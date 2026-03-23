黎明演唱會2026歌單｜船長造型送燈棒慰歌迷，Gen Z陪母睇騷驚喜收紅蘿蔔



黎明演唱會現場情況。（大會提供）

黎明慶祝入行40周年，舉行一連10場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》。昨晚（22日）於紅館正式揭幕，事隔兩年再度開騷。黎明配合演唱會海報主題，以船長造型登場，氣勢十足。他以新歌《共你趕到這班車就是傳奇》揭開序幕演唱會上不少銀髮族歌迷熱情投入，與黎明一同回味多首經典作品，包括《夏日傾情》、《越夜越有機》、《傻痴痴》及《愛情影畫戲》等，場面熱鬧又充滿回憶。

黎明演唱會現場情況。（大會提供）

黎明再度為歌迷送上驚喜，全場觀眾手持一枝紅蘿蔔造型的燈棒。事前他曾在社交平台介紹「紅蘿蔔先生」的來頭，並率先獻唱歌曲，因此歌迷對它並不陌生。黎明沒有選擇冬瓜、節瓜或茄子等條狀蔬菜，偏偏挑了紅蘿蔔。雖然未有詳細解釋，但他在台上笑言：「大家係咪好想知道點解係紅蘿蔔呢？咁多年嚟，大家都好鍾意送嘢畀我，但你哋冇問過我想唔想要，所以今日我送紅蘿蔔，冇得唔要，晚晚都會有，大家帶返屋企擺10年8年。」一眾支持多年的歌迷聽後不怒反笑，覺得偶像送的禮物既驚喜又有趣。

有年輕觀眾在社交平台分享，表示今次陪母親入場睇騷。雖然有人投訴燈棒手感一般，但仍然愛不釋手，更大讚黎明送禮物的心思別出心裁。

黎明演唱會現場情況。（大會提供）

舞台設計方面，巨型屏幕由十多個不同大小的立體屏幕組合而成，令視覺效果更具層次。場館內近200枝雷射燈交錯閃耀，打造出強化版雷射天幕，配合強勁節奏的音樂，為觀眾帶來視覺與聽覺的雙重震撼。另外還有浪漫環節，黎明唱至《夜夜夢中見》時，伴隨漫天泡泡，現場感覺夢幻；唱到《聽身體唱歌》配合天幕射燈，令紅館猶如大型 Disco，氣氛熱鬧，觀眾全晚情緒高漲，完騷後有歌迷在社交平台透露睇騷感受，表示一如以往黎明沒有安哥準時完場。

黎明首場演唱會歌單：

1.共你趕到這班車就是傳奇

2.貪新愛舊

3.越夜越有機

4.你令我著迷

5.夜夜夢中見

6.無名分的浪漫

7.但願不只是朋友

8.Ellie

9.一秒鐘兩個世界

10.你很愛我

11.月亮下求你一吻

12.聽身體唱歌

13.只要為我愛一天

14.我這樣愛你

15.長情

16.愛情影畫戲

17.愛比我重要

18.夏日傾情

19.傻痴痴

20.超平凡人的主題曲

21.兩位一體

22.Prima-Donna

23.一夜傾情

24.七十二變

25.眼睛想旅行

26.Sugar In The Marmalade

27.我的親愛、特別的歌給特別的你