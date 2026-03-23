人造肉的失敗：從萬眾矚目到一地雞毛

如果你在2021年投資10,000美元購買Beyond Meat的股票，那麼今天你只剩餘41美元。

人造肉，特別是植物基因人造肉，最初的願景無比宏大：它要拯救地球（減少碳排放）、拯救動物（避免屠宰）、同時拯救人類的健康（降低膽固醇）。

這個三重使命讓它成為資本市場的寵兒。然而，它的失敗，恰恰源於它在這三個層面上都未能兌現承諾，形成了一場完美風暴。

從矽谷寵兒、麥當勞合作夥伴，到股價暴跌99%以上，Beyond Meat的隕落之路，清晰地揭示了人造肉為何會在市場上徹底失敗。

這是一個很有趣的現象，它揭示了Beyond Meat以及背後整個植物肉產業在過去幾年間經歷的巨變。人造肉為甚麼徹底失敗，素食是否是大潮流？這是否同時意味著素食主義這股潮流也將隨之消退？

首先，它輸給了「味蕾」這個最樸素的真理。對於絕大多數消費者而言，食物的第一屬性是好吃，而非崇高。

人造肉努力模仿真肉的味道，但在最關鍵的口感、風味和質地上，始終無法完美復刻真肉的靈魂。

當消費者付出更高的價格，卻換來一塊「像肉的豆製品」時，新鮮感很快就會被失望感取代。嚐鮮之後，復購率成了整個行業的致命傷。

其次，它陷入了健康的尷尬境地。 為了模擬真肉的多汁和口感，人造肉不得不添加大量的椰子油、菜籽油、甲基纖維素等加工成分。結果，其熱量、飽和脂肪和鈉含量往往與真肉不相上下，甚至更高。

對於原本衝著健康而來的消費者而言，他們發現自己花更多錢買到的，其實是一種高度加工的超加工食品。這讓它在追求天然、純淨飲食的群體中也失去了市場。

第三，它未能逃脫價格的經濟鐵律。 在通貨膨脹和高利率的宏觀經濟背景下，消費者變得對價格愈發敏感。

一塊比普通牛肉漢堡貴上30%-50%的人造肉餅，在購物車對決中很容易被捨棄。

當經濟下行，消費者首先削減的就是這種「非必要」且昂貴的奢侈體驗。企業為了清庫存被迫打折，進一步損害了其高端、健康的品牌形象，陷入了降價也賣不動、不降價更沒人買的惡性循環。

最後，這場失敗也歸因於資本市場。在2021年前後的狂熱期，資本急於將一個尚未成熟的技術推向大眾主流市場，過度炒作其環保和價值，卻忽略了最基本的消費者教育和產品迭代。

人造肉的「徹底失敗」，源於它試圖用一個高度加工的工業化產品，去同時滿足環保、倫理、健康和口腹之慾這幾個相互矛盾的訴求，最終顧此失彼。 與此同時，「素食」作為一種潮流，並未退潮，而是在經歷一場深刻的轉型。

當我們不再痴迷於模仿肉，而是開始欣賞植物本身的美味時，一場真正的飲食革命才剛剛開始。