歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
黎明演唱會2026歌單｜船長造型送燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔
娛樂新聞

黎明演唱會2026歌單｜船長造型送燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

 


黎明演唱會現場情況。（大會提供）

　　黎明慶祝入行40周年，舉行一連10場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》。昨晚（22日）於紅館正式揭幕，事隔兩年再度開騷。黎明配合演唱會海報主題，以船長造型登場，氣勢十足。他以新歌《共你趕到這班車就是傳奇》揭開序幕演唱會上不少銀髮族歌迷熱情投入，與黎明一同回味多首經典作品，包括《夏日傾情》、《越夜越有機》、《傻痴痴》及《愛情影畫戲》等，場面熱鬧又充滿回憶。

 

黎明演唱會2026歌單│船長造型送條狀燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔

黎明演唱會現場情況。（大會提供）

　　

黎明再度為歌迷送上驚喜，全場觀眾手持一枝紅蘿蔔造型的燈棒。事前他曾在社交平台介紹「紅蘿蔔先生」的來頭，並率先獻唱歌曲，因此歌迷對它並不陌生。黎明沒有選擇冬瓜、節瓜或茄子等條狀蔬菜，偏偏挑了紅蘿蔔。雖然未有詳細解釋，但他在台上笑言：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢畀我，但你哋冇問過我想唔想要，所以今日我送紅蘿蔔，冇得唔要，晚晚都會有，大家帶返屋企擺10年8年。」一眾支持多年的歌迷聽後不怒反笑，覺得偶像送的禮物既驚喜又有趣。

 

       有年輕觀眾在社交平台分享，表示今次陪母親入場睇騷。雖然有人投訴燈棒手感一般，但仍然愛不釋手，更大讚黎明送禮物的心思別出心裁。

 

 

黎明演唱會2026歌單│船長造型送條狀燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔

黎明演唱會現場情況。（大會提供）

　　

舞台設計方面，巨型屏幕由十多個不同大小的立體屏幕組合而成，令視覺效果更具層次。場館內近200枝雷射燈交錯閃耀，打造出強化版雷射天幕，配合強勁節奏的音樂，為觀眾帶來視覺與聽覺的雙重震撼。另外還有浪漫環節，黎明唱至《夜夜夢中見》時，伴隨漫天泡泡，現場感覺夢幻；唱到《聽身體唱歌》配合天幕射燈，令紅館猶如大型 Disco，氣氛熱鬧，觀眾全晚情緒高漲，完騷後有歌迷在社交平台透露睇騷感受，表示一如以往黎明沒有安哥準時完場。

 

黎明首場演唱會歌單：

1.共你趕到這班車就是傳奇
2.貪新愛舊
3.越夜越有機
4.你令我著迷
5.夜夜夢中見
6.無名分的浪漫
7.但願不只是朋友
8.Ellie
9.一秒鐘兩個世界
10.你很愛我
11.月亮下求你一吻
12.聽身體唱歌
13.只要為我愛一天
14.我這樣愛你
15.長情
16.愛情影畫戲
17.愛比我重要
18.夏日傾情
19.傻痴痴
20.超平凡人的主題曲
21.兩位一體
22.Prima-Donna
23.一夜傾情
24.七十二變
25.眼睛想旅行
26.Sugar In The Marmalade
27.我的親愛、特別的歌給特別的你

 

Tags:#黎明#演唱會#Robbaba#影視娛樂#娛樂新聞#紅蘿蔔
Add a comment ...Add a comment ...
《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出
更多娛樂文章
《寒戰1994》古天樂加入演「特首」，吳慷仁、謝君豪10大影帝曬冷演出

投票區

宏福苑火災聽證會揭多項漏洞
154
|
2

你認為宏福苑火災所反映主要問題是甚麼？

跨部門協調不足
4%
政府部門監管不力
76%
承建商安全意識及責任不足
12%
工程期間安全措施安排失當
5%
其他／難以判斷
3%
投票期：2026-03-23 ~ 2026-04-23
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處