Culin Art 1862貴賓廳難訂到暈低！一年內試咗三次，次次食檸檬

有約人食飯，約著呢間，必有客人搵餐懵，尤其好似我呢類大安旨意事先唔問清楚唔睇地圖嘅人。

邊間？正是中華煤氣 （0003）的驕傲之作——法國廚藝訓練中心及餐廳CulinArt 1862。

點解搵餐懵？因門面設計刻意低調，「躲」在禮頓道一座現代化大廈內，沒有甚麼耀眼招牌指路，更弊，因冇中文名，你問人也個個搲頭。不過，入到去自覺別有天地，以為去咗法國，因一切裝修、格調及氣氛，皆法國化。

CulinArt 1862 門面低調，無吸睛招牌，也冇中文介紹。

踏入餐廳，完全兩樣，既有品味又有格調，而且寬躺，大窗外望，心曠神怡。

我肥碌第一次來，為三年前，因現任行政總裁黃維義，接替退休老臣子（幾乎是煤氣招牌）陳永堅大位，人少少宴請小弟講解佢履新後的營運理念，當晚席設此處的唯一貴賓廳。

大家愉快交流一晚後，臨走，黃總裁握握手：「曾先生，你都可以卜呢度同老友聚餐㗎 ！」

獨一無二貴賓廳，設計古雅，在此宴客，賓主必盡歡。

基於感覺太良好，翌日立即行動試「卜」，原來爆到七彩，無位！之後一而再再而三，一年內試咗三次，次次食檸檬，唯有放棄。

終於，前晚又有機會重臨，乃因代理「乾式熟成」（Dry Aged）設備的老友「肥祖」宴客。點解此處我訂唔到佢訂到？簡單答案，此處餐廳廚房內的Dry Aged設備由佢提供，極具江湖地位也。

老友「肥祖」（右四）為Dry Aged設備入口商，今晚帶備自家風乾高質食材交大廚炮製。

這晚菜單由「肥祖」親自設計，當然有齊用自家設備炮製出的高級食材。

從前Dry Aged這種高級肉品處理工藝，只用在牛肉上，目的是在可控的恆溫恆濕且通風環境下，細心處理牛肉20至45日，目的是令肉內水份流失，讓天然酵素分解結締組織，如此，肉質會變嫰變軟，這就可以推高價格，賣更貴價錢了。

「肥祖」犀利，不停研發Dry Aged方式，如今已可用在日本刺身、各式野生海魚及牛的多個部位。

第一道菜為Dry Aged Hamachi。呢種魚，刺身食法試得多，如今熟成風乾處理後，不用日本豉油及Wasabi蘸，改而配特別的醋，開胃醒神。

跟住上的一味，入口已留下極深印象，乃燒得濃香而充滿嚼頭的牛舌。牛舌食得多，但來自這國家的就第一次試，邊個？地球另一邊以外的烏拉圭。

一邊𡁻，「肥祖」一邊扮演解剖學教授，將全球牛隻的舌頭介紹，原來，不同產地的牛隻舌頭有不同肉質纖維，而每條舌頭，也非全部可吃，識食的，只選取某一部份。

風乾牛肉唔使介紹嘞。是晚最頂級好味為風乾野生大馬友—— Dry Aged Threadfin Fish，放在Risotto之上，哇哇，正到呢！這味菜全台皆清碟，大家皆用匙刮去最後一啖才收手。

Dry Aged Hamachi 、烏拉圭牛舌、野生馬友及美國肉眼，好味到鞠躬感謝食神。

是晚飲食體驗極度愉快，賓至如歸，如此氣氛如此高手出品，我肥碌腦海又閃過——哈，幾時訂佢宴請至愛親朋呢？

一閃之後，唉⋯⋯算啦，上次三食檸檬經驗，令我立即打消念頭，還是等與煤氣集團有深遠利益關係者再召食可也。

CulinArt 1862

地址：跑馬地禮頓道29號

電話： 2884 2603

備註：一般客人可以訂散座