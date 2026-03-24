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賴清德上台後賣力推動所謂「倚美謀獨」路線，底氣來自美國官員和學者吹噓北京將在2027年武力犯台，藉此販賣恐懼操作兩岸對立。
大中華評論

美國老大哥打亂綠營算盤

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　賴清德上台後賣力推動所謂「倚美謀獨」路線，底氣來自美國官員和學者吹噓北京將在2027年武力犯台，藉此販賣恐懼操作兩岸對立。

 

　　最早提出解放軍攻台時間表的，是美國前印太司令部司令戴維森(Phil Davidson)，他2021年在國會聽證會上表示，北京可能在6年內（即2027年前）對台採取軍事行動，此說法被傳媒稱為「戴維森窗口(Davidson Window)」。

 

　　2024年美國前印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)繼續加碼爆料，稱所有跡象顯示解放軍正遵照國家主席習近平指示，在2027年前做好入侵台灣的準備。直到近期，現任美國戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)仍老調重彈，呼籲印太盟國加快軍事投資，以強化對北京的嚇阻。

 

　　在美國老大哥撐腰下，賴清德加快「抗中」步伐，從去年初以來，先後推出「賴17條」，將對岸定義為「境外敵對勢力」，之後又驅逐在台大陸配偶。去年11月26日，賴清德更高調對外宣稱「北京目標2027武統台灣」。島內學者形容，當局已將兩岸推進「準戰爭狀態」。

 

0324姚超文稿件

美國國家情報總監辦公室報告否定美軍有關北京2027年攻打台灣的預估（台灣軍方「國防部」fb圖片）

 

　　不過，美國國家情報總監辦公室(ODNI)的最新情報評估，明確否定「戴維森窗口」，稱目前尚未發現大陸有在2027年武力犯台的確切計劃，北京可能更傾向於透過「非武力方式」達成統一目標。

 

　　美國近年炒作大陸武力攻台，除了民主黨和共和黨政府要以北京武力威脅，向國會要求更多軍費外，更重要的是回應背後對政界巨額捐款支持的軍火商，讓他們多發戰爭財。

 

　　俄烏戰爭發生以來，美方支援消耗彈藥不少；2月底與以色列攻打伊朗，美軍在開戰頭6天就發射逾1100枚不同飛彈，用掉數年產量，外媒猜測彈藥存量可能自己都不夠用。再加上特朗普計劃到大陸訪問，推動中美貿易協議，從去年就默默暫停對台軍售。例如《華盛頓郵報》報道，特朗普去年夏天暫停了約40億美元的軍事援助案。今年2至3月，外國傳媒陸續引述消息指出，總價130億美元、已獲國會非正式批准的對台軍售，遭白宮延後宣布。這批軍售包括「愛國者三型」防空飛彈系統等關鍵裝備。

 

　　除了「暫停」和延後外，美國國防產能不足，台方已付款的軍售案交貨嚴重落後，積壓金額超過200億美元，其中包括原本今年交貨的66架F-16V戰機，延遲至2028年後才能交付給台灣。

 

0324姚超文稿件

台灣訂購的66架F-16V戰機被美方延至2028年交貨（台灣軍方「國防部」fb圖片）

 

　　美國的軍售決定，最優先考量取決於自身和軍火商的利益。至於對台軍售暫緩和延後交貨，最好的理由當然就是否定2027年大陸武統的預言。華府突然改口，嚴重打亂了賴清德的「台獨」步調。首先，綠營無法再以「中共即將武力攻台」激化民眾的危機感與團結抗中意志。除了使民進黨政府在推動高度反中政策時，面臨更大挑戰和質疑外，面對年底的縣市長選舉，以「亡國感」吸引中間和淺綠選民支持的力度劇減。

 

　　當然，號稱「務實台獨工作者」的賴清德不可能因此停下腳步，表面上將急進政策轉為長期工作，聲稱秉持「做最壞打算、最好準備」的態度，白話就是「抗中保台」核心政策沒有改變。筆者認為，綠營會把大陸武力攻台改稱為以各種渠道對台滲透，必須加強防範，可以預見未來必定進一步收緊兩岸交流。與當局政策不合，或者提出批評的政治人物和傳媒，都可能被戴紅帽成為「中共同路人」，甚至被強指為對岸派來的臥底，藉此打壓異己。

 

　　賴清德如繼續「台獨」行徑，一旦跨越北京底線，難保大陸不會按照美國國家情報總監辦公室的預測，進而採取武力統一手段。畢竟島內佔多數民眾其實最關注的還是自身安全和福祉。

 

　　孫子兵法有云：「兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近。」也就是大陸不可能讓美國和民進黨猜到是否以及何時出兵，或者出兵採取的戰略。唯有民進黨當局放棄「台獨」路線，讓兩岸關係降溫，才能避免兵凶戰危的悲劇。至於美國的所謂攻台時間表，應該視為謀取政治利益的把戲，參考看看就好。

Tags:#台灣熱話#大國博弈#台灣美國關係#軍事緊張局勢#台灣海峽#軍事衝突#地緣政治#兩岸關係#政治宣傳#軍售#台灣地方選舉#賴清德#民進黨#中美關係#美國國家情報總監辦公室
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