若今流行的日式速剪代表效率和簡約，昔日上海理髮則是不苟和細緻，雙方各處時代巨輪一起一落。2025年8月底，手執剪刀逾60年的「上海新雅蒙娜麗莎理髮店」老闆顏偉國打算悄然榮休，雖有健康考量，亦涉被當局勒令修葺的煩惱，但最後仍不捨工作。

生活有時是時勢逼人，沒有留給選擇餘地。中國國共內戰後，百廢待興，加上1950年代「三反五反」、大躍進等政治運動，糧食短缺極之普遍。一如同代人的經歷，顏偉國的婆婆見狀其孫長期營養不足，便找辦法將他送來香港。可是，年僅十多歲的顏偉國讀書不多，亦不懂廣東話，便在其舅介紹加入剪髮行業，跟上海鄉里拜師學藝，一直留在同一行業。

從前理髮店學徒並非由洗頭做起，只能最低做起，靠當雜工熟悉店面，打掃清潔，招呼客人，每人都有其崗位，等級嚴明。一般人需要打雜三年以上，才能當洗頭師傅，惟顏偉國只花一年半便能接觸洗髮和理髮等技藝，打工期由1958年至1966年，此後便在亞皆老街6號自立門戶，堅持以「上海式」服務招呼客人。

創業需要資金，更需要盡地一鋪的勇氣。由亞皆老街到砵蘭街，再到1991年搬到新填地街，店裏純白色的裝潢、兩排啡色油壓飛髮椅、銀色鋁鐵製風筒、裝熱毛巾的鐵箱和剃刀鉸剪始終如一。據顏偉國憶述，創業時豪花三萬元購入數張電力按摩飛髮椅，若換成當年樓價已值三層唐樓單位。有人想投資置富，有人想投資創業，一切只有事後才知值得與否。

香港經濟1960年代起飛，理髮店生意水漲船高。全盛時期新雅蒙娜麗莎共有23名員工，由洗頭、吹頭、理髮到電髮師傅，在男、女賓部各司其職，並有伙頭照顧膳食。由早上8點營業至晚上8點，12小時可招呼最多150名客人。每位師傅都有清一色制服要求——白色襯衫，黑色領帶，黑色西褲、黑色皮鞋，搭有繡上編號的外衣，混和上海理髮店的白色環境，單一但整潔，予人大方和專業的觀感。

舊時上海理髮店不僅有強烈鄉里情懷，更是民間優質服務標籤。一是上海為中國接收西方文化和潮流的前沿城市，故是髮型設計摩登的保證；二是員工工作認真，所有東西都一板一眼，規矩至上，如剪頭髮和剃鬚的圍布不能交替使用；剪頭髮時毛巾向內擋頭髮，但剃髮落泡沫時毛巾則向外。

72家房客的環境裏，洗面洗頭都要共用樓層廁所，到髮型屋洗頭裝扮便是替代選項。在簡樸風尚未興起的時代，人們行街飲茶都得要扮靚得體，否則惹來訕笑，男女對儀容要求甚高，如50、60年代男士以蛋撻頭為風潮，70、80年代則以電髮為主，電髮後則要每三兩天到理髮店洗髮。旺角曾有逾30多間「上海理髮店」，可見生意興旺。但到90年代後，效率和簡樸逐漸成為審美標準，加上北上消費和新型髮型屋興起，打著「上海」招牌的理髮店已買少見少。

上海新雅蒙娜麗莎理髮店差點悄然告別，成為歷史，既是無奈亦是祝福。如顏老闆所說，與不少客人感情要好，不捨得收凳關燈，但客人知道打算結業後感到失望，仍會祝福退休生活過得愉快，惟顏老闆最後決定留守在青黃不接、手藝失傳的行業，應是不盡如意卻無愧於心的結局。

上海新雅蒙娜麗莎理髮店

創於：1966年

經營：理髮

地址：旺角新填地街457號 / 上海街618號三樓