前周五（13日）凌晨12時，伊朗作出了第40波反擊，到上周五（20日）下午5時伊朗已作出了66波反擊，一周的反美/以打擊提升了逾30多次，絕對是美/以想像之外。

為甚麼美/以會想不到被伊朗打得咁慘？因為美以的戰法抱殘守缺，仍停留在1991年打伊拉克的那種戰法。結果？極端的，以色列可以被打回至19世紀，美國勢力可以就此撤出中東。

1991年美國打伊拉克，是先用導彈打你一輪，打掉雷達、重點軍事據點，使你盲、使你跛，然後入局捉雞仔。之後的數次中東戰亂，美國都是如是作，成績驕人。最近一作是擄走委內瑞拉總統馬杜羅。今次2月28日，美/以又想重施故技，確斬首了伊朗教主哈梅內伊，但跟著來的十多天，戰事劇本不如美/以所預計的，可以入伊朗捉雞仔，而是伊朗化身成巨人，將以色列這大衛打到體無完膚，亦把美爹打慘。為甚麼劇情反轉了？

因為美國的戰法是抱殘守缺。

美國這個導彈先行，轟炸機再炸，然後捉人的戰法，是叫做7日戰法，以快速戰，7日打掉敵方70%的軍事據點。美軍以為他們導彈快速急攻是無戰而不勝的。但在2022年秋天，美國的西太平洋戰區的一次兵推中，踢到鐵板了。

這個踢鐵板要追朔至2020年，其時五角大廈閉門會議中提出這個7日快速攻擊計劃，此稍後被中國知悉，中國在6個月內對境內防衛作了翻天覆地的調整。美國這個7日攻擊，主旨在斬首中國的作戰指揮部，於是中國將這個指揮部化1為N，每個N都可以獨自行動，去執行之前預定的作戰部署。

2022年秋美亞太作戰司令部作兵推，發現：

1. 第1天以為已摧毀了所有指揮點；

2. 第2天，中國指揮系統仍在運作；

3. 第3天，美導彈庫存消耗了40%，中國作戰能力只下降15%；

4. 第5天，被逼停戰，因到第9天已彈庫空虛，而對手仍有60%的作戰能力。

這個2022年秋美亞太作戰司令部的兵推，發展情況是否跟今時美/以打伊朗的戰爭發展相似？

這個將作戰中心1化為N，中國是優而為之，這不也就是打游擊戰？你美國要斬首，我就化為九頭龍或N頭龍，利用地形上的縱深，作好隱匿，龍頭斬不盡，我方作戰力便可持續。

解放軍之後將這套防衛法也有出口，目的明顯，一旦這些國家被美國意圖斬，也斬不了，可與美國抗，教你點打，好過出手幫你打。

伊朗群龍，僅失哈梅內伊一首

伊朗教主哈梅內伊一被斬首後，伊朗立啟動「馬賽克」計劃，伊朗立分為31個作戰單位，每省一個，德黑蘭就兩個，每個作戰單位各指定3至7個指定繼任者，死一個就下個頂上。這套作戰法，是伊朗自己想出，還是買了解放軍的教材？不得而知，總知，就是今時美/以確是彈絕，但伊朗仍可日日轟你幾百枚無人機、導彈。

你話巧合又好，是這套分散指揮中心的作戰方法有效又好，美軍自己的兵推是在第9日後無彈可發，而伊朗則是在第13日後，大規模反擊，何以致此？

分散打游擊，要成功，便要有策略地打，伊朗是先打了美國的「鋪路爪」雷達，這雷達偵察範圍逾5000公里，即是伊朗在千里外射個導彈，「鋪路爪」遠遠已知，可提供逾1小時的防衛/攔截時間。「鋪路爪」被炸，預警時間就被壓縮至個別反導彈陣地如愛國者導彈的十幾分鐘，淪為大衛的投石索。如碰上超音速導彈，美/以的反導彈攔截時間可能再削至只有幾分鐘，一般攔截導彈的發射要十幾分鐘來準備，在武林武功唯快不破之下，就所以美/以的愛國者導彈等發射裝置全被炸毀。

