歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
四月
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！ 灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜馬年爆笑舞台喜劇《三一萬能合》 Sica一人分飾三角挑戰忍笑極限！
推介度：
10/04/2026 - 19/04/2026
04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」...
推介度：
04/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
隨著國家進入「十五五」規劃的準備階段，香港也迎來前所未有的治理變革。行政長官最近宣布，香港將首次制定自己的五年發展規劃，預計年底會正式公開。這不只是文件上的對接，更代表香港發展方式的重大轉變。
港台評論

香港十五五規劃的展望

港是港非
李慕飛
港是港非

　　隨著國家進入「十五五」規劃的準備階段，香港也迎來前所未有的治理變革。行政長官最近宣布，香港將首次制定自己的五年發展規劃，預計年底會正式公開。這不只是文件上的對接，更代表香港發展方式的重大轉變。過去，香港以自由經濟著稱，「積極不干預」是城市的標誌，但在全球競爭加劇和國家產業重組的大背景下，單靠市場力量已難以應對挑戰。香港首次根據國家規劃制定自己的五年計劃，意味著香港不再只是被動接受中央的政策，而是主動提出自己的發展藍圖，與國家戰略同步發展，展現政府由管理型轉向引導型的深度變革。

 

　　特首在簡介中明確指出香港「十五五」規劃將重點關注六個領域，這些範疇精準展現香港在國家整體格局中的定位。這包括鞏固國際金融中心地位、強化離岸人民幣樞紐、建設創新科技中心並完善創新生態鏈、推動航運及貿易數碼化和綠色轉型、發揮法治優勢促進知識產權貿易與文化交流，以及深化大灣區融合來促進要素流動，還有針對民生房屋與人才策略的長遠規劃。為了讓規劃不只是空談，立法會最近通過支持「十五五」規劃的議案，展現行政與立法的高度協作。立法會主席表示會成立六大範疇的工作小組，要求議員積極參與，確保民間和專業建議能被納入決策。這種行政主導下的協作模式，讓立法機關能在規劃初期就參與建議，協助政府完善政策細節，形成合力。

 

香港十五五規劃的展望

香港首次根據國家規劃制定自己的五年計劃，將重點關注六個領域。(Shutterstock)

 

　　事實上，「十五五」規劃將引領香港未來的方向。筆者曾指出，香港正經歷深刻轉變，由西方自由經濟模式，發展至市場與規劃經濟協作的新模式。這對香港非常重要，因為這種模式已在國家發展中展現其優勢。過去自由經濟主要靠市場訊號調節方向，雖然能減少部分決策錯誤，但在資訊爆炸和全球競爭下，反應速度常常不足。現代規劃經濟則能利用最新資訊作出科學決策，更精準且具前瞻性，這正是國家在國際競爭中脫穎而出的關鍵。

 

　　不過，香港要順利走這條路仍有不少挑戰。筆者認為，香港人對規劃經濟的理解還不夠，政府和官方機構在宏觀戰略研究上的經驗也須提升。長期以來，香港公務員體系擅長執行，但在產業政策研究和跨部門協調方面較弱。為了彌補這方面的不足，香港長遠應參考國家，成立類似「發展和改革委員會」的組織，專門研究發展和改革的方向。這種常設機構可以打破現有決策障礙，對五年計劃進行動態評估和修正，支撐更宏大細緻的發展體系。只有擁抱這種雙軌驅動的新模式，香港才能在融入國家發展大局的過程中重拾並加強自身的國際競爭力。

Tags:#港是港非#十五五規劃#香港五年發展規劃#規劃經濟#香港治理變革#國際金融中心#發展和改革委員會
Add a comment ...Add a comment ...
巴士安全帶風波
更多港是港非文章
巴士安全帶風波

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
151
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
4%
政府部門監管不力
77%
承建商安全意識及責任不足
11%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
3%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處