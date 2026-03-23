歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
14
三月
WWF 中環訪客中心 及 尖沙咀「1881」｜世界自然基金會「地球一小時」2026 巡禮與嘉年華齊登場　陳卓賢洪嘉豪攜手再度擔任活動大使　身體力行從生活細節減碳 WWF 中環訪客中心 及 尖沙咀「1881」｜世界自然基金會「地球一小時」2026 巡禮與嘉年華齊登場　陳卓賢洪嘉豪攜手再度擔任活動大使　身體力行從生活細節減碳
大型盛事 節慶活動
WWF 中環訪客中心 及 尖沙咀「1881」｜世界自然基金會「地球一小時」2026 巡禮與嘉年華齊登...
推介度：
14/03/2026 - 28/03/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛
數碼創科

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　如果你在2021年投資10,000美元購買Beyond Meat的股票，那麼今天你只剩餘41美元。 

 

　　人造肉，特別是植物基因人造肉，最初的願景無比宏大：它要拯救地球（減少碳排放）、拯救動物（避免屠宰）、同時拯救人類的健康（降低膽固醇）。

 

　　這個三重使命讓它成為資本市場的寵兒。然而，它的失敗，恰恰源於它在這三個層面上都未能兌現承諾，形成了一場完美風暴。 

 

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

 

　　從矽谷寵兒、麥當勞合作夥伴，到股價暴跌99%以上，Beyond Meat的隕落之路，清晰地揭示了人造肉為何會在市場上徹底失敗。

 

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

 

　　這是一個很有趣的現象，它揭示了Beyond Meat以及背後整個植物肉產業在過去幾年間經歷的巨變。人造肉為甚麼徹底失敗，素食是否是大潮流？這是否同時意味著素食主義這股潮流也將隨之消退？

 

　　首先，它輸給了「味蕾」這個最樸素的真理。對於絕大多數消費者而言，食物的第一屬性是好吃，而非崇高。

 

　　人造肉努力模仿真肉的味道，但在最關鍵的口感、風味和質地上，始終無法完美復刻真肉的靈魂。

 

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

 

　　當消費者付出更高的價格，卻換來一塊「像肉的豆製品」時，新鮮感很快就會被失望感取代。嚐鮮之後，復購率成了整個行業的致命傷。 

 

　　其次，它陷入了健康的尷尬境地。 為了模擬真肉的多汁和口感，人造肉不得不添加大量的椰子油、菜籽油、甲基纖維素等加工成分。結果，其熱量、飽和脂肪和鈉含量往往與真肉不相上下，甚至更高。

 

　　對於原本衝著健康而來的消費者而言，他們發現自己花更多錢買到的，其實是一種高度加工的超加工食品。這讓它在追求天然、純淨飲食的群體中也失去了市場。 

 

　　第三，它未能逃脫價格的經濟鐵律。 在通貨膨脹和高利率的宏觀經濟背景下，消費者變得對價格愈發敏感。

 

　　一塊比普通牛肉漢堡貴上30%-50%的人造肉餅，在購物車對決中很容易被捨棄。

 

　　當經濟下行，消費者首先削減的就是這種「非必要」且昂貴的奢侈體驗。企業為了清庫存被迫打折，進一步損害了其高端、健康的品牌形象，陷入了降價也賣不動、不降價更沒人買的惡性循環。 

 

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

 

　　最後，這場失敗也歸因於資本市場。在2021年前後的狂熱期，資本急於將一個尚未成熟的技術推向大眾主流市場，過度炒作其環保和價值，卻忽略了最基本的消費者教育和產品迭代。 

 

　　人造肉的「徹底失敗」，源於它試圖用一個高度加工的工業化產品，去同時滿足環保、倫理、健康和口腹之慾這幾個相互矛盾的訴求，最終顧此失彼。 與此同時，「素食」作為一種潮流，並未退潮，而是在經歷一場深刻的轉型。

 

人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

 

　　當我們不再痴迷於模仿肉，而是開始欣賞植物本身的美味時，一場真正的飲食革命才剛剛開始。

Tags:#植物肉#Beyond Meat#人造肉#素食
Add a comment ...Add a comment ...
Make America China Again 中國已不再是簡單的世界工廠
更多改朝換代Digital文章
Make America China Again 中國已不再是簡單的世界工廠

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
13
|
0

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
0%
政府部門監管不力
92%
承建商安全意識及責任不足
0%
工程期間安全措施安排失當
8%
其他／難以判斷
0%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處