在這個擒賊先擒王，擒王又先打盲其眼的英明部署下，今時以色列這個之前謂是鐵穹護衛，堅不可摧的防衛巨人哥利亞，就被伊朗（大衛仔）巧妙地打盲，結果就是今時伊朗飛彈無人機可以肆意在以色列首都台拉維夫亂咁飛（圖一）。

3月20日晚上，以色列首都台拉維夫的天空火光熊熊，當地民眾拍下視頻。



打游擊戰要成功，不能各個山頭做盲頭烏蠅，共產黨跟國民黨，日本仔打游擊戰時，是靠上千的交通員，工作上暗號是叫「表叔」來傳遞消息。今時當然不能靠「表叔」，而是要靠一套完善的電子通訊，才可以N個頭都有規律地協作。中國當然有這個完善的通訊網絡，但原來伊朗也有。

伊朗巧匠建立精密地底軍事網絡

2021年有段小新聞：「西部地區通訊網絡峻工，無大宣傳，無慶祝，這網絡達300萬平方公里，有15000個節點，可深埋於50米至200米地下。」哈！這個工程有無用華為設備呢？有啩，因為伊朗被西方制裁，買唔到西方通訊器材㗎！

點解埋在50米至200米地下？又要講番1995年中國幫伊朗建了5條地鐵，以伊朗人的3000多年文化，點唔會跟5000年的中華文化有偈傾呢？掘完地鐵啲器材有無已殘咗，要留在伊朗？如有，伊朗的能工巧匠，應可變廢為寶，繼續去掘掘挖挖。今時謂伊朗有逾29間地下火箭/無人機製造廠，可能就是用這些殘廢機挖出來的。

今時不少論者講伊朗導彈/無人機有幾威，但就不講沒有了現代通訊，怎去一統指揮31個游擊支部，沒有了深山隧道，怎可以藏得起十幾二十年的導彈庫，又怎可以在美/以濫炸後，仍可以月產1.2架無人機，400枝、500枝導彈？

伊朗應熟讀了孫子兵法中的作戰篇：

「凡用兵之法，馳車千駟，革車千乘，帶甲十萬，千里饋糧，則內外之費，賓客之用，膠漆之材，車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。」打仗要錢，無錢就儲。伊朗儲了兩任教主，近半世紀的導彈，較勾踐的十年生聚十年教養，用時更長，才可以叫板美/以打夠半年。點解要打半年？

以前伊朗因戰事而封鎖霍爾木茲海峽只是封鎖個短時期，但今次伊朗的陣仗是真可以封半年的，可以使全球，尤其是西方經濟瓜得。

伊朗夾西方經濟這個天子，以令美/以，目的一個，就是一次過地打趴以色列，將美勢力趕出中東，伊朗就可站於不敗。為甚麼伊朗只能求不敗，而不是求勝，又是孫子兵法。

伊朗深諳孫子兵法

很多看孫子兵法者，以為孫子是著重求勝，其實孫子是求不敗。以前看武俠小說，有獨狐求敗之武者，但就不知怎才叫「求敗」而可「獨狐」即No.1武士，如今伊朗點明了我。不少人以為兵家神勇者，是以少勝多，以弱勝強，這全是狗熊自我陶醉，孫子兵法的道、天、地、將、法等，那個揭到底，不是以強勝弱。共產黨抗日、抗蔣時，怎不是弱者，但弱者也有強項，只有用自己的最強去打敵人的最弱，才有最終的勝算。

回看共產黨勝國民黨的數次大戰，共產黨以小槍小炮而能殲國民黨的美式坦克兵團，就是把國民黨坦克，引入泥濘地，使走不動，坦克的重傢伙就弱，小槍小炮卻能靈活穿梭，把坦克兵團滅了。在韓戰中，也是用水淹七軍把美坦克兵困在泥濘而後殲之。但在打越南時許世友就不跟你以弱勝強，而是以強者之勢，齊發139245枚炮彈，平均13發炮彈消滅一個敵人。敗家？不是。在諒山之前，山是強者，炮彈是弱者，故要集所有「弱」者才可撼強者，但越軍在炮彈之前則是弱者，13枚炮彈換越軍一卒，絕對是以強凌弱。

