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去年3月我曾撰文（見連結）討論長和賣港口一事，記得當時長和市值不到2000億元，而出售資產所得能產生達1500億元收入，是一件大大釋放價值的代表作。我同時亦讚嘆李嘉誠的眼光與執行力，當刻能洞察到有出售資產項目的需要，把金額達千億級數的資產賣出，實在非同凡響。
理財智慧

中央出手幫長和

財識兼收
止凡
財識兼收

　　去年3月我曾撰文（見連結）討論長和賣港口一事，記得當時長和市值不到2000億元，而出售資產所得能產生達1500億元收入，是一件大大釋放價值的代表作。我同時亦讚嘆李嘉誠的眼光與執行力，當刻能洞察到有出售資產項目的需要，把金額達千億級數的資產賣出，實在非同凡響。

 

　　文章貼出近一年，事情後續發展遇到很多波折。最初長和想出售港口，當中包括事件中最受關注的巴拿馬運河港口，此交易觸動中央神經，國家表明立場反對交易，全城加入聲討長和，更有傳長和內地業務被中央封殺。後來，有傳會加入國企作為買家團，但交易一直未能成事，最終靜悄悄地停止了。

 

　　今年1月，巴拿馬最高法院突然裁定長和經營巴拿馬運河港口的特許經營合約違憲，並強行接管該港口，暫交由馬士基(Maersk)及地中海航運(MSC)營運。長和經營此港口超過30年，近期巴拿馬陷入中美博弈漩渦之後，突然被指違憲，實在很難說與政治無關。

 

　　長和既賣不出資產，更失去經營權，事件看似以長和「輸上輸」告終。長和發聲明警告巴拿馬政府，並表示將訴諸國際法庭，惟實質效果相當有限。雖然，中國就巴拿馬政府的行徑表明將採取反制措施，然而，始終此事屬於發生在別國領土上的商業爭議，很難有甚麼實際措施。

 

中央出手幫長和

在巴拿馬運河風波中，李嘉誠的危機處理能力令人嘆服。(AP)

 

　　誰知，上周事態突然有新發展，原來中國航運巨頭中遠海運集團已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的運營，未說明暫停運營的原因，也未說明有關措施屬暫時性或是永久性。中遠海運此舉被視為中央正式出手。措施是否奏效，要視乎巴拿馬政府的反應。

 

　　幾天後，巴拿馬運河事務部長伊卡薩公開呼籲中遠海運重新考慮：「中遠海運的決定讓我們感到有點意外 ，中遠海運的貨運對巴拿馬來說相當重要，佔巴爾博亞港總貨運量的4%，是相當大的業務量，我們希望他們能重新審議不使用巴爾博亞港的決定，並能重啟巴爾博亞港的運營。」看來巴拿馬政府頗為緊張，完全沒有「嗤之以鼻」的傲氣。

 

　　中央還有其他反制措施，包括擴大對巴拿馬籍船舶在中國港口的檢查，由3月8日至12日共扣押28艘船舶，主要是針對壓載水管理公約的嚴格抽查，旨在施壓。雖檢查加嚴恐延誤港口作業，但也在所不惜。

 

　　國與國之間博奕，與小朋友爭玩具很相似，都要講「惡」，誰大誰惡誰正確。近期不少大國的表現把這類風格推到極致，俄羅斯攻打烏克蘭、美國活捉委內瑞拉總統，與美以攻打伊朗等，得罪大國的下場可以很糟糕。

 

　　還記得電影《2012》中，需要於極短時間建造多隻超巨型的「挪亞方舟」，劇中角色指只有中國有此能力。雖然只是電影情節，但相當反映現實。今時今日，中國實力真的不弱，尤其在全球供應鏈的環節，絕對有能力對其他國家作出施壓行為。

 

　　另一點想講的是李嘉誠的危機處理能力。中央批評長和相關交易，更封殺所有長和及其子公司的內地發展，記得當時李生不發一言，有記者見他出席演唱會想訪問時，紅顏知己更積極解圍指：「李生退咗休喇！」就交易事宜，長和亦只發過簡單聲明，大意指會履行契約精神之類。經歷如此多波折後，長和最終成功藉機修復與中央的關係，李嘉誠的危機處理能力，確實令人嘆服。

 

相關連結：

長和世紀大Deal (經濟通)

Tags:#財識兼收#商業#政治#中國#巴拿馬#全球供應鏈#長和#李嘉誠#長和港口
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