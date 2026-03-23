香港十五五規劃的展望

隨著國家進入「十五五」規劃的準備階段，香港也迎來前所未有的治理變革。行政長官最近宣布，香港將首次制定自己的五年發展規劃，預計年底會正式公開。這不只是文件上的對接，更代表香港發展方式的重大轉變。過去，香港以自由經濟著稱，「積極不干預」是城市的標誌，但在全球競爭加劇和國家產業重組的大背景下，單靠市場力量已難以應對挑戰。香港首次根據國家規劃制定自己的五年計劃，意味著香港不再只是被動接受中央的政策，而是主動提出自己的發展藍圖，與國家戰略同步發展，展現政府由管理型轉向引導型的深度變革。

特首在簡介中明確指出香港「十五五」規劃將重點關注六個領域，這些範疇精準展現香港在國家整體格局中的定位。這包括鞏固國際金融中心地位、強化離岸人民幣樞紐、建設創新科技中心並完善創新生態鏈、推動航運及貿易數碼化和綠色轉型、發揮法治優勢促進知識產權貿易與文化交流，以及深化大灣區融合來促進要素流動，還有針對民生房屋與人才策略的長遠規劃。為了讓規劃不只是空談，立法會最近通過支持「十五五」規劃的議案，展現行政與立法的高度協作。立法會主席表示會成立六大範疇的工作小組，要求議員積極參與，確保民間和專業建議能被納入決策。這種行政主導下的協作模式，讓立法機關能在規劃初期就參與建議，協助政府完善政策細節，形成合力。

香港首次根據國家規劃制定自己的五年計劃，將重點關注六個領域。(Shutterstock)

事實上，「十五五」規劃將引領香港未來的方向。筆者曾指出，香港正經歷深刻轉變，由西方自由經濟模式，發展至市場與規劃經濟協作的新模式。這對香港非常重要，因為這種模式已在國家發展中展現其優勢。過去自由經濟主要靠市場訊號調節方向，雖然能減少部分決策錯誤，但在資訊爆炸和全球競爭下，反應速度常常不足。現代規劃經濟則能利用最新資訊作出科學決策，更精準且具前瞻性，這正是國家在國際競爭中脫穎而出的關鍵。

不過，香港要順利走這條路仍有不少挑戰。筆者認為，香港人對規劃經濟的理解還不夠，政府和官方機構在宏觀戰略研究上的經驗也須提升。長期以來，香港公務員體系擅長執行，但在產業政策研究和跨部門協調方面較弱。為了彌補這方面的不足，香港長遠應參考國家，成立類似「發展和改革委員會」的組織，專門研究發展和改革的方向。這種常設機構可以打破現有決策障礙，對五年計劃進行動態評估和修正，支撐更宏大細緻的發展體系。只有擁抱這種雙軌驅動的新模式，香港才能在融入國家發展大局的過程中重拾並加強自身的國際競爭力。