橫撇一筆，中國打諒山，用上13萬枚炮彈，美/以打伊朗山區，有這麼炮彈嗎？無，就是伊朗軍人好難被炸死啦！仲要補多筆，諒山之戰，中國用逾13枚炮彈只打死1400名越軍咋，伊朗軍隊有近百萬，要用幾多枚炮彈呢？中東山區，號稱西方帝國墳場，豈無因？

今時伊朗強項是甚麼？在打掉了美國的鋪路爪雷達和一眾其它雷達後，伊朗的無人機和導彈就是「皇」，就是最「強」，所以在2月28日的13天後，伊朗的導彈就亮劍了。

走筆至此，大家可有想起孫子兵法中的，勝兵先勝而後求戰呢？在這第13日前，美/以的雷達未毀前，伊朗是難勝的，此時是孫子兵法就謂：「不可勝者，守也」。在這13日前，美/以認為伊朗是窩囊。但到第13日後，美/以的雷達被毀後，伊朗就以「可勝者，攻之」。

孫子兵法謂：「善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。故善戰者，立於不敗之地，不可勝在己，可勝在敵。」

後面這兩句，更是值得細味，「不可勝」即是不敗，是可以由自己掌控；「可勝」是要在敵人犯錯時，才可使自己有可勝之機。

所以唔好話孫子兵法是二千五百年前的過時嘢，伊朗佬都用得這麼好，我輩炎黃子孫唔好好讀孫子兵法，真是羞家。

以色列命門已成俎上之肉

今時伊朗有可勝之機了，美/以怎做？

上周四（19日），特朗普已公開叫以色列不要打伊朗的能源設施，而以色列亦謂不會再打伊朗的能源設施，狽與狼都變仁慈，因乜？不是食飽，不是良心發現，而是已無牙無爪無彈藥了。

美/以是否借此以找下台階，不知，走著瞧。

無論怎樣，伊朗的導彈今時可以捏死以色列的六個命門，以色列敢再打下去，一定亡國：

1. 以色列中部至南部鐵路交通大動脈雅孔河鐵路大橋（圖二），一炸，北部物資將無法南下、南部補給無法北上。

以色列鐵路運輸命門——中部至南部鐵路交通大動脈「雅孔河鐵路大橋」，一炸，一炸，北部物資將無法南下、南部補給無法北上。

2. 津‧卡內爾(Via Canal Tunnel)（圖三），中部至南部公路交通的一個關鍵，一炸，以色列海法港的公路疏運能力歸零。

以色列公路運輸命門——津‧卡內爾（Via Canal Tunnel），中部至南部公路交通的一個關鍵，一炸，以色列海法港的公路疏運能力歸零。

3. 5座大型海水化淡廠（圖四），一炸，以色列即缺水，不光民生飲用水無，沖廁所的水無，最主要是農業用水無，渴、臭之外還無糧。以色列的現代化溫室在無水之下，3天立枯萎，顆粒無收（圖五）。

以色列供水命門——5座大型海水化淡廠，一炸，以色列即缺水，不光民生飲用水無，冲廁所的水無，最主要是農業用水無，渴、臭之外還無糧。

以色列糧食命門——一系列的現代化温室，在無水之下，3天內農作物立即枯萎，顆粒無收。

4. 炸埋發電廠，則以色列將面臨無電、無水、無糧之絕境。

伊朗可以輕易摧毀以色列，但又為甚麼留手不炸？因為伊朗有後手，明（24日）續。

對投資者言仍是那句，仍是：

1. 忍手，保本求不敗。

2. 待可勝時才攻之，美/以似有鬆動了，以特無譜之商人性格，可以隨時申請Chapter 11（美國破產保護令）退下來保其尚有的元氣。

3. 但伊朗今時是強者，會否不達目的不罷休，就是：賠償，美勢力退出中東。

我不知，故今時投資者仍宜善守，藏於九地之下。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）