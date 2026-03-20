1周部署 | 方澤翹：26200點阻力大，科技股勿急於低吸

嘉賓：國農證券研究部投資經理 方澤翹

中東戰事膠著，聯儲主席鮑威爾放鷹，拖累港股本周26000點得而復失。國農證券研究部投資經理方澤翹於《一周部署》表示，相信港股未來一周會續受伊美戰線影響，升穿26100、26200點的阻力位將較難，而支持位在25000點。因此建議維持26200點附近「沽貨」，25000點「掃得貨」的策略。

他續指，阿里巴巴(09988)業績差過市場預期，騰訊(00700)業績也未算太理想，加上接下來更多科技股陸續公布業績，預計將有一輪沽壓，無貨在手者宜耐心等候，勿急於趁低吸納。基於伊美目前和談機會不高，油價料續維持大漲小回格局。他認為，AI數據中心對記憶體的需求將達家用需求的20至50倍，記憶體短缺情況料維持至2027年，投資者可留意美股的Sandisk(US.SNDK)、美光(US.MU)。